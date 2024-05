SIEVON GmbH

Schluss mit dem Frustfaktor Softwarequalität: So führt die SIEVON GmbH Ihre IT-Projekte zum Erfolg

Görlitz (ots)

Dass die Digitalisierung in nahezu allen Branchen weiterhin unausweichlich bleibt, ist allseits bekannt - wie sie sich zielführend und zukunftssicher realisieren lässt, hingegen nicht. Damit notwendige Software-Projekte auch in Unternehmen erfolgreich abgeschlossen werden, die in diesem Bereich über keinerlei Erfahrung verfügen, bieten Dominic Zedel und Romano Wollstein ihnen eine flächendeckende Qualitätssicherung. Wie sich ihr Angebot im Detail zusammensetzt, welche Resultate sie dabei erzielen und worauf ihre Expertise basiert, erfahren Sie hier.

Um sowohl mit rapide steigenden Kundenanforderungen als auch mit der Konkurrenz Schritt halten zu können, sehen sich Unternehmen verschiedenster Branchen zunehmend dazu gezwungen, auf digitale Lösungen zurückzugreifen: Moderne Softwares sollen interne Prozesse optimieren, automatisierte und damit beschleunigte Abläufe die Kundenzufriedenheit erhöhen. Was fehlt, sind Know-how und Erfahrung. Zwar können externe Software-Entwickler in technischer Hinsicht durchaus Unterstützung leisten, doch auch ihnen mangelt es oftmals an einem differenzierten Blick auf die Qualitätsanforderungen ihrer Kunden. "Wir beobachten immer wieder, dass die erforderliche Expertise sowie der notwendige Zeitaufwand für eine fachgemäß durchgeführte Qualitätssicherung massiv unterschätzt werden - verschwendete Zeit und verschenktes Potenzial sind dabei im Grunde vorprogrammiert", mahnt Dominic Zedel, Geschäftsführer der SIEVON GmbH.

"Wer hingegen auf Basis ausreichender Recherche einen Partner findet, der seinem Anforderungsprofil wirklich gerecht wird, profitiert neben einer reibungslosen Projektabwicklung vor allem von langfristig funktionierenden Lösungen", fügt sein Geschäftspartner Romano Wollstein hinzu. Gemeinsam haben sie sich darauf spezialisiert, für ihre Kunden durch bewährte Konzepte und ein strukturiertes Risikomanagement bestmögliche Softwarequalität sicherzustellen. Dominic Zedel und Romano Wollstein blicken hierbei auf 15 Jahre Berufserfahrung und bereits über 4.000 absolvierte Projekttage zurück. So konnten sie bereits diversen Konzernen bei der Umsetzung ihrer IT-Projekte und weiteren Anliegen rund um das Thema Software-Qualität helfen - darunter Versicherungen, Banken, Firmen aus dem Risiko- und Krisenmanagement sowie Transport- und Logistikunternehmen.

Von professioneller Beratung bis zur optimalen Strategie in der Softwarequalitätssicherung - das Leistungsspektrum der SIEVON GmbH im Überblick

"Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist in der Regel auf einzelne Projekte beschränkt, die zwar immer einer klaren Struktur folgen, aber auch stets individuelle Herausforderungen bergen", verrät Dominic Zedel. Dabei wickeln externe Software-Entwickler auf Basis von Konzepten oder bestimmten Anforderungen die Projekte ihrer Kunden ab. Die IT-Experten der SIEVON GmbH steigen parallel dazu ein, um mögliche Lücken in den Konzepten oder der Umsetzung aufzudecken. Durch ihre Methodik nehmen sie so mit jedem Projekt eine neue Perspektive ein, wodurch sie zu Experten vieler sich ähnelnder Tools wie beispielsweise im Testfallportfoliomanagement geworden sind, ohne jedes Tool eines Kunden genauestens kennen zu müssen. Ihr Vorteil dabei: Als außenstehende und damit unbefangene Partner haben sie eine andere Sicht auf die Dinge. Unabhängigkeit ist für eine bestmögliche Qualitätssicherung schließlich absolut notwendig - insbesondere in der Software-Entwicklung.

Um hierbei eine optimale Testabdeckung mit planbarem Aufwand gewährleisten zu können, beraten sie auch bei der Auswahl geeigneter Werkzeuge, einer methodischen Testfallerstellung und dem Testmanagement. Zur Testautomatisierung bieten sie zudem die Implementierung oder Erweiterung des dafür notwendigen Frameworks. Und damit nicht genug: Auch im Nachgang lassen sie die Unternehmen nicht alleine, sondern trainieren all ihre Mitarbeiter durch erfahrene Coaches und ebnen ihrem Team so den Weg für kontinuierlich steigende Produktivität. "Dadurch stellen wir mit zukunftsweisenden Methoden und praxiserprobten Tools sicher, dass die Software-Lösungen unserer Kunden einwandfrei funktionieren und ausnahmslos ihren Bedürfnissen entsprechen", fasst Romano Wollstein zusammen.

Diese Resultate können Unternehmen von der SIEVON GmbH wirklich erwarten

"Wie viele andere Anbieter besitzen auch wir die Standardzertifikate des 'International Software Testing Qualifications Boards' und weitere branchenübliche Zertifikate aus dem Bereich der Agilität oder der Automatisierung. Damit ist es allerdings ein wenig wie mit dem Führerschein: Er berechtigt zwar zum Autofahren, bescheinigt aber nicht, dass man es tatsächlich gut kann", erläutert Dominic Zedel. Von ihrer Konkurrenz hebt sich die SIEVON GmbH demnach vor allem durch ihre Kundenresultate ab: Beispielsweise haben die Experten einer renommierten Bank dabei geholfen, in Bezug auf die Software-Qualitätssicherung eine Auditierung nach § 44 Kreditwesengesetz zu bewältigen, die im Auftrag der BaFin von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PricewaterhouseCoopers und KPMG durchgeführt wurde. In diesem Rahmen gelang es ihnen problemlos, den in der Bank implementierten Software-Qualitätssicherungs-Prozess und insbesondere dessen Funktionalität anhand von dokumentierten Ergebnissen glaubhaft zu untermauern. "Besonders positives Feedback erhalten wir außerdem regelmäßig für unsere offene Art: Wir nehmen grundsätzlich kein Blatt vor den Mund und sprechen vorhandene Mängel ungeschönt an - für den Erfolg solcher IT-Projekte unverzichtbar", ergänzt Romano Wollstein.

Werdegang und Erfahrung: Worauf die Fachkompetenz von Dominic Zedel und Romano Wollstein basiert

"Wir genießen allerdings nicht nur wegen unserer Kundenergebnisse branchenweite Anerkennung - vielmehr bildet auch unsere umfangreiche Expertise eine wesentliche Grundlage hierfür", betont Dominic Zedel. Nachdem Romano Wollstein seinen Master in Informatik erworben hat, sammelte er ab 2016 erste Erfahrung im Bereich der agilen Softwareentwicklung mit Spezialisierung auf Automatisierung. Dominic Zedel begann seine Karriere nach seiner Ausbildung in der Informatik im Bereich der Mikroelektronik eines Telekommunikationsunternehmens und erwarb im Laufe der Jahre praxisbezogene Expertise in der Softwareentwicklung mit einer Spezialisierung in der Qualitätssicherung.

Im Jahr 2021 führte die gemeinsame Vision der Experten schließlich zur Gründung der SIEVON GmbH. "Selbstverständlich wollen wir an unserem bisherigen Erfolg anknüpfen und damit ein weiteres Kapitel aufschlagen: Wir bemühen uns daher jeden Tag um die Optimierung und Ausweitung unseres Angebots. Zu diesem Zweck entwickeln wir im Moment eine eigene Software, über die IT-Experten sowohl ihre Projekthistorie als auch ihre spezifischen Skills präsentieren können", verrät Romano Wollstein abschließend.

