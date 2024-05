LanzaJet

LANZAJET gibt die erste 20-Millionen-Dollar-Investition des globalen Flughafenbetreibers GROUPE ADP bekannt

Chicago (ots/PRNewswire)

Investition des Flughafeneigentümers und -betreibers in die Technologie und Entwicklung nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) unterstützt das Wachstum von LanzaJet und spielt eine wichtige Rolle im SAF-Ökosystem

LanzaJet, ein führendes Unternehmen im Bereich der Technologie für nachhaltige Kraftstoffe und Hersteller von nachhaltigen Kraftstoffen, gab heute eine Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar von der Groupe ADP, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Flughafenplanung und -betrieb, bekannt. Die Investition ermöglicht es LanzaJet, seine Fähigkeiten und Kapazitäten weiter auszubauen, um seine Prozesstechnologie für nachhaltige Flugtreibstoffe (SAF) weltweit einzusetzen.

"Wir legen weiterhin den Grundstein für den Aufbau der SAF-Industrie über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, und mit diesem bedeutenden Beitrag der Groupe ADP - ein Novum in der Branche - werden wir den Einsatz der LanzaJet-Technologie und das globale Wachstum ausweiten", sagte Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer von LanzaJet. "Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Produktion und Logistik von nachhaltigem Flugtreibstoff auf Flughäfen auszuweiten, um Fluggesellschaften und Kunden der Groupe ADP weltweit zu unterstützen, während die Branche gemeinsam an der Dekarbonisierung arbeitet."

Die Investition von ADP in LanzaJet erfolgt vor dem Hintergrund der kürzlich erfolgten Eröffnung von LanzaJet Freedom Pines Fuels - der weltweit ersten kommerziellen Ethanol-to-SAF-Anlage. Die historische Anlage in den Vereinigten Staaten wird SAF und erneuerbaren Diesel aus kohlenstoffarmem und nachhaltigem Ethanol herstellen und die internationale Zertifizierung für Nachhaltigkeit und Kohlenstoff (ISCC) erhalten. LanzaJet Freedom Pines Fuels dient als Blaupause für die Nutzung der ersten Innovation zur Skalierung der SAF-Produktion und ermöglicht LanzaJets Bestreben, bis 2030 eine Milliarde Gallonen SAF zu produzieren.

"Ohne die Umwandlung von Flughäfen in Energiezentren mit einer Reihe von kohlenstoffarmen Lösungen wird der kohlenstoffarme Luftverkehr nicht abheben. Die Flughafenrevolution muss jetzt stattfinden, und sie ist in Paris im Gange. Als weltweit führender Flughafenbetreiber wollten wir noch weiter gehen und an der Quelle handeln, indem wir die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff unterstützen, direkt in LanzaJet investieren, ein innovatives Unternehmen, das in der Lage ist, seine Technologie weltweit verantwortungsvoll einzusetzen, und uns an die lokalen Abfälle anpassen, um diese neuen Kraftstoffe überall verfügbar zu machen", sagte Augustin de Romanet, CEO der Groupe ADP.

Zu den Investoren und Geldgebern von LanzaJet gehören neben ADP auch All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, LanzaTech, Microsofts Climate Innovation Fund, Mitsui & Co. sowie Shell, Southwest Airlines und Suncor Energy.

INFORMATIONEN ZU LANZAJET

LanzaJet ist ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, das sich für die Beschleunigung der sauberen Energiewende einsetzt. Als Anbieter und Hersteller von SAF-Technologie (Sustainable Aviation Fuel) mit patentierter Alkohol-zu-Jet-Technologie (ATJ) auf Ethanolbasis schafft LanzaJet eine Chance für künftige Generationen, indem es den Einsatz von SAF und anderen sauberen Energielösungen vorantreibt, die für die Bewältigung der Klimakrise und die Umgestaltung der Weltwirtschaft entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lanzajet.com/

ÜBER GROUPE ADP

Die Groupe ADP entwickelt und verwaltet Flughäfen, darunter Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Paris-Le Bourget. Im Jahr 2023 beförderte die Gruppe über ihre Marke Paris Aéroport 99,7 Millionen Passagiere an den Flughäfen Paris-Charles de Gaulle und Paris-Orly und fast 336,4 Millionen Passagiere an ausländischen Flughäfen. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen geografischen Lage und ihres großen Einzugsgebiets verfolgt die Gruppe die Strategie, ihre Terminalanlagen anzupassen und zu modernisieren und die Qualität ihrer Dienstleistungen zu verbessern. Außerdem beabsichtigt die Gruppe, ihr Einzelhandels- und Immobiliengeschäft auszubauen. Im Jahr 2023 beläuft sich der Konzernumsatz auf 5.495 Millionen Euro und der Nettogewinn auf 631 Millionen Euro.

Eingetragener Sitz: 1, rue de France, 93 290 Tremblay-en-France. Aéroports de Paris ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Grundkapital von in Höhe von 296.881.806 €. Eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Bobigny unter der Nummer. 552 016 628.

Weitere Informationen auf http://www.groupe-adp.com und auf X: @GroupeADP

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2415129/LJGROUPEADP_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lanzajet-gibt-die-erste-20-millionen-dollar-investition-des-globalen-flughafenbetreibers-groupe-adp-bekannt-302148113.html

Original-Content von: LanzaJet, übermittelt durch news aktuell