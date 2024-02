AcadMedia GmbH

Karriereschub durch Ghostwriting: Wie die AcadMedia GmbH Studierende bei ihrer Bachelorarbeit unterstützt

Hamburg (ots)

Akademisches Schreiben ist für das Studium unumgänglich - im Beruf braucht es allerdings kaum jemand. Um einen schnellen Abschluss mit einer guten Note zu ermöglichen, unterstützt die AcadMedia GmbH Studierende mit dem Ghostwriting der Bachelorarbeit und sorgt so für einen leichteren Karrierestart. Hier erfahren Sie, wie Ihnen ein professioneller Dienstleister Zeit und Stress bei Ihren akademischen Projekten im Studium erspart.

Wer neben dem Studium berufstätig ist oder zahlreichen familiären Verpflichtungen nachkommen muss, findet oft keine Zeit, seine Bachelorarbeit zu schreiben. Dabei sind beinahe alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Studienabschluss erfüllt. Es ist lediglich noch die letzte Hürde zu nehmen. In dieser Situation denken viele daran, eine Agentur mit dem Ghostwriting ihrer Bachelorarbeit zu betrauen - doch gleichzeitig haben sie ernste Bedenken, weil es ethisch möglicherweise schwer vertretbar wäre. Allerdings wurden während des Studiums umfangreiche Leistungen erbracht, die für die Ausübung der angestrebten Tätigkeit mehr als ausreichend qualifizieren. Wenn der Abschluss aber immer weiter verschoben werden muss, um schließlich ganz außer Sicht zu geraten, wären die Jahre des Studiums vergeblich gewesen. Die sicheren Karrierechancen fallen damit weg und die berufliche Situation sieht denkbar schlecht aus.

Ein professioneller Dienstleister, der Studierende durch das Ghostwriting der Bachelorarbeit unterstützt, ist für viele eine überlegenswerte Option. Er wird den Studienabschluss nicht nur sicher über die Ziellinie bringen, sondern zugleich mit einer besseren Note für einen gelungenen Berufseinstieg sorgen. Ein solcher Dienstleister ist die AcadMedia GmbH, die wissenschaftliche Mustertexte nach individuellen Vorgaben und Richtlinien erstellt. Mehr als hundert akademische Autoren aus allen Fachbereichen stehen den Studierenden bei AcadMedia mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen zur Seite, um Bachelorarbeiten auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau zu garantieren. Mit gut vier Jahren am Markt blickt AcadMedia auf Erfahrungen mit hunderten Kunden und weit über tausend erfolgreiche wissenschaftliche Arbeiten zurück.

So läuft die Zusammenarbeit mit der AcadMedia GmbH ab

Während die Kunden anderer Agenturen am Anfang ihren Input geben, um irgendwann einen fertigen Text zu erhalten, setzt AcadMedia beim Ghostwriting der Bachelorarbeit auf einen durchdachten Projektprozess, der einen direkten Kontakt zum Autor und zum persönlichen Projektmanager erlaubt. Die erste Besprechung findet in einer anonymen Telefonkonferenz statt, was einerseits dem Datenschutz Rechnung trägt und andererseits einen geeigneten Rahmen für Detailabsprachen bietet. Eine offene und einfache Kommunikation steht beim Ghostwriting der Bachelorarbeit an erster Stelle, weil sich so Missverständnisse vermeiden lassen. Die Arbeit soll schließlich den Wünschen des Kunden und den Vorgaben der Universität entsprechen. Im Verlauf der Kooperation kommt es zu weiteren anonymen Konferenzen, die bei Zwischenetappen nach etwa zehn Seiten Texterstellung eingeplant werden. Der Kunde hat dadurch die Möglichkeit, dem Autor ein persönliches Feedback zu geben und eigene Akzente zu setzen. Die Gespräche dauern in der Regel nicht länger als 15 Minuten, können aber je nach Umfang des Gesprächsbedarfs auch gern eine halbe Stunde in Anspruch nehmen.

Die Akademiker, die für AcadMedia tätig sind, können mindestens einen Masterabschluss vorweisen, wobei etwa 25 Prozent von ihnen promoviert haben. Sie sind fachlich überaus versiert und decken einen Großteil der Studiengänge ab: von Betriebswirtschaftslehre über Geistes- und Sozialwissenschaften bis hin zu Lehramt, Pädagogik, Pflegemanagement und viele mehr. Der persönliche Projektmanager, der die Zusammenarbeit zwischen Kunden und Autor organisiert und begleitet, überlegt sehr genau, welchen Autor er für das Projekt einsetzt, denn bei AcadMedia gibt es spezifische Experten für die verschiedenen Themenfelder innerhalb eines Fachbereichs. Wenn der Autor den Text erstellt hat, geht er in die Korrekturlesung und erfährt anschließend eine professionelle Plagiatsprüfung. Die Kunden können somit sicher sein, dass die Arbeit orthografisch und wissenschaftlich korrekt ist und nicht mithilfe künstlicher Intelligenz angefertigt wurde.

Der Zeitaufwand auf Kundenseite: Arbeiten mit und ohne Input

Der Zeitaufwand beim Ghostwriting der Bachelorarbeit fällt für die Kunden sehr unterschiedlich aus, weil sie sich auf verschiedene Weise in das Projekt einbringen. Während einige lediglich sagen, dass sie beispielsweise eine Bachelorarbeit in BWL schreiben müssen und die Agentur das Thema bestimmen soll, haben andere eine Idee, aber noch kein Konzept. Wieder andere kommen mit detaillierten Vorstellungen, haben oftmals bereits angefangen und brauchen zum Abschluss die professionelle Hilfe von AcadMedia. Eine frühe Kontaktaufnahme ist sicherlich gut, denn um eine hohe wissenschaftliche Qualität zu garantieren, benötigen selbst Profis hinreichend Zeit. Zur Not geht es in seltenen Fällen mit zwei Autoren aber auch in zwei Wochen - darunter wird es dann aber oft eng.

Über die Noten kann die Agentur keine konkreten Aussagen treffen, da sie von vielen Faktoren abhängen und es schwer einschätzbar ist, wie der Dozent bewertet. Die Autoren kommen aber aus dem Fach und damit sind sehr gute bis gute Noten zu erwarten.

Vertrauen ist das A und O: Die AcadMedia GmbH setzt auf Diskretion

Die Kunden können bei AcadMedia mit Erfahrungen aus über tausend erfolgreichen Projekten und mit einer vertrauensvollen Kooperation rechnen, die auf Diskretion und die strikte Einhaltung der Datenschutzverordnung setzt. Dazu gehört auch, dass Zahlungen, die bei den Zwischenetappen nach zehn Seiten fällig werden, von einem Drittkonto oder über PayPal abgewickelt werden können. Am Ende erhält der Kunde eine individuelle Bachelorarbeit, die ihn sicher zum Studienabschluss bringt. Klar ist zudem eins: Wer früher den Entschluss zum Ghostwriting der Bachelorarbeit fasst und die Abschlussarbeit nicht aufschiebt, macht schneller Karriere.

