Moon Surgical erhält FDA-Zulassung für ScoPilot™ unter Maestro, die branchenweit erste KI-gestützte intraoperative Funktion, die auf NVIDIA Holoscan basiert

Paris und San Francisco, 19. März 2025 (ots/PRNewswire)

Moon Surgical, ein französisch-amerikanischer Pionier auf dem Gebiet der chirurgischen Innovation, gab heute die Zulassung von ScoPilot durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) bekannt. Ermöglicht durch NVIDIA Holoscan, eine Echtzeit-Sensorplattform, die für die Entwicklung und den Einsatz von auf künstlicher Intelligenz basierenden Anwendungen im Operationssaal konzipiert ist und lokal unter dem Maestro-System von Moon Surgical ausgeführt wird. ScoPilot ist die erste KI-Anwendung, die intraoperativ auf jeder handelsüblichen chirurgischen Roboterplattform mit Holoscan läuft.

ScoPilot ist eine KI-gestützte Funktion des Maestro-Systems, die eine stabile und ideale Sicht während der Operation gewährleistet und die Kontrolle, Sicherheit und Effizienz im Operationssaal verbessern soll. ScoPilot ermöglicht es dem an einem Maestro-System angeschlossenen Laparoskop, einer gewünschten Instrumentenspitze nahtlos zu folgen, und ist einfach zu bedienen. Chirurgen steuern die Positionierung des Laparoskops, ohne sich von den Instrumenten in ihren Händen zu lösen, und können so den chirurgischen Fluss und die Konzentration aufrechterhalten.

„ScoPilot ermöglicht Chirurgen die Steuerung von drei Instrumenten mit nur zwei Händen und bietet gleichzeitig ein stabiles, konstant optimales und sicheres Sichtfeld, das während der Operation von entscheidender Bedeutung ist", so Anne Osdoit, CEO von Moon Surgical und Partnerin beim MedTech-Accelerators MD Start von Sofinnova Partners. „Die Steuerfunktionen, die ScoPilot von Maestro bietet, wird die Effizienz im OP erhöhen, indem sie Chirurgen autonomer macht und gleichzeitig die Visualisierung des Eingriffs verbessert."

Das kommerzielle Maestro-System von Moon Surgical, das im Juni 2024 von der FDA zugelassen wurde, wurde bereits für die Behandlung von mehr als 1.100 Patienten in den Vereinigten Staaten und Europa eingesetzt und umfasst allgemeine, bariatrische, gynäkologische und urologische Operationen. Mit seiner einzigartigen und umfassenden Umgebungserfassung, gepaart mit beschleunigtem NVIDIA-Computing und KI, generiert Maestro einen noch nie dagewesenen chirurgischen Datensatz mit multimodaler Erfassung und Kinematik und treibt so die Entwicklung von Physical-AI-Funktionen der nächsten Generation voran, die die chirurgische Versorgung sowohl im Operationssaal als auch im gesamten perioperativen Workflow verbessern.

„Die softwaredefinierte Plattform von Moon Surgical hat die Branche verändert und zu einem kontinuierlichen Strom von bahnbrechenden Durchbrüchen in der chirurgischen Robotikbranche geführt", sagte Kimberly Powell, Vice President of Healthcare bei NVIDIA. „Mit ScoPilot hat Moon Surgical das unglaubliche Kunststück vollbracht, die erste von der FDA zugelassene KI-gesteuerte chirurgische Bewegungslösung nativ in eine Robotikplattform zu integrieren und mit Holoscan zu betreiben."

Moon Surgical, mit Sitz in Paris und San Francisco, baut den OP der Zukunft, der digitalisiert, effizient und nachhaltig ist. Die kombinierte Leistung des transformativen Maestro-Systems und der intelligenten Maestro Insights ermöglicht es Gesundheitsteams, sichere Entscheidungen zu treffen und eine bessere chirurgische Versorgung für ihre Patienten zu gewährleisten. Das 2020 gegründete Unternehmen Moon Surgical ist stolz darauf, flexibel zu bleiben, Innovationen in den Vordergrund zu stellen und Inklusivität, Kreativität und Zusammenarbeit in seinem multikulturellen Team zu fördern.

