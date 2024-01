Human Change

Die Kampagne „Human Change" wurde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gestartet, um die psychische Gesundheit von Kindern zu einer globalen Priorität zu machen

Der „Human Change" (menschliche Wandel) findet jetzt statt, verursacht durch die Überdigitalisierung des Lebens von Kindern - die Welt muss der Ausrichtung des technologischen Fortschritts auf die gesunde Entwicklung von Kindern Priorität einräumen.

Die globale Unterstützungskampagne Human Change wurde heute in Davos während des Weltwirtschaftsforums gestartet, um das Bewusstsein zu schärfen und einen Wandel im Umgang mit sozialen Medien und der Digitalisierung des Lebens von Kindern zu bewirken.

Die von Margarita Louis-Dreyfus ins Leben gerufene Kampagne vereint Menschen aus allen Bereichen des Lebens - Akademiker, Kinderärzte, Anwälte, Praktiker, Lehrer und vor allem Eltern und Jugendliche - in einem gemeinsamen Engagement für den Schutz von Kindern vor den schädlichen Auswirkungen der Digitalisierung.

Die Human-Change-Kampagne hat sich zum Ziel gesetzt, das globale Gesundheitsnarrativ zu verändern und die Auswirkungen sozialer Medien und digitaler Geräte auf das Wohlbefinden von Kindern in den Vordergrund der globalen Gesundheitsdiskussion zu rücken.

In einer Reihe von hochkarätigen Podiumsdiskussionen werden internationale Experten aus den Bereichen Psychologie, Medizin, Wirtschaft, Regierung und anderen Bereichen im Human Change House darüber diskutieren, wie Digitalisierung und soziale Medien unsere Kinder verändern und wie diese Kinder als Erwachsene die Gesellschaft der Zukunft gestalten werden. Andere Diskussionen werden sich auf die Frage konzentrieren: Wie viel Ed-Tech ist zu viel? Sind die Regierungen dafür verantwortlich, die Technologie besser zu regulieren, um künftige Generationen zu schützen? Und wie wirkt sich die digitale Sucht auf die künftigen Arbeitskräfte aus?

Herausragende Kliniker, die auf ihrem Gebiet führend sind, werden Antworten auf diese drängenden Fragen und mehr suchen.

Die Zuhörer in Davos werden wissenschaftlich fundierte Argumente von Dr. Mitch Prinstein, wissenschaftlicher Leiter der American Psychological Association, Dr. Michael Rich, Gründer des Digital Wellness Lab am Boston Children's Hospital, und Dr. Stacy Drury, leitende Psychiaterin, sowie von Dr. Jim Winston, Psychologe und Treuhänder der Winston Family Foundation, hören.

Darüber hinaus werden Dr. Gaia Bernstein von Human Change, Co-Direktorin des Gibbons Institute of Law Science and Technology an der Seton Hall University School of Law, und Chris McKenna, Geschäftsführer und Gründer von Protect Young Eyes, darüber sprechen, welche Lehren aus der Tabak- und Lebensmittelindustrie zu ziehen sind, sowie über die dringend erforderliche staatliche Regulierung zur Eindämmung der Technologiesucht.

Die Human-Change-Kampagne ist stolz darauf, ihre Plattform mit Larissa May, Gründerin und Geschäftsführerin von #HalftheStory, und Dr. Phil McRae, leitender Angestellter der Alberta Teacher's Association, zu teilen, die den Umgang der nächsten Generation mit sozialen Medien, psychischer Gesundheit und Technologie fördern und zu anderen Perspektiven auf neue Technologien ermutigen.

Die führenden Kommentatoren des menschlichen Wandels sind versammelt, um gemeinsam mit angesehenen WEF-Mitgliedern, darunter Frank McCourt von McCourt Global und Julie Inman Grant, australische Beauftragte für eSafety, zu erörtern, was getan werden kann.

Das Human Change House wird täglich auf der Davoser Promenade 49 geöffnet sein, mit Diskussionsrunden und Empfängen.

