Einsatz von KI bei Onboarding und Unterweisung: Robert Eckhold bringt mit automatisierten Schulungsportalen mehr Effizienz in Handwerk und Industrie

Automatisierte Schulungsportale haben sich bei der Einarbeitung und Weiterbildung von Mitarbeitern längst bewährt – für seine Hofmann Metall GmbH nutzt Robert Eckhold die fortschrittliche Technologie bereits seit mehreren Jahren. Mit der HM digiRECRUIT GmbH und der Marke ARBEITGEBERSCHMIE.DE hilft er zugleich anderen Handwerks- und Industrieunternehmen dabei, ihre eigene moderne Schulungsplattform einzurichten. Welche Vorteile automatisierte Schulungen haben und was der Einsatz von künstlicher Intelligenz für Onboarding und Unterweisung leistet, erfahren Sie hier.

Ob Handwerker, Industriefachkräfte, Hilfsarbeiter oder Ingenieure – wenn neue Mitarbeiter zum Unternehmen stoßen, müssen sie möglichst schnell alles über ihren Aufgabenbereich und die internen Prozesse lernen: Eine effiziente Einarbeitung ist gefragt. Die klassische Methode hat allerdings den großen Nachteil, dass sie mit einem hohen Aufwand einhergeht und zudem erfahrene Fachkräfte bindet, die in dieser Zeit keine produktive Arbeit leisten können. „Als wir unsere Unternehmensprozesse auf den Prüfstand gestellt haben, um eine gesunde Grundlage für die Neukunden- und Mitarbeitergewinnung zu schaffen, merkten wir, dass Onboarding und Weiterbildung in dieser Hinsicht zentrale Themen sind“, sagt Robert Eckhold, Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH. „Eine effiziente Mitarbeiterschulung hilft aber nicht nur dabei, Zeit und Ressourcen einzusparen, sie führt gleichzeitig dazu, dass sich neue Mitarbeiter von Beginn an wohlfühlen. Mit der Zufriedenheit steigt dann auch die Identifikation mit dem Unternehmen, was zu langfristigen Bindungen führt. Das gilt bei uns im Besonderen, weil wir viele ausländische Fachkräfte einstellen, bei denen es anfänglich oft um eine Sprachbarriere geht.“

„Diese Sprachbarriere lässt sich heute mittels künstlicher Intelligenz auf einfache Weise überwinden. Für unsere Schulungsplattform setzen wir KI ganz gezielt ein, um die Mitarbeiter persönlich anzusprechen und Missverständnisse zu vermeiden“, fügt Robert Eckhold hinzu. Weil sich schnell herumsprach, dass die Hofmann Metall GmbH die drängenden Probleme in Handwerk und Industrie durch die Einführung digitaler und automatisierter Prozesse lösen konnte, kamen zunehmend Anfragen von Unternehmen, die an den nachhaltigen Konzepten interessiert waren. Mit der HM digiRECRUIT GmbH und der Marke ARBEITGEBERSCHMIE.DE reagierte Robert Eckhold auf diese Entwicklung und stellt sein Wissen in den Bereichen Recruiting, Marketing, Arbeitgebermarke, Umstrukturierung und Kommunikation anderen zur Verfügung, die damit den Fachkräftemangel überwinden und die Neukundengewinnung systematisieren können. Die Einführung eines automatisierten Schulungsportals ist dabei ein entscheidendes Element.

Welche Vorteile das automatisierte Schulungsportal der Hofmann Metall GmbH hat

„Wir nutzen seit mehreren Jahren ein eigens für unser Unternehmen aufgesetztes Schulungsportal, das sich als großer Hebel für die Einarbeitung und Unterweisung von Mitarbeitern erwiesen hat“, erzählt Robert Eckhold. „Da wir selbst keine Programmierer sind, haben wir uns in der Entwicklungsphase externe Unterstützung bei einem deutschen Dienstleister geholt.“ Die Vorteile des Portals liegen zum einen in einer drastischen Reduzierung der Kosten für Trainer und Schulungsmaterial und zum anderen in einer Zeitersparnis, die durch das flexible Lernen ermöglicht wird. Zudem ist die Schulung leicht skalierbar, da sie von einer unbegrenzten Zahl von Mitarbeitern absolviert werden kann, die sich nicht einmal am selben Standort befinden müssen. Dabei ist auch eine konsistente Ausbildung gewährleistet, weil alle Mitarbeiter die exakt gleichen Informationen erhalten. Automatische Tracking- und Berichtsfunktionen machen es darüber hinaus einfach, den Lernfortschritt zu überwachen, während interaktive Lernformen die Motivation der Teilnehmer steigern. Schließlich lassen sich die Inhalte bei Bedarf problemlos und schnell aktualisieren.

Eine besonders interessante Möglichkeit bieten dabei QR-Codes, die an Maschinen, Baustellenfahrzeugen, Türen zu Lagerräumen oder beliebigen anderen Stellen angebracht werden können. Über den QR-Code lassen sich Unterweisungen und Schulungsvideos auf einfache Weise abrufen, sodass eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation gegeben ist. Die Mitarbeiter werden außerdem nicht als Gruppe aus dem Arbeitsprozess gerissen, sondern können sich die Schulung eigenständig zu einem passenden Zeitpunkt ansehen. Das wäre dann auch nach Dienstschluss denkbar, wenn die erforderliche Zeit angerechnet wird.

Die Herstellung eines Onboarding- oder Weiterbildungsvideos ist bei all dem denkbar einfach, denn an dieser Stelle erleichtert die KI die Aufgabe enorm: Die Videos werden mit einem Avatar erzeugt, der einmal vorab aufgenommen wird und dann so oft wie gewünscht zur Verfügung steht. Für das jeweilige Video muss die KI also lediglich über die Texteingabe mit den Inhalten gefüttert werden. Innerhalb von zehn Minuten erstellt sie dann einen einsatzbereiten Film.

Schulung in zahlreichen Sprachen: Die Hofmann Metall GmbH setzt auf sprachbegabte KI

Die KI ist für Robert Eckhold inzwischen allerdings aus einem weiteren Grund unverzichtbar: Sein Unternehmen beschäftigt eine große Zahl von Mitarbeitern, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist. Diese Kollegen müssen natürlich ebenfalls sorgfältig unterwiesen werden, was gerade bei Themen wie Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit gewisse Gefahren in sich birgt, da ein unzureichendes Verständnis zu Unfällen führen kann. Nun lässt sich das Problem mit modernen Videoprogrammen zwar durch Untertitel lösen, doch das hat zwei entscheidende Nachteile: Zum einen kann die Alphabetisierung zumindest bei Hilfskräften nicht sichergestellt werden und zum anderen sind Untertitel in der jeweiligen Muttersprache des Kollegen einem frei gesprochenen Video didaktisch klar unterlegen. „Gerade der zweite Punkt ist mir aufgrund meiner langjährigen Lehrtätigkeit besonders wichtig“, betont Robert Eckhold. „Die KI ermöglicht uns an dieser Stelle einen pädagogischen Vorteil, der nicht unterschätzt werden darf.“

Das Ganze lässt sich mithilfe der künstlichen Intelligenz denkbar einfach einrichten, sodass der Vortragende ganz nach Wunsch Rumänisch, Spanisch oder Polnisch spricht, wobei aktuell über 20 Sprachen wählbar sind. Dabei übersetzt die KI nicht nur perfekt, sondern passt auch die Mimik an die jeweilige Sprache an – und das funktioniert mit einem künstlich generierten Avatar genauso gut wie mit einer im Vorfeld abgefilmten, realen Person. „Wir nutzen diese großartige Möglichkeit im eigenen Unternehmen, setzen sie als Dienstleister mit der HM digiRECRUIT GmbH aber auch für die Schulungsportale unserer Kunden um“, erklärt Robert Eckhold.

Führung, Didaktik und unternehmerische Praxis: Was Robert Eckhold antreibt

Bevor Robert Eckhold die Hofmann Metall GmbH übernahm, um sich mit der Entsorgung und Verwertung von Metallabfällen zu beschäftigen, war er unter anderem für den Einsatz und die Ausbildung von Soldaten verantwortlich und diente dabei unter anderem in Afghanistan. Seine umfangreichen Führungsfähigkeiten und sein didaktisches Wissen nutzt er heute ganz bewusst im unternehmerischen Bereich, weil er ein stabiles und strukturiertes Umfeld für seine Mitarbeiter schaffen möchte. „Wir verstehen uns als Arbeitgeber der Zukunft und das beinhaltet vom Recruiting über sinnvolle Benefits bis zur Weiterbildung alles, was ein starkes Unternehmen ausmacht“, sagt er. „Um anderen in Handwerk und Industrie dabei zu helfen, diesen hohen Standard ebenfalls zu erreichen, haben wir die HM digiRECRUIT GmbH mit der Marke ARBEITGEBERSCHMIE.DE gegründet und geben unser Know-how beratend und umsetzend weiter. Automatisierte Schulungsportale sind für uns dabei ein Schwerpunkt.“

