EndoTech.io

Das KI-Forschungsteam für Finanzmärkte von EndoTech erzielt unter der Leitung von Dr. Anna Becker und Dmitry Gooshchin bahnbrechende Ergebnisse und transformiert KI-Investitionsstrategien

Rehovot, Israel (ots/PRNewswire)

EndoTech.io kündigt diverse Veröffentlichungen zur KI-Forschung an, die Investitionsstrategien und das Erzielen von Alpha in volatilen Finanzmärkten neu definieren. Hiermit tritt das Forschungsteam von EndoTech unter der Leitung von Dr. Anna Becker in eine neue Ära der Möglichkeiten zur KI-gestützten Investition ein.

Die wesentlichen bahnbrechenden Ergebnisse sind:

1. Fortgeschrittene technische KI-Expertise: Das KI-System von EndoTech hat eine noch nie dagewesene Anzahl von über 100 KI-Experten hervorgebracht. Jeder KI-Experte beherrscht technische Konzepte (wie Widerstands-/Unterstützungslinien oder Mikrostrukturen) und wird mithilfe von Aufmerksamkeits- und Zeitparametern in einen Kontext gesetzt, was zu Marktvorhersagen und optimierten Trading-Strategien führt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Machine-Learning-Modelle und verstärkter Trainingsrahmenpläne stellen diese KI-Experten jetzt die größte Menge an investitionsgestützten KI-Anwendungen für Investitionsentscheidungen dar.

2. Deep-Learning-Leistung: Das Deep-Learning-Modul von EndoTech erreicht unter Einbeziehung von Finanznachrichten, grundlegenden Daten und Stimmungsanalysen eine Genauigkeit von über 70 %. Es nimmt große Mengen an finanziellen Datenpunkten auf und verwendet fortschrittliche Datenanalysen, um Marktlagen vorherzusagen, Trading-Signale zu filtern und Finanzmanagementstrategien zu verbessern.

3. Marktlagenklassifizierung: Die Forschung von EndoTech hat die Marktlagenklassifizierung hervorgebracht. Dieser Durchbruch in der kontextuellen Entscheidungsfindung wird durch die aktive Identifizierung und Kategorisierung von Marktlagen erreicht, wie beispielsweise Aufwärtstrends und Konsolidierungsphasen. Durch diese bahnbrechenden Funktionen können sich Algorithmen für Trading-Strategien dynamisch an sich verändernde Marktbedingungen anpassen und so die Effizienz und Genauigkeit verbessern.

Dr. Anna Becker, die treibende Kraft hinter dieser innovativen Forschung, sagte: „Bei unserer Forschung geht es nicht nur um Technologie, sondern darum, unsere Herangehensweise an Finanzmärkte und Investitionen neu zu definieren. Die Ergebnisse von EndoTech liefern Investoren ein noch nie dagewesenes Niveau an Genauigkeit und Agilität, mit dem sie die modernen Märkte navigieren können."

Der forschungsbasierte Ansatz von EndoTech ist ein Wendepunkt, der gute Zukunftsaussichten für Investoren verspricht, die unter turbulenten Marktbedingungen ein positives Alpha erzielen möchten. Das Unternehmen lädt zur Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten, Investoren und Finanzunternehmen ein, um das transformative Potenzial dieser wegweisenden Technologie zu untersuchen.

Besuchen Sie www.EndoTech.io/institutional, um den vollständigen Forschungsbericht zu lesen oder mehr über die Möglichkeiten der Nutzung dieser bahnbrechenden Forschung zu erfahren.

Information zu EndoTech: EndoTech ist ein führendes Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen für Finanzmärkte. Es wurde von den erfahrenen Technologieunternehmern Dr. Anna Becker und Dmitry Gooshchin gegründet. Mit seinem Team engagierter Forscher steht EndoTech an der Spitze KI-gestützter Investitionslösungen und erreicht beachtenswerte Forschungsergebnisse, die Investitionsstrategien neu definieren.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-ki-forschungsteam-fur-finanzmarkte-von-endotech-erzielt-unter-der-leitung-von-dr-anna-becker-und-dmitry-gooshchin-bahnbrechende-ergebnisse-und-transformiert-ki-investitionsstrategien-302008921.html

Original-Content von: EndoTech.io, übermittelt durch news aktuell