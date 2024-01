Ameropa-Reisen GmbH

Exklusiver Streikrabatt während des Bahnstreiks bei Ameropa-Reisen

Bad Homburg (ots)

Im Zuge des aktuellen Bahnstreiks kündigt der Reiseveranstalter Ameropa ein besonderes Angebot an: Ab Mittwoch, 10.01.24 gewährt das Unternehmen einen exklusiven 5% Rabatt auf alle Buchungen während des Streikzeitraums. Ameropa-Kunden können somit den Streik zu Ihrem Vorteil nutzen, denn nach dem Streik steht mit Sicherheit der nächste Traumurlaub mit der Bahn bevor.

Alle Details zum Angebot:

5% Streikrabatt - gültig auf alle Reiseangebote von Ameropa

- gültig auf alle Reiseangebote von Ameropa Flexibel Buchen - keine Einschränkungen in Reisezeit oder -dauer.

- keine Einschränkungen in Reisezeit oder -dauer. Einfache Anwendung - den Code "CLAUS24" bei der Buchung eingeben

Das Angebot gilt bis zum Streikende am Freitag, 12.01.24. Der Rabattcode "CLAUS24" ist für alle Buchungen und über alle Kanäle - im Reisebüro, über www.ameropa.de oder telefonisch bei unseren Service-Mitarbeiter:innen - einlösbar.

Über Ameropa:

Als Reiseveranstalter mit über 70 Jahren Erfahrung ist Ameropa auf Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen in Deutschland und Europa sowie auf weltweite Bahn-Erlebnisreisen spezialisiert. Darüber hinaus liegt der Fokus auf europaweiten Rad- und Wanderreisen. Für den Kurzurlaub in Deutschland bietet Ameropa attraktive Pakete mit Hotelübernachtung und Bahnanreise sowie Erlebnissen vor Ort. Mit etwa 500.000 Reisenden jährlich ist das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg einer der größten Reiseveranstalter in Deutschland. Sämtliche Angebote sind online auf www.ameropa.de, in über 6.000 Reisebüros sowie telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)6172 109-777 buchbar.

