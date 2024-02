AIO Studios

„Putin" - ein neuer Spielfilm des polnischen Regisseurs Patryk Vega, AIO Studios, in englischer Sprache

Warschau, Polen (ots/PRNewswire)

Patryk Vega, einer der populärsten Regisseure des zeitgenössischen polnischen Kinos, hat einen Spielfilm mit dem Titel „Putin" gedreht, bei dem er die Deep-Fake-Technologie einsetzt. Er zeigt das Leben des russischen Präsidenten von seiner von Gewalt geprägten Kindheit in Georgien bis zur ungerechtfertigten Invasion der Ukraine. Die internationale Premiere von „Putin" ist für das Frühjahr dieses Jahres geplant.

Patryk Vega ist ein polnischer Regisseur, der mit seinen Filmen seit vielen Jahren für Aufsehen sorgt. Er greift schwierige und kontroverse Themen auf, die zugleich hochaktuell sind. Seine jüngste Produktion ist ein Politthriller über Wladimir Putin.

„Unser Film ist eine einzigartige Biographie, die 60 Jahre aus Putins Lebens abdeckt. Der Film beginnt mit dem zehnjährigen Putin und begleitet ihn auf dem gesamten Weg seiner politischen Entwicklung. Der Film zeigt den bewaffneten Konflikt in Tschetschenien, die Terroranschläge im Dubrowka-Theater oder in Beslan und die tragischsten Ereignisse in der Ukraine, wie die in Bucha, Irpin oder Mariupol", berichtet Patryk Vega.

Bei dieser Produktion haben die Filmautoren die Deep Fake-Technologie verwendet. Sie basiert auf Algorithmen der künstlichen Intelligenz und ermöglicht es, das Bild einer anderen Person auf dem Gesicht eines Schauspielers zu platzieren. „Es war schwierig, denn natürlich konnten wir Putin nicht zu einem Besuch in unserem Studio bewegen, um die künstliche Intelligenz zu trainieren und eine perfekte Imitation zu realisieren. Das vom Kreml produzierte Material reichte nicht aus, um die Figur in kinoreifer Auflösung zu imitieren. Doch zum Glück hatten wir nach acht Monaten Erfolg", so der polnische Regisseur.

Sein „Putin", betont er, könne dem westlichen Publikum ein besseres Verständnis des heutigen Russlands vermitteln. „Mein Ziel war es, die Kultur des Ostens in die Sprache des Westens zu übersetzen – auf eine Weise, die für den Rest der Welt nachvollziehbar ist", erklärt Patryk Vega.

Derzeit wird der Film in einer geschlossenen Vorführung für Mitglieder der Filmindustrie gezeigt. Der Teaser wurde auf dem American Film Market in Santa Monica gezeigt, einer wichtigen Veranstaltung der internationalen Filmindustrie, wo er bei ausländischen Verleihern auf großes Interesse stieß. Laut „The Hollywood Reporter" handelt es sich bei dem Film um eine der bemerkenswertesten kommenden Premieren.

Eine Szene aus dem Film wurde kürzlich in der Ukraine gezeigt und löste emotionale Reaktionen im Publikum aus. „Der größte ukrainische Verleiher plant, den Film außer in der Ukraine auch in Ländern zu vertreiben, in denen die ukrainische Community besonders zahlreich vertreten ist", fügt der polnische Regisseur an.

