Huawei gibt gemeinsames Stipendium mit ITU bekannt und macht Fortschritte bei der digitalen Inklusion

90 Millionen Menschen sind im Rahmen von Huaweis Zusage zur Digitalen Koalition Partner2Connect der ITU verbunden.

Huawei hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seit seinem Beitritt zum Digitalbündnis Partner2Connect (P2C) der Internationalen Telekommunikationsunion (ITU) bereits 90 Millionen Menschen in entlegenen Regionen in fast 80 Ländern mit Konnektivität versorgt hat. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des ersten Fortschrittsberichts von Huawei seit seinem Beitritt zu dem Bündnis im letzten Jahr.

Dr. Liang Hua, der Vorstandsvorsitzende von Huawei, machte die Ankündigung auf dem Nachhaltigkeitsforum 2023 des Unternehmens, das unter dem Motto „Thriving Together with Tech: Realizing Sustainable Development" steht. An der Veranstaltung nahmen auch Doreen Bogdan-Martin, die Generalsekretärin der ITU, Jeffrey Sachs, der Präsident der Breitbandkommission für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und der Kommissar des Netzwerks „Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung" der Vereinten Nationen sowie Vertreter von Telekommunikationsministerien und Regulierungsbehörden, unter anderem aus Pakistan und Ghana, teil. Die Teilnehmer erkundeten, wie die digitale Infrastruktur eine nachhaltige Entwicklung besser vorantreiben und zum Aufbau einer grüneren und integrativeren intelligenten Welt beitragen kann.

„Die digitale Infrastruktur der nächsten Generation, wie Konnektivität und Rechenleistung, sind genauso wichtig, um die sozioökonomische Entwicklung voranzutreiben wie unsere physische Infrastruktur, z. B. Straßen. Diese neue Infrastruktur wird für eine nachhaltige Entwicklung der gesamten Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sein", sagte Dr. Liang. „Die Datenverarbeitung ist ein zentraler Antrieb für die Produktivität in der digitalen Wirtschaft. Eine schnellere Einführung der Computerinfrastruktur wird dazu beitragen, den digitalen Wandel in vielen Branchen zu beschleunigen und eine tiefere Integration der digitalen und realen Volkswirtschaften zu fördern. Dies kann die Stabilität der Weltwirtschaft und die nachhaltige Entwicklung weiter fördern."

In Ergänzung zu den Ausführungen von Dr. Liang sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU: „Wir sollten uns nicht zwischen Technologie und nachhaltiger Entwicklung entscheiden. Wir brauchen beides! Lassen Sie uns gemeinsam mit der Technologie wachsen. Lassen Sie uns eine digitale Zukunft aufbauen, die den Fortschritt für die Menschheit und den Planeten vorantreibt."

Huawei ist fest davon überzeugt, dass digitale Talente der Schlüssel zu künftigen technologischen Innovationen sind. Um ein breiteres digitales Engagement zu fördern und die Führungskräfte der Zukunft auszubilden, hat das Unternehmen seine Partnerschaft mit der ITU vertieft und ein Stipendium namens „ITU Generation Connect Young Leadership Programme in Partnership with Huawei" ins Leben gerufen.

Das Stipendium ist Anfang nächsten Jahres offen für Bewerbungen und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Jedes Jahr werden 30 junge Visionäre (im Alter von 18 bis 28 Jahren) aus aller Welt Unterstützung bei ihren Projekten zur Nutzung digitaler Technologien, die die Entwicklung der Gemeinschaft fördern, erhalten.

Jeff Wang, Präsident der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation von Huawei, merkte an: „Huawei ist stolz darauf, für diesen wichtigen Zweck mit der ITU zusammenzuarbeiten und zu sehen, dass junge Visionäre greifbaren Einfluss auf die digitale Inklusion überall auf der Welt ausüben. Die Unterstützung, die die Teilnehmer erhalten werden, umfasst finanzielle Beiträge zu ihren Projekten, Mentoring durch die ITU und Experten von Huawei sowie Gelegenheiten, an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen."

„Dank der gemeinsamen Bemühungen der ITU und Huawei werden junge Menschen in der digitalen Welt lernen, ihren Beitrag leisten und Führungsrollen übernehmen", sagte Dr. Cosmas Luckyson Zavazava, Direktor des Büros für Telekommunikationsentwicklung der ITU. „Die Digitalisierung ist eine Voraussetzung, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen. Wir wollen, dass die Jugend alle Möglichkeiten ausschöpft, um die Grenzen des sich entwickelnden globalen digitalen Ökosystems zu erweitern und ihre transformative Beiträge zu leisten. Ich danke Huawei für diese großartige Partnerschaft und freue mich darauf, die globalen Auswirkungen dieses innovativen Projekts zu sehen."

Das von der ITU ins Leben gerufene P2C-Bündnis fördert sinnvolle Konnektivität und digitalen Wandel weltweit und priorisiert abgelegene Gemeinschaften in Ländern und Regionen ohne digitalen Zugang. Huawei hat die globale Verpflichtung im vergangenen Jahr unterzeichnet und sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 etwa 120 Millionen Menschen in abgelegenen Gebieten in mehr als 80 Ländern mit Konnektivität zu versorgen. Bisher hat Huawei in Zusammenarbeit mit lokalen Ministerien und Universitäten 2.066 Ausbildungsangebote im ersten P2C-Partnerland der ITU, in Kambodscha, angeboten.

