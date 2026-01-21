Learnfield GmbH

Neue Studie zum Paradox der guten Vorsätze: Warum Klavier-Anfänger im Frühling deutlich erfolgreicher sind als im Januar

Während Millionen Deutsche mit ihren "Guten Vorsätzen" für 2026 ins neue Jahr starten, legt eine umfangreiche Verhaltensstudie nahe, dass viele am eigenen Timing scheitern könnten.

Die heute von der Berliner Klavierlern-App Skoove und dem Datenstudio DataPulse Research veröffentlichten Daten enthüllen ein "Paradox der guten Vorsätze": Obwohl rund um den Jahreswechsel die höchste Zahl an Neuanmeldungen verzeichnet wird, sind die langfristigen Erfolgsquoten ausgerechnet in dieser Phase am niedrigsten.

Die Studie belegt, dass diejenigen, die ihre musikalische Reise im Sog des Neujahrs-Optimismus beginnen, statistisch gesehen am ehesten wieder aufgeben.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Tiefpunkt zum Jahreswechsel: Lernende, die im Dezember oder Januar starten, was rund 25 % aller jährlichen Neuanmeldungen entspricht, zeigen eine Beständigkeit , die deutlich unter dem Jahresdurchschnitt liegt.

Lernende, die im Dezember oder Januar starten, was rund 25 % aller jährlichen Neuanmeldungen entspricht, zeigen eine , die deutlich unter dem Jahresdurchschnitt liegt. Beständigkeit im Frühjahr: Wer im April, Mai oder Juni beginnt, zeigt die höchste Kontinuität. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Lernenden auch nach einem halben Jahr noch aktiv dabei sind, liegt zwischen 18 % und 23 % über dem Durchschnitt.

Wer im April, Mai oder Juni beginnt, zeigt die höchste Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Lernenden auch nach einem halben Jahr noch aktiv dabei sind, liegt zwischen 18 % und 23 % über dem Durchschnitt. Der "Mai-Effekt": Der Monat Mai erweist sich als der erfolgversprechendste Startpunkt des ganzen Jahres. Wer in diesem Monat mit dem Klavierspielen beginnt, erreicht das Sechs-Monats-Ziel mit einer um 69 % höheren Wahrscheinlichkeit als Lernende, die im Dezember gestartet sind.

"Die Daten bestätigen eine fundamentale Wahrheit über das Lernen: Ein Neujahrsvorsatz ist oft der Versuch, seine Identität über Nacht zu verändern. Echter Erfolg hingegen entsteht, wenn das Klavierspielen einen natürlichen Platz in dem Leben findet, das man bereits führt.", sagt Florian Plenge, CEO von Skoove.

Für die vollständige Analyse inklusive interaktiver Grafiken geht es hier zur Studie: https://www.skoove.com/blog/de/klavier-neujahrsvorsaetze/

Über die Studie

Skoove ist eine führende digitale Plattform für Musikausbildung, die das Klavierlernen durch intuitive, technologiegestützte Apps für jeden zugänglich macht. Das in Berlin gegründete Unternehmen hat bereits über 3 Millionen Lernende weltweit mit seinem umfassenden Lehrplan und dem "Skoove Duo" 1:1-Online-Coaching begleitet. Durch die Kombination von KI-basiertem Feedback und menschlicher Expertise hilft Skoove Lernenden in sieben Sprachen dabei, aus anfänglicher Begeisterung eine lebenslange musikalische Entwicklung zu machen.

DataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio mit Fokus auf Datenjournalismus und datengetriebene Visualisierungen. Wir machen komplexe Zusammenhänge verständlich und setzen Zahlen in einen klaren Kontext. Unsere Studien erscheinen regelmäßig in Medien wie Zeit, FAZ, Tagesschau, Welt, Focus, Bild, Statista und Wikipedia.

