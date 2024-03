Norque

Norque bringt die erste blitzschnelle, sichere KI- und ML-fähige Blockchain, DEX, CEX, Instant Payment über Kryptowährungsanwendung und echtes Usability Coin/Token mit Versicherungsintegration für Nutzer und Stakeholder auf den Markt

San Francisco, 19. März 2024 (ots/PRNewswire)

Norque für Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit für Blockchain, Web3, Kryptowährungen, Metaverse und die physische Welt durch die Integration von künstlicher Intelligenz, maschineller Lerntechnologie und Angeboten zur Risikominderung.

Norque wird mit seinem ICO im April/Mai 2024 ein bahnbrechendes Ökosystem einführen, das Blockchain, KI, ML, Kryptowährung und Versicherung zusammenführt und damit eine Premiere in der Branche darstellt. Norque hat sich zum Ziel gesetzt, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit in die Blockchain, das Web3, Kryptowährungen und das Metaverse zu bringen.

Als Reaktion auf die Volatilität des Kryptowährungsmarktes und aufsehenerregende Misserfolge präsentiert Norque einen neuen Ansatz, indem es eine digitale Währung mit realem Wert anbietet. Im Gegensatz zu früheren Projekten, die den flüchtigen Ruhm von LUNA, Doge und FTX anstrebten, konzentriert sich Norque auf die Bereitstellung eines tatsächlichen Nutzens, der durch greifbare Vermögenswerte wie Immobilien und Konsumgüter gestützt wird.

Das Fundament von Norque basiert auf der Expertise von Blockchain-Experten, Finanzmarktexperten, KI-Spezialisten und globalen Einflussnehmern. Es führt die erste KI- und ML-gesteuerte Blockchain ein, die auf die Regulierung von Versicherungsansprüchen zugeschnitten ist und die Effizienz und Zugänglichkeit verbessert. Darüber hinaus führt das Projekt NOQ ein, ein Token, das durch reale Vermögenswerte untermauert wird und Käufe in den Bereichen Blockchain, Krypto, Metaverse und Versicherungsdienstleistungen ermöglicht.

https://youtu.be/GtXLgA7IxK0

Besonders hervorzuheben ist die Einführung der ersten dezentralen Börse (DEX) und einer einzigartigen zentralisierten Börse (CEX) mit integrierten Versicherungsfunktionen sowie KI- und ML-Funktionalitäten. Diese Plattformen wurden entwickelt, um Zuverlässigkeit und Funktionalität im dezentralen und zentralen Finanzwesen neu zu definieren.

Die umfassenden Versicherungslösungen von Norque richten sich an Krypto-Investoren, Institutionen, Börsen und Metaverse-Teilnehmer und erfüllen den kritischen Bedarf an Risikominderung im Krypto-Bereich. Diese Initiative zielt darauf ab, Vertrauen und Stabilität zu stärken und einen neuen Maßstab in der Branche zu setzen.

Das Projekt stellt auch eine Anwendung vor, die nahtlose Krypto-Zahlungen und Währungsumrechnungen ermöglicht und den Nutzern erlaubt, Käufe vom täglichen Bedarf bis hin zu großen Vermögenswerten mit Kryptowährung zu tätigen. Die Certik-Zertifizierung ist in Arbeit.

P. Nakamoto selbst unterstreicht in einer Gastsendung das Ziel des Projekts, die praktischen Anwendungen der Vorgänger zu übertreffen, indem es reale Vermögenswerte nutzt und die Marktvolatilität durch innovative Risikominderungsstrategien angeht. Die Einführung von Norque kommt zur rechten Zeit, denn sie zielt darauf ab, inmitten der Herausforderungen, denen sich der Krypto- und Metaverse-Sektor gegenübersieht, für Stabilität zu sorgen und eine breitere Akzeptanz zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.norque.io.

https://youtu.be/pNWnr8UM0xc

Treten Sie dem Norque-Universum bei:

twitter.com/NorqueNoq

https://norque.medium.com/

https://discord.gg/NdHtsKa4va

https://t.me/NORQUE_NOQ

https://t.me/ConvalexaNOQ

https://www.reddit.com/r/NOQ/

Original-Content von: Norque, übermittelt durch news aktuell