Triskell Software wird als repräsentativer Anbieter für den Gartner® Market Guide 2025 für Enterprise Agile Planning Tools ausgezeichnet

Triskell Software ist stolz darauf, seine Aufnahme als repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide 2025 für Enterprise Agile Planning (EAP) Tools bekannt zu geben. Dies ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem Triskell in dieser Marktstudie ausgezeichnet wurde, was die Position des Unternehmens als zuverlässiger Partner für Unternehmen, die Agilität, Strategieumsetzung und hybrides Portfoliomanagement im gesamten Unternehmen anstreben, weiter festigt.

„Diese Anerkennung durch Gartner unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung einer echten End-to-End-Plattform, die Unternehmen auf jeder Ebene unterstützt – vom strategischen Roadmapping auf höchster Ebene bis hin zur täglichen Ausführung", sagt Angel Garcia, Geschäftsführer von Triskell Software. „Unternehmen brauchen heute mehr als nur isolierte Tools. Unsere Vision ist es, einheitliche Lösungen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, Strategie, Produkte, Projekte und Wertrealisierung über den gesamten Lebenszyklus zu verbinden."

Wie in dem Bericht dargelegt, werden EAP-Tools für den Wertstrom der Softwarebereitstellung immer wichtiger. Sie unterstützen nicht nur Frameworks wie SAFe, sondern ermöglichen auch fortschrittliche Funktionen wie KI-Assistenten, Finanzsteuerung und Echtzeitanalysen.

Garcia fügt hinzu: „Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu helfen, die Lücke zwischen strategischer Vision und täglicher Umsetzung zu schließen. Durch die Verknüpfung von hybridem Portfoliomanagement, Investitionsverfolgung und agiler Produktbereitstellung zu einem einzigen, einheitlichen Wertstrom ermöglichen unsere Lösungen es Unternehmen, auf jeder Ebene ausgerichtet zu bleiben und den Wert zu steigern."

Da sich die Agilität von Unternehmen in Richtung eines datengesteuerten, wertorientierten Ansatzes entwickelt, ist Triskell weiterhin bestrebt, Unternehmen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in einer komplexen, sich schnell verändernden digitalen Landschaft erfolgreich zu sein.

[1] Gartner, „Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools", Nabeeha Ahmed, Fatima Ahmed, Bill Blosen, 8. April 2025.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschungstätigkeit ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Triskell Software

Triskell ist eine Unternehmenslösung, die sich auf das Management der Strategieumsetzung mit fortschrittlichen Funktionen für das Projektportfoliomanagement konzentriert und dazu beiträgt, die Lücke zwischen Planung und ordnungsgemäßer Ausführung zu schließen. Triskell ermöglicht es Unternehmen, die Initiativen ihrer Organisation zu planen, zu priorisieren, zu verwalten und zu überwachen. Es umfasst Tools für Bedarfsmanagement, Kapazitätsmanagement, Projektportfoliomanagement, Anwendungsportfoliomanagement, Ressourcenmanagement, Finanzmanagement, Wasserfall- und agiles Projektmanagement sowie IT-Serviceportfoliomanagement.

