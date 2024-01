Sacurn Carbon

Sacurn Carbon, der erste und einzige taiwanesische Verkäufer auf der Handelsplattform der Taiwan Carbon Solution Exchange

Taipei (ots/PRNewswire)

Sacurn Carbon, ein taiwanesisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Verwaltung von freiwilligen Emissionsgutschriften spezialisiert hat, ist stolz, die erfolgreiche Transaktion von 6.257 Tonnen Emissionsgutschriften bekannt zu geben. Diese Gutschriften, die aus einem Biogasprojekt für erneuerbare Energien in Kenia, Afrika, stammen, wurden am 22. Dezember auf der neu eingerichteten internationalen Handelsplattform für Kohlenstoffgutschriften der Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX) gehandelt.

Als einziger inländischer Verkäufer von Emissionsgutschriften in diesem ersten TCX-Los fühlt sich Sacurn Carbon geehrt, einen bedeutenden Beitrag zu den ESG-Werten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von Unternehmen zu leisten und dadurch nachhaltige Ziele zu erreichen und Taiwans Netto-Null-Transformation voranzutreiben.

Die internationale Handelsplattform für Emissionsgutschriften der TCX wurde am 22. Dezember eröffnet und stellt einen wichtigen Schritt für Taiwan dar, um sich an internationale Standards anzupassen und sein Engagement für eine Netto-Null-Umstellung zu demonstrieren. Am ersten Handelstag beteiligten sich 27 inländische Unternehmen, darunter führende Firmen wie TSMC (2330), Hon Hai Precision Industry (2317), Sinosteel (2002), Chunghwa Telecom (2412), Nan Pao Resin (4766), Evergreen Marine (2603), Wan Hai Lines (2615) und Chunghwa Development. Diese Unternehmen sind in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Halbleiter, Elektronik, Finanzen, Stahl, Chemie, Einzelhandel, Textilien und Schifffahrt.

In dieser Sitzung wurden 88 520 Tonnen CO2-Äquivalente aus sieben Projekten gehandelt, wobei Sacurn Carbon neben Unternehmen aus der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Singapur der einzige Verkäufer aus Taiwan war. Das von Sacurn Carbon gelistete Biogasprojekt ist als effektive Lösung zur Verringerung der Treibhausgasemissionen anerkannt, da es die anaerobe Zersetzung von organischen Abfällen zur Erzeugung von Biogas nutzt. Diese Initiative befasst sich nicht nur mit der Bewirtschaftung organischer Abfälle, sondern verringert auch die Treibhausgasemissionen. Das Projekt schafft auch Beschäftigungsmöglichkeiten und verbessert die Lebensqualität der kenianischen Bevölkerung. Das Nebenprodukt des anaeroben Prozesses wird als natürlicher Dünger verwendet, der chemische Düngemittel ersetzt und ein umweltfreundliches Wirtschaftsmodell fördert.

Sacurn Carbon betrachtet den Handel mit Emissionsgutschriften als ein wichtiges Mittel zur Förderung eines positiven Kreislaufs von wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz, der eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung und grünen Finanzierung spielt. Als führender inländischer Anbieter im Handel mit Emissionsgutschriften und einziger inländischer Verkäufer an der TCX ist Sacurn bestrebt, in Partnerschaft mit anderen taiwanesischen Unternehmen das volle Potenzial der grünen Finanzierung auszuschöpfen. Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung hochwertiger Projekte zur Beseitigung von Kohlendioxid (CDR), um eine nachhaltige und bessere Zukunft zu ermöglichen.

Angesichts der in Japan, Südkorea und den südostasiatischen Ländern entstehenden Gesetzesinitiativen für Emissionshandelsmechanismen unterstreicht Taiwan mit der Einführung seiner internationalen Handelsplattform für Emissionsgutschriften sein Engagement für internationale Standards und eine Netto-Null-Zukunft. Als Pionier im inländischen Handel mit Emissionsgutschriften ist Sacurn Carbon bestrebt, gemeinsam mit taiwanesischen Unternehmen Möglichkeiten für grüne Finanzierungen auszuloten und kontinuierlich hochwertige Emissionsgutschriften für eine nachhaltige Zukunft bereitzustellen.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sacurn-carbon-der-erste-und-einzige-taiwanesische-verkaufer-auf-der-handelsplattform-der-taiwan-carbon-solution-exchange-302045312.html

Original-Content von: Sacurn Carbon, übermittelt durch news aktuell