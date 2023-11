IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers lanciert IQM Radiance - 150-Qubit-System, das den Weg zum Quantenvorteil bahnt

München/Espoo (ots)

IQM Quantum Computers, ein führender Hersteller von Quantencomputern, hat seine neue Quantenrechnerplattform "IQM Radiance" vorgestellt. Die Plattform wird mit einem 150-Qubit-Quantensystem in den nächsten Jahren den Weg zum Quantenvorteil ebnen, d.h. zu einem System, das herkömmlichen Rechnern bei der Lösung bestimmter praktischer Probleme deutlich überlegen ist.

"Dies ist der richtige Zeitpunkt für Unternehmen, in Quantenrechner zu investieren, um den Quantenvorteil so früh wie möglich zu nutzen und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit IQM Radiance können Unternehmen reale Szenarien adressieren und Anwendungen mit dem größten Geschäftspotenzial testen. Zu den Bereichen mit hohem Potenzial gehören Machine Learning, Cybersicherheit, Systemsteuerung, Energienetz- und Routenoptimierung, Arzneimittel- und Chemieforschung sowie CO2-Abscheidung", erklärt Dr. Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers.

Der Weg zum Quantenvorteil

Radiance startet als 54-Qubit-System. IQM plant die Auslieferung für 2024, um frühen Anwendern die Möglichkeit zu geben, den Systembetrieb zu erlernen, Systeme in bestehende Umgebungen zu integrieren, das Verhalten von Algorithmen zu erforschen und Experimente mit Quantenvorteil durchzuführen.

Darüber hinaus wird IQM seinen Kunden die Möglichkeit bieten, das 54-Qubit-System 2025 auf ein 150-Qubit-System aufzurüsten. Zusätzlich wird das Unternehmen seine Kunden auf ihrem weiteren Weg zum Quantenvorteil unterstützen, indem es die anfänglichen 150-Qubit-Chips durch Chips mit höherer Leistung ersetzt, sobald diese verfügbar sind.

"Radiance ist ein System für den Unternehmenseinsatz. Wir sind optimistisch, dass es selbst mit einer relativ bescheidenen Anzahl qualitativ hochwertiger Qubits einen Quantennutzen für etliche Anwendungen bringen wird. Durch die Nutzung von IQM Radiance werden Unternehmen einen erheblichen Vorsprung bei praktischen Anwendungen und der Systemintegration gewinnen", kommentiert Dr. Björn Pötter, Head of Product bei IQM Quantum Computers.

Original-Content von: IQM Quantum Computers, übermittelt durch news aktuell