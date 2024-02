MAGENTIQ-EYE LTD.

Lancet Digital Health veröffentlicht Studie, die bestätigt, dass die MAGENTIQ-COLO™ KI-gestützte Koloskopie-Technologie die Adenom-Erkennungsrate verbessert

Haifa, Israel (ots/PRNewswire)

Studie in renommierter Fachzeitschrift bescheinigt neuartigem Polypenerkennungssystem höchste Leistung in der Kategorie KI-gestützte Koloskopie

MAGENTIQ-EYE LTD., ein 2014 gegründetes Technologieunternehmen mit Sitz in Israel, gab heute bekannt, dass eine umfassende Studie über die Leistung von MAGENTIQ-COLO™ CADe-Version in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift Lancet Digital Health veröffentlicht wurde.

Die Studie mit dem Titel „A novel computer-aided polyp detection system in screening and surveillance colonoscopy: an international multicentre, randomised, tandem trial," wurde über einen Zeitraum von 14 Monaten von 10 führenden medizinischen Zentren, 31 Endoskopikern und 952 untersuchten und eingeschriebenen Patienten durchgeführt.

Die Studie bestätigt, dass MAGENTIQ-COLO das höchste Leistungsniveau in der Kategorie der KI-gestützten Koloskopie aufweist. Die Studie zeigt, dass MAGENTIQ-COLO™ die Adenom-Erkennungsrate (ADR) in absoluten Werten um 7 % erhöht. Es wird vermutet, dass die Zunahme von ADR in engem Zusammenhang mit dem Rückgang des Auftretens von Darmkrebs und der Patientensterblichkeit steht. Zusätzlich zur ADR wurde in der Studie auch die Auswirkung von MAGENTIQ-COLO auf die Adenom-Fehlschlagrate (AMR) gemessen, und es zeigte sich, dass die AMR mit MAGENTIQ-COLO in absoluten Werten um 17 % niedriger war.

„Wir fühlen uns geehrt, von Lancet Digital Health veröffentlicht zu werden, einer Zeitschrift mit einem phänomenalen weltweiten Ruf für die Verbreitung innovativer, praxisverändernder Forschung", sagte Dror Zur, Gründer und CEO von MAGENTIQ EYE. „Es ist wichtig anzumerken, dass die Messung von Veränderungen sowohl bei ADR als auch bei AMR in einer einzigen Studie ein Novum darstellt. Neben der FDA-Zulassung, die wir im vergangenen Jahr erhalten haben, ist dieser Meilenstein ein Beweis für die Bedeutung von MAGENTIQ-COLO™ bei der Verbesserung der Qualität der Koloskopie und dem Setzen neuer Standards im Gesundheitswesen, um mehr und mehr Leben zu retten."

Obwohl die Koloskopie in den meisten Industrieländern zum Standard geworden ist, bedeutet die hohe Rate an unentdeckten Adenomen bei der Koloskopie, dass selbst Patienten, die regelmäßig untersucht werden, immer noch ein Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken. Ein übersehener Polyp kann zu Intervallkrebs führen, der etwa 8 bis 10 % aller Darmkrebsfälle ausmacht.

Informationen zu MAGENTIQ-EYE Ltd.

Das 2014 gegründete Unternehmen MAGENTIQ-EYE bietet eine bahnbrechende KI-gestützte Koloskopielösung, die eine Leistung auf dem höchsten heute bekannten Niveau bietet. Mit weltweiter Anerkennung durch die gastroenterologische Fachwelt und Dutzenden von Eingriffen, die täglich mit Hilfe des MAGENTIQ-COLO™ durchgeführt werden, setzen wir den neuen Standard der Koloskopie und retten immer mehr Leben.

