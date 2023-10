Xiangning County Convergence Media Center

Das Yunqiu Mountain Cross-Country-Rennen 2023 by UTMB(R) wurde im Kreis Xiangning in der Provinz Shanxi abgehalten

Xianging, China (ots/PRNewswire)

Kürzlich fand im Kreis Xiangning in der Provinz Shanxi das Mountain Cross-Country-Rennen 2023 by UTMB(R) statt, an dem nach Angaben des Xiangning County Convergence Media Center mehr als 3.500 Teilnehmer aus der ganzen Welt teilnahmen.

In den letzten Jahren hat der Kreis Xiangning große Anstrengungen unternommen, um vier wunderschöne neue Geschäftsideen zu kreieren, darunter „ein Stück hochwertige Kokskohle, ein wunderschöner Yunqiu-Berg, eine klassische Teekanne aus violettem Ton und eine Flasche trockener Rongzi-Rotwein", und den Aufbau der kultur-touristischen Marke „friedliche und ungestörte Natur und Gesundheits- und Erholungsort" angestoßen. Der Kreis plant, ein weltberühmtes kultur-touristisches Ziel zu werden. Mit der erfolgreichen Durchführung des Yunqiu Mountain Cross-Country-Rennens 2023 by UTMB(R) World Series hat der Kreis Xiangning der Welt die energiegeladene und enthusiastische Atmosphäre einer Bergstadt gezeigt und mehr Cross-Country-Läufer auf den Berg Yunqiu eingeladen, um den Lebenspuls des urwüchsigen Dschungels zu spüren, die Entspannung von Körper und Geist in der wunderschönen Landschaft zu genießen und den einzigartigen Charme und Wert der „friedlichen und ungestörten Natur und des Gesundheits- und Erholungsorts" zu erleben.

Links zu Bildanhängen:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442764

Bildunterschrift: Kreis Xiangning, Provinz Shanxi

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2254471/Xiangning.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-yunqiu-mountain-cross-country-rennen-2023-by-utmbr-wurde-im-kreis-xiangning-in-der-provinz-shanxi-abgehalten-301964583.html

Original-Content von: Xiangning County Convergence Media Center, übermittelt durch news aktuell