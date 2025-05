SLOVAKIA TRAVEL

SLOVAKIA TRAVEL: Nationale Organisation stellt ständige Vertretung in Israel wieder her

Bratislava, Slovakia (ots/PRNewswire)

SLOVAKIA TRAVEL, die nationale Organisation zur Förderung des Tourismus, hat nach einer Pause wieder eine ständige Vertretung in Israel. Seit Mai wirbt Gabriela Madrová, Leiterin der Auslandsvertretung von SLOVAKIA TRAVEL, direkt von der zentralen Botschaft der Slowakischen Republik in Tel Aviv aus für die Slowakei als attraktives Reiseziel.

Israel gehört zu den Quellmärkten des Tourismus in der Slowakei, da der Anteil der Touristen, die von dort in unser Land kommen, relativ hoch ist.

"Eine aktive Vertretung direkt vor Ort wird unseren Einreiseverkehr weiter stärken. In Israel präsentieren wir die Slowakei als ein sicheres Land mit einem breiten Angebot an Möglichkeiten zur aktiven und passiven Erholung, mit schöner Natur und fast 2.000 Thermal- und Mineralquellen. Eines der wichtigsten Angebote sind die slowakischen Heilbäder, in denen sich israelische Bürger in wohltuendem Wasser entspannen und vergnügen können. Auch UNESCO-Denkmäler, Burgen, Schlösser und Höhlen werden für sie von Interesse sein", sagte Matej Fekete, Generaldirektor von SLOVAKIA TRAVEL.

"Die Tatsache, dass der internationale Reiseführer LONELY PLANET die Slowakei zu einem der TOP 10 der sehenswerten Reiseziele im Jahr 2025 erklärt hat, wird ebenfalls dazu beitragen, unser Land als attraktives Urlaubsziel zu bewerben", ergänzt Gabriela Madrová, Leiterin der Auslandsvertretung von SLOVAKIA TRAVEL im Land.

SLOVAKIA TRAVEL hat die Slowakei bereits in den vergangenen Tagen auf der IMTM 2025, der größten Tourismusmesse im Mittelmeerraum, die im Mai in Tel Aviv stattfand, als attraktives Reiseziel präsentiert.

"In Zusammenarbeit mit der Botschaft der Slowakischen Republik in Tel Aviv präsentierten wir ein umfassendes touristisches Angebot aus allen Regionen der Slowakei. Israelische Reiseveranstalter, Reisebüros und Reiseleiter nahmen an der Ausstellung teil. Erfreulich war auch, dass die Agenturen großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit slowakischen Partnern zeigten", sagte Gabriela Madrová, Leiterin der Auslandsvertretung von SLOVAKIA TRAVEL in Israel.

"Direktflüge von Tel Aviv in die Slowakei sind auch eine Möglichkeit, den zunehmenden Verkehr von Israel in die Slowakei zu unterstützen. Direktflüge nach Bratislava und nach Piešťany werden Ende Mai aufgenommen", sagte Matej Fekete, Generaldirektor von SLOVAKIA TRAVEL.

SLOVAKIA TRAVEL ist eine nationale Organisation zur Förderung des Tourismus in der Slowakei. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Tourismus auf dem in- und ausländischen Markt.

