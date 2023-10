Forum für Kultur und Bildung

Junge Filmtalente gesucht: Sächsisches Filmfestival "film ab!" zeichnet Filme von Schülerinnen und Schülern aus

Nachwuchs-Filmschaffende aller Klassenstufen in Sachsen haben noch bis zum 3. November die Chance, ihre selbstproduzierten Filme bei "film ab! Sächsisches Filmfestival für Kinder und Jugendliche" einzureichen und eine der begehrten 12 Auszeichnungen zu erhalten. Der Wettbewerb richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler in Sachsen. Eingereicht werden können Einzel- und Gruppenarbeiten in drei Alterskategorien. Das Sonderthema des diesjährigen Wettbewerbs lautet "Movies for Future - Filme für eine schützenswerte Welt" und ist die vierte Wettbewerbskategorie.

Neben einer Fachjury aus den Bereichen Bildung und Medien wählt auch eine fünfköpfige Jury aus Kindern und Jugendlichen die Preisträger aus. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 25. November im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Welt-Theater Frankenberg mit insgesamt 2.600 Euro Preisgeld ausgezeichnet.

Die Filme können über die Website filmab.sachsen.schule eingereicht werden.

Veranstaltet wird das Filmfestival "film ab!" jährlich in Kooperation des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK) und der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM).

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

