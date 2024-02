Natürlich Tschumi GmbH

Krisen in Chancen verwandeln - Expertin verrät, wie man die Kraft des Unterbewusstseins im neuen Jahr für sich nutzt

Krisen im Alltag reißen vielen Menschen den Boden unter den Füßen weg - ihre Situation scheint auf Anhieb aussichtslos. Dabei entwickeln sich daraus häufig ungeahnte Möglichkeiten für das persönliche Wachstum und den beruflichen Erfolg. Der Schlüssel dazu: das Unterbewusstsein.

Die eigenen Gedanken formen die Realität. Indem Menschen lernen, ihr Unterbewusstsein gezielt zu lenken, können sie selbst in den schwierigsten Situationen positive Veränderungen bewirken. Wie man das Unterbewusstsein im neuen Jahr richtig einsetzt, wird im Folgenden erklärt.

Schritt 1: Sich bewusst für Veränderungen öffnen

Häufig ist zu beobachten, dass Menschen in schwierigen Situationen ihre individuellen Ziele aus den Augen verlieren. Das Rückblicken auf und das Festhalten an Vergangenem können die Bereitschaft zur Akzeptanz von Veränderungen erschweren. Dadurch fällt es Betroffenen naturgemäß schwer, konstruktiv auf Lebensveränderungen zu reagieren und Krisen als Chance zu betrachten. Daher sollte der erste Schritt darin bestehen, sich bewusst für Veränderungen zu öffnen. Diese Form der Akzeptanz sollte nicht als Bestrafung, sondern vielmehr als Möglichkeit verstanden werden, um persönlich voranzukommen.

Schritt 2: Veränderungen nicht aus Verlust betrachten

Zudem ist es hilfreich zu realisieren, dass im Leben nichts einfach verschwindet. Vielmehr ist das Leben ein beständiger Prozess des Wachsens und Entwickelns. Jede Veränderung führt zu mehr Wachstum, da mit wachsendem Alter kontinuierlich neue Erfahrungen hinzukommen. Veränderung resultiert also nicht in einem Weniger, sondern in einem Mehr. Eine Veränderung im Leben bedeutet nicht zwangsläufig einen Verlust, sondern eröffnet auch zahlreiche Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu machen, weiter zu wachsen und persönliche Weiterentwicklung zu fördern.

Schritt 3: Die eigenen Ziele klar definieren

Der dritte Schlüssel zur Umwandlung von Krisen in Chancen liegt in der klaren Definition der eigenen Ziele. Während einer Krise sollte der Fokus darauf liegen, was man erreichen möchte, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was man nicht haben will. Eine Krise kann Energie freisetzen, die nicht nur das Potenzial hat, Leid zu erzeugen, sondern auch neue Möglichkeiten schaffen kann. Betroffene sollten diese Energie nutzen, um sich auf positive Ziele zu konzentrieren, indem sie überlegen, welche Art der Verbesserung sie in ihrem Leben umsetzen möchten. Ein Beispiel: In einer Trennungssituation sollten Betroffene nicht einfach damit zufrieden sein, irgendwann "irgendeinen"" neuen Partner zu finden. Vielmehr sollten sie davon ausgehen, dass eine noch bessere Beziehung auf sie wartet. Das Setzen solcher Ziele sowie das Erwarten des Besten lenken den Blick weg von der Vergangenheit hin zu einer vielversprechenden Zukunft, anstatt in Krisenzeiten klein zu denken.

Fazit

Es bleibt festzuhalten, dass die erfolgreiche Krisenbewältigung ein positives Ziel für die Zukunft erfordert, das mit persönlichen Träumen und Visionen verbunden ist. Dieses Ziel sollte die freigesetzte Energie des Unterbewusstseins in Momenten der Veränderung nutzen, um einen Durchbruch zu erreichen. Durch die konsequente Verfolgung der eigenen Ziele können Krisen nicht nur überwunden, sondern auch als Katalysator für persönliches Wachstum genutzt werden. Dabei entfalten sich das eigene Potenzial, die eigene Gesundheit und das eigene Selbst auf eine Art und Weise, die Betroffene zuvor oft kaum für möglich gehalten hätten.

Über Isabelle Tschumi:

Der Alltag vieler Menschen ist von negativen Gefühlen geprägt: Angst, Zweifel, Panik, chronische Symptome, Erschöpfung oder Depression sind oft treue Begleiter über Jahre hinweg. Trotz zahlreicher Arztbesuche und Medikationen finden Betroffene kaum innere Ruhe. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, unterstützt sie Isabelle Tschumi, klassische Homöopathin und Gründerin der Natürlich Tschumi GmbH. Dabei setzt ihr Ansatz nicht bei der Suche nach äußeren Einflüssen an. Vielmehr sieht ihr Weg eine Heilung durch Selbsterkenntnis und Mitgefühl vor. Denn wer lernt, seine Gefühle zu verstehen, kann sich letztlich selbst heilen und seinen Platz in der Welt finden. Ihre Methode, The Secret Healing Code®, steht für emotionale Gesundheit und ist das Sprungbrett in ein neues Ich voller innerer Ruhe, Vertrauen, Sicherheit und Freiheit. Mehr Informationen unter: https://natuerlichtschumi.com/.

