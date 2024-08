Allianz Max Michelberger

Der #Finanzpoet Max Michelberger klärt auf: Darum ist ein individuelles Anlagekonzept für den finanziellen Erfolg unverzichtbar

Nieder-Olm

Die Bildung und Absicherung von Vermögen ist ein komplexes Thema, das exzellente Beratung erfordert. Unter dem Pseudonym #Finanzpoet berät Max Michelberger Privat- und Geschäftskunden bezüglich ihrer Versicherungen und Anlagen. Dabei sieht er sich nicht als reinen Verkäufer oder Berater, sondern vielmehr als Problemlöser, der für seine Kunden individuelle Strategien entwickelt, die ihren finanziellen Bedürfnissen entgegenkommen. Warum ein solcher Berater und eine individuell gestaltete Anlagestrategie unerlässlich sind, um Vermögen zu sichern und zu vermehren, beleuchtet er hier.

Für fast jedes Problem suchen Menschen einen Fachmann auf - ganz gleich, ob es um Reparaturen am Auto, eine Erkältung oder die jährliche Steuererklärung geht. Nur bei den Finanzen weiß es plötzlich jeder selbst am besten. Dies ist nicht zuletzt den unzähligen selbsternannten Finanzgurus geschuldet, die im Netz, in einschlägigen Magazinen und vor allem auf Social Media ihr Unwesen treiben. Wer auf unseriöse Tipps hereinfällt oder ohne individuelle Strategie anlegt, fährt jedoch häufig mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit größere Verluste ein beziehungsweise verzichtet auf Rendite. "Unabhängig davon, ob das eigene Vermögen 50.000, fünf Millionen oder 50 Millionen Euro beträgt, ist der Betrag subjektiv immer nennenswert. Entsprechend sollte damit auch gewissenhaft umgegangen werden", rät Max Michelberger.

"Eine klare Anlagestrategie, die nicht nur einmalige Einlagen berücksichtigt, sondern auf langfristige Resultate ausgelegt ist, ist unerlässlich, um Vermögen zu bilden und im Alter abgesichert zu sein. Dafür braucht es unbedingt die Unterstützung eines Experten", so der Experte weiter. Als staatlich geprüfter Finanzanlagenfachmann hat sich Michelberger als #Finanzpoet einen Namen unter Unternehmens- und Privatkunden gemacht und schon weit über 1.100 Menschen erfolgreich beraten. Sein Wissen über Finanzen gibt er darüber hinaus unter anderem in einem eigenen Podcast, mit dem Titel "Altersteilzeit mit 31" an andere weiter. Welche häufigen Fehler Anleger unbedingt vermeiden sollten, verrät Max Michelberger im folgenden Beitrag.

Geringe Diversifikation führt zu hohen Risiken

"Wer breit streut, rutscht nicht aus", lautet ein populärer Leitsatz der Finanzwelt. Im Klartext heißt dies, dass ein breit gestreutes Anlagen-Portfolio davor schützt, durch Wertverluste einzelner Anlagen Verluste zu erzielen. Die Praxis zeigt jedoch, dass viele Privatanleger diese Weisheit nicht befolgen. So weisen viele Depots "Klumpenrisiken" aus Anlagen einer einzelnen Anlageklasse und nur wenig Diversifikation auf - unabhängig davon, ob es sich dabei um Immobilien, Aktien oder Kryptowährungen handelt. Dies stellt ein nicht unerhebliches Risiko dar. Kommt es zum Beispiel zu einem Börsencrash, verlieren Anleger, deren Geld ausschließlich in Aktien investiert ist, in kürzester Zeit einen Großteil ihrer Ersparnisse.

Verstärkt wird dieses Problem durch Influencer, die in den Medien bestimmte Trends wie Immobilien oder ETFs als "ultimative" Anlageklassen anpreisen. Anleger investieren dadurch massenhaft in diese Anlageformen, ohne überhaupt zu verstehen, was diese genau tun oder welchen Mehrwert sie im Depot bieten. Ebenso werden aktive Anlagen häufig von Influencern als teuer oder unrentabel schlechtgeredet, sodass in zahlreichen Portfolios die passive Anlageseite überwiegt. Dadurch verschenken viele Menschen einen Großteil des potenziellen Ertrags, den sie mit ihrem Kapital erzielen könnten. Das Problem: Mit manchen Argumenten liegen die selbsternannten Internetexperten ja richtig. Jedoch werden diese derart pauschal und allgemeingültig dargestellt, dass Anleger von eigentlich interessanten Anlageklassen schlicht abgeschreckt werden, obwohl diese, mit Bedacht ausgewählt, große Chancen bieten.

Informierte Finanzentscheidungen erfordern umfassendes Fachwissen

In Wahrheit ist eine sinnvolle Anlagestrategie jedoch weitaus komplexer, als dies in einem einzelnen Beitrag zu vermitteln ist. So müssen Anleger neben den Anlageklassen auch exakt die individuellen Anlagen auswählen, die zum persönlichen Risikoprofil und den finanziellen Zielen passen. Dies erfordert ausgiebige Recherche. Beispielsweise gibt es Anlagen, die besser für die langfristige Vermögensbildung geeignet sind, während andere höhere Risiken aufweisen, dafür aber in kurzer Zeit stärker wachsen. Hinzu kommen Fragen wie das Verhältnis zwischen freier Liquidität und monatlichen Überschüssen sowie bei bestimmten Anlageformen wie Immobilien auch die Belastung durch Kredite, Hypotheken und dergleichen.

Entsprechend schwer ist es auch, ein pauschales Erfolgsrezept für die Anlagestrategie zu verschreiben. Ein seriöser Berater ist deshalb unerlässlich, um im Dschungel der unterschiedlichen Finanzprodukte und Anlageformen für den Überblick zu sorgen und anhand der Ist-Situation und der Zielsetzung des Anlegers die passende Strategie zu entwickeln. Zum Beispiel müsste eine Anlagestrategie, die auf möglichst hohe Gewinne ausgelegt ist, logischerweise anders konzipiert sein als eine Strategie, die im Alter dauerhaft passives Einkommen generieren soll. Diese Faktoren müssen unbedingt berücksichtigt werden, um optimal aufgestellt zu sein.

Mit exzellenter Beratung zur optimalen Anlagestrategie

Genau wie niemand, der ein hochwertiges Auto fährt, auch nur auf die Idee kommen würde, sämtliche Wartungen und Inspektionen selbst durchzuführen, sollte dies daher auch für die Finanzen gelten. Anstatt einmalig in passive Anlageformen zu investieren, gilt es, die Finanzen dauerhaft im Blick zu behalten und regelmäßige Optimierungen am Portfolio vorzunehmen, um Risiken zu streuen und den maximalen Ertrag zu erzielen.

Ein professioneller Berater verbringt mehrere Jahre damit, die nötigen Qualifikationen zu erlangen und bildet sich darüber hinaus ständig in seinem Fachgebiet weiter. Somit verfügt er über das nötige Fachwissen, um Anleger kompetent zu unterstützen und zur optimalen Anlagestrategie zu beraten. Dies ermöglicht es überhaupt erst, eine effektive Anlagestrategie zu erstellen.

