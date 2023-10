Ando Foundation

Ando Foundation und Nissin Food Products veröffentlichen „Recipes for Wellbeing Report": Erste globale Studie zeigt direkten Zusammenhang zwischen Ernährung und Wohlbefinden

Osaka, Japan (ots/PRNewswire)

Die Ando Foundation (*) (im Folgenden „die Foundation") und Nissin Food Products Co., Ltd. (im Folgenden „das Unternehmen") veröffentlichten am 18. Oktober 2023 in Zusammenarbeit mit dem globalen Analyse- und Beratungsunternehmen Gallup die erste globale Studie, die den Zusammenhang zwischen Ernährung und Wohlbefinden aus einer neuen Perspektive beleuchtet.

(*) Die Foundation wurde 1983 von Momofuku Ando, dem Gründer von Nissin Food Products, aus der Überzeugung ins Leben gerufen, dass „Lebensmittel und Sport die beiden Säulen sind, welche die Gesundheit unterstützen".

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird seit Langem als Indikator für die Messung des Umfangs der Wirtschaft eines Landes verwendet. In den letzten Jahren hat sich jedoch die Idee durchgesetzt, ein alternatives Maß für den wirtschaftlichen Wohlstand zum BIP zu entwickeln („Über das BIP hinaus"), und das Wohlbefinden, der Zustand der geistigen, körperlichen und sozialen Zufriedenheit des Einzelnen, hat besondere Aufmerksamkeit erregt.

Darüber hinaus wird sich der „Summit of the Future", der im September 2024 bei den Vereinten Nationen stattfinden wird, auf den Aufbau einer Wirtschaft und Gesellschaft konzentrieren, in der das Wohlergehen im Vordergrund steht, und Nationen auf der ganzen Welt, darunter Japan, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Neuseeland, versuchen, das Wohlbefinden zu messen und diese wertvollen Erkenntnisse in ihre Politik einfließen zu lassen.

Obwohl es selbstverständlich ist, dass Nahrungsmittel die Grundlage der Gesundheit sind, gelten sie nicht als Bestandteil des Wohlbefindens. Daher führten die Foundation und das Unternehmen zusammen mit Gallup eine Studie durch, um die Hypothese zu testen, dass Lebensmittel ein wichtiger Bestandteil des Wohlbefindens sind.

Der „Recipes for Wellbeing Report" ergab, dass diejenigen, die mit ihrer Ernährung „vollkommen zufrieden" waren, sich mit einer 1,62 Mal höheren Wahrscheinlichkeit subjektiv wohler fühlen als diejenigen, die nicht „vollständig zufrieden" waren, und dass Lebensmittel neben dem Einkommen ein wichtiger Bestandteil des Wohlbefindens sind. Dies ist die weltweit erste Studie, die eine starke Wechselwirkung zwischen Ernährung und Wohlbefinden nachweist.

Basierend auf den Ergebnissen dieser neu veröffentlichten Studie, werden die Foundation und das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Forschern von Universitäten und internationalen Organisationen weiter untersuchen, wie Lebensmittel das Wohlbefinden verbessern können.

