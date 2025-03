Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz erwirbt Effectum CH-Rep

Baar, Schweiz, 17. März 2025 (ots/PRNewswire)

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der Effectum CH-Rep AG. Healthcare Holding Schweiz wird von der Winterberg Advisory GmbH verwaltet.

Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich die Übernahme der Effectum CH-Rep AG abgeschlossen. Die Transaktion ist ein Carve-Out aller Dienstleistungen als Schweizer Bevollmächtigter (CH-REP) der Effectum Medical AG. Gemäss der Medizinprodukteverordnung (MedDO SR 812.213) vom 26. Mai 2021 müssen Hersteller von Medizinprodukten ohne Sitz in der Schweiz einen CH-REP benennen, um ihre Produkte in der Schweiz vertreiben zu dürfen. Durch die Übernahme stärkt die Healthcare Holding Schweiz AG ihre Position als umfassender Partner für Hersteller von Medizintechnik weltweit. Mit den Unternehmen der Gruppe kann sie nun nicht nur den Import und die Distribution, sondern auch die vollständige Erfüllung regulatorischer Anforderungen als integrierten Service aus einer Hand anbieten.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz, zeigt sich erfreut über die Übernahme: „Mit Effectum CH Rep erweitern wir unser Leistungsportfolio um die Funktion des Schweizer Bevollmächtigten und stärken unsere wachsende Gruppe. Dadurch können sich unsere Vertriebsmitarbeiter und Geschäftsführer noch stärker auf innovative Produkte und erstklassigen Kundenservice konzentrieren, mit der Gewissheit, dass alle regulatorischen Anforderungen professionell erfüllt werden."

Kim Züger, Head of Quality Management & Regulatory Affairs und neuer Director von Effectum CH-Rep, betont: „Regulatorische Compliance hat für uns höchste Priorität. Mit Effectum CH-Rep bieten wir diese Dienstleistung nicht nur für Lieferanten der Healthcare Holding Schweiz, sondern für zahlreiche Hersteller – ein klares Zeichen für unsere Professionalität und Qualitätsstandards.

Michael Eggimann, Verwaltungsrat der Effectum Medical AG und verantwortlich für den Verkauf der Effectum CH-Rep AG, erklärt: „Wir schätzen Fabio Fagagnini und sein Team seit Jahren und sind überzeugt, dass Effectum CH-Rep in besten Händen ist. Diese Übergabe ermöglicht es uns, uns voll auf Weiterentwicklung und Vertrieb unseres Legal Manufacturing Angebots sowie unseres innovativen Plug-and-Play Qualitätsmanagementsystems zu konzentrieren, während wir weiterhin eng mit Effectum CH-Rep zusammenarbeiten

Über Effectum CH-Rep AG

Die Effectum CH-Rep AG mit Sitz in Olten ermöglicht ausländischen Herstellern von Medizinprodukten Zugang zum Schweizer Markt, indem sie als Schweizer Bevollmächtigter (CH-REP) fungiert. Als CH-REP übernimmt Effectum CH-REP AG Aufgaben wie die Sicherstellung der Einhaltung schweizerischer Registrierungsanforderungen, die Zusammenarbeit mit Swissmedic bei Präventiv- und Korrekturmassnahmen, die Bereitstellung einer verantwortlichen Person für die regulatorische Compliance (PRRC), den garantierten Zugriff auf technische Dokumentationen sowie das Melden von Vorkommnissen und Beschwerden.

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Partner und Executive Directors Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch

Weitere Informationen über die Effectum CH-Rep AG finden Sie unter www.effectum-chrep.com

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch

Weitere Informationen über die Portfoliofirmen der Healthcare Holding finden Sie unter www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-medsys.ch, www.naropa-reha.ch, www.mvb-medizintechnik.ch, www.dentalaxess.com

Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der Healthcare Holding Schweiz AG erstellt und verteilt.

