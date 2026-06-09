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Drei Räder, viel Wirkung: 20.000 Euro für mehr Teilhabe im Alter

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Hannover (ots)

Fahrradmobilität bedeutet mehr als von A nach B zu kommen. Sie schafft Bewegung, Spaß und Teilhabe. Mit einer Spende von 20.000 Euro unterstützt Linexo by Wertgarantie deshalb die bundesweite Initiative "Radeln ohne Alter". Die Mittel fördern das Angebot von ehrenamtlichen Rikscha-Fahrten für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen. Rund 50.000 Passagiere freuten sich im vergangen Jahr über frische Luft, Gespräche und neue Eindrücke auf drei Rädern.

Realisiert werden die Rikscha-Fahrten derzeit von 150 Ortsgruppen und mehr als 2.500 ehrenamtlichen Rikscha-Pilotinnen und -Piloten. Die Spende des Fahrradversicherers und Leasing-Anbieters Linexo hilft, das Angebot weiter auszubauen: "Damit noch mehr Menschen Wind in den Haaren und Gemeinschaft erleben können, wollen wir noch stärker in die ländlichen Räume! Dafür müssen wir auch dort Ehrenamtliche gewinnen", beschreibt Natalie Chirchietti, Geschäftsführung, die Vision des Dachverbands, der mit Hilfe von Spenden Standorte vernetzt und aufbaut.

"Radmobilität endet nicht dort, wo Menschen nicht mehr selbst fahren können. Radeln ohne Alter zeigt, wie das Fahrrad auch dann Teilhabe schafft, wenn die eigene Mobilität im Alltag abnimmt. Das bewegt uns sehr!", erklärt Sören Hirsch, Bereichsleitung bei Linexo, die Unterstützung.

Spende aus wiederaufbereiteten Fahrrädern

Die Spendensumme stammt aus einem nachhaltigen Fahrrad-Kreislauf. Tauchen gestohlene Fahrräder, E-Bikes oder Zubehör nach einer Regulierung wieder auf, lässt Linexo die Produkte professionell aufbereiten und weiterverkaufen. Die Erlöse fließen in soziale Projekte rund ums Rad. "So wird aus einem abgeschlossenen Schadenfall konkrete Hilfe für Menschen, die Mobilität neu erleben", sagt Hirsch. Bereits 2023 unterstützte Wertgarantie "Radeln ohne Alter" mit 25.000 Euro.

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