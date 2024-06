Trinasolar

Trinasolar zeigt Lösungen der neuen Generation auf der Intersolar Europe 2024

PV-Module, Montagesysteme, Energiespeicherlösungen und weitere Neuheiten zeigt das Unternehmen in Halle A1, Stand A1.370

München (ots)

Trinasolar, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten PV- und Energiespeicherlösungen, wird auf der diesjährigen The smarter E Europe und Intersolar Europe innovative Produkte und Lösungen vorstellen. Dazu gehören jeweils die neueste Generation des Energiespeichersystems Elementa 2 sowie der Vanguard 1P Smart Tracking Lösung, die für Vertex N Module optimiert wurde.

Bei der weltweit führenden Fachmesse für die Solarbranche und Europas größtem Messeverbund für die Energiewirtschaft vom 19. bis 21. Juni 2024 in München wird Trinasolar ein umfassendes Produktportfolio für die Bereiche Großanlagen, Gewerbe, Industrie und Privathaushalte vorstellen, darunter PV-Module, Montagesysteme und Energiespeicher.

"Die Intersolar ist immer wieder ein herausragendes und mit Spannung erwartetes Event, und unsere europäischen Teams freuen sich darauf, dort sowohl langjährige als auch neue Geschäftspartner zu treffen. Es ist großartig, dass wir auch in diesem Jahr wieder in München ausstellen werden", erklärt Gonzalo de la Viña, President Europe bei Trinasolar. "Die Messebesucher werden unter anderem unser neues Energiespeichersystem Elementa 2 und unser fortschrittliches Trackersystem Vanguard 1P zu sehen bekommen. Beides sind deutlich verbesserte Versionen unserer innovativen und erfolgreichen Systeme."

Präsentation von Lösungen für Großanlagen

Die Messe bietet die Gelegenheit, das neue Speichersystem Elementa 2 und die neue Generation der Vanguard 1P Smart Tracking Lösung vor Ort kennenzulernen. Die Elementa 2 Plattform ist ein fortschrittliches, flexibles und hocheffizientes Energiespeichersystem (BESS) für Großprojekte. Es ist mit Trina-eigenen LFP-Batteriezellen ausgestattet und verfügt über ein verbessertes Moduldesign, ein präzises Wärmemanagement durch eine intelligente Flüssigkeitskühlung sowie ein robustes System zur Brandbekämpfung und -unterdrückung. Neben den herausragenden Produktmerkmalen bietet die Elementa 2 Plattform eine End-to-End-Lösung, die sich auf jahrzehntelange Branchenerfahrung, lokalen Support und fortwährende Innovation stützt.

Die neue Generation der Vanguard 1P Smart Tracking Lösung wird erstmals zur Intersolar 2024 auf dem europäischen Markt vorgestellt. Die verbesserte Version verfügt über ein hochmodernes Antriebssystem mit mehreren Stellmotoren und einem System mit zwei Rotationsdämpfern. Sein innovatives Design minimiert die Oszillationszeit, verhindert Instabilitäten und verbessert das dynamische Verhalten und erhöht die kritische Windgeschwindigkeitsschwelle. Das neue System lässt sich nahtlos mit den ultrahochleistungsfähigen n-Typ i-TOPCon-PV-Modulen der Vertex N-Serie von Trinasolar kombinieren und kann bis zu drei Strings von Vertex N 720W+ Modulen aufnehmen.

Die Vertex N-Serie zielt auf das Segment der Großkraftwerke ab und bietet hohe Wirkungsgrade, geringe Degradation und bessere Energieerträge. Sie wird auf der Intersolar 2024 durch die bifazialen Module Vertex N 720W+ und Vertex N 625W+ vertreten sein.

Ebenfalls gezeigt wird FixOrigin, die Montagelösung von Trinasolar mit festem Neigungswinkel für Projekte im Utility-Bereich. Das System ist vollständig kompatibel mit großformatigen Modulen und wurde für eine schnelle Installation sowie für höchste Flexibilität und Kompatibilität entwickelt.

Auf der Messe wird zudem das europäische Team der International Systems Business Unit von Trinasolar vertreten sein und den Besuchern die Möglichkeit geben, das gesamte Leistungsvermögen von Trinasolar bei Entwicklung und Betrieb großer Solarprojekte kennenzulernen.

Erneuerbare Energien für Privatkunden und Gewerbe

Im Jahr 2023 stellte Trinasolar seine n-Typ i-TOPCon-Doppelglas-Modulserie Vertex S+ für Dachanlagen vor, die erste auf dem Markt mit ultradünner und extrem leichter Doppelglas-Struktur. Im Rahmen der Intersolar 2024 haben Besucher nun Gelegenheit, die Vertex S+ Serie aus der Nähe zu sehen. Dazu gehören das kürzlich gestartete Modul Vertex S+ Full Black für eine hervorragende Ästhetik auf Wohngebäuden sowie das neue Vertex S+ 500W+ für niedrigste Systemkosten auf Gewerbe- und Industriedächern. Diese beiden neuen Module ergänzen das Kernprodukt Vertex S+ mit einer Ausgangsleistung von bis zu 455 W und maximaler Effizienz, sowie das Vertex S+ Clear Black, eine sehr vielseitige, bifaziale Variante für verschiedenste Dachinstallationen.

Das wachsende Angebot an Aufdachmodulen wird durch eine neue Heimspeicherlösung ergänzt, zu der in Kürze weitere Einzelheiten folgen.

"Wir bei Trinasolar haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung im Bereich der Wohn-, Gewerbe- und Großprojekte zu fördern und mit der gesamten Erneuerbare-Energien-Branche zusammenzuarbeiten, um eine Netto-Null-Zukunft voranzutreiben", ergänzt de la Viña. "Wir freuen uns sehr auf The smarter E und Intersolar, die uns die Möglichkeit bieten, mit anderen Vorreitern zusammenzukommen und unsere Vision für eine grüne Energiewende zu verwirklichen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://intersolar.trinasolar.com.

Über Trinasolar (688599.SH)

Trinasolar wurde im Jahr 1997 gegründet. Als weltweit führender Anbieter von Photovoltaik (PV)-Modulen und smarten Energielösungen liefert Trina Solarprodukte, Anwendungen und Dienstleistungen der PV zur Stärkung der globalen nachhaltigen Entwicklung. Durch ständige Innovation bringt Trina Solar die PV-Branche weiter voran, indem es die Netzparität von Solarstrom fördert und erneuerbare Energien populär macht. Trinasolar hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung erneuerbarer Energien weltweit zum Wohle der gesamten Menschheit voranzutreiben.

Bisher hat Trinasolar weltweit mehr als 205 GW an Solarmodulen ausgeliefert. Darüber hinaus umfasst das nachgelagerte Geschäft von Trinasolar die Entwicklung von PV-Projekten, Finanzierung, Design, Bau, Betrieb und Management sowie Systemintegrationslösungen für Kunden aus einer Hand. Trinasolar brachte 2018 erstmals die Marke Energy IoT auf den Weg und strebt nun an, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Energie zu werden. Im Juni 2020 wurde Trinasolar am STAR Market der Shanghai Stock Exchange gelistet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.trinasolar.com.

