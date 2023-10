New England Patriots

Die New England Patriots kommen nach Deutschland

Alle Informationen rund um das NFL-Highlight am 12. November in Frankfurt

"Patriots Haus" in Frankfurter Innenstadt

Foxborough / Frankfurt a.M. (ots)

Am 12. November 2023 treten die New England Patriots in Frankfurt/M. gegen die Indianapolis Colts an. Das Match ist das erste NFL-Heimspiel, das der sechsmalige Super Bowl-Sieger im Ausland bestreitet. Rund um dieses Sport-Highlight haben Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Reihe von Gelegenheiten, ihre Mannschaft vor Ort zu erleben.

Die Fan-Aktivitäten beginnen bereits am Wochenende vor dem Auftritt der Patriots, wenn die Kansas City Chiefs im ersten der beiden deutschen NFL-Spiele ebenfalls in Frankfurt auf die Miami Dolphins treffen. Am 3. und 4. November gibt es im Frankfurter Pub "Waxy's" Gewinnspiele, Auftritte der Patriots-Cheerleader und des Team-Maskottchens "Pat Patriot" sowie Verlosungen von Eintrittskarten für die Spiele der Chiefs gegen die Dolphins (5.11.) und der Patriots gegen die Colts (12.11.).

Von 9. bis 11. November öffnet das "Patriots Haus" (präsentiert von Meet Boston) im Hilton Frankfurt City Centre Hotel mitten in der Frankfurter Innenstadt seine Pforten. Fans der New England Patriots haben dort die Möglichkeit, alle sechs Super Bowl-Trophäen zu bewundern, mit ehemaligen Spielern der Patriots ins Gespräch zu kommen, Tickets für das Spiel zu gewinnen, Auftritte von prominenten Gästen zu verfolgen oder Fanartikel zu erwerben. Zusätzlich können sie den deutschen ehemaligen Patriots-Spieler Sebastian Vollmer treffen, der im Jahr 2009 von den New England Patriots gedraftet wurde. Während seiner achtjährigen Karriere gewann er als rechter Tackle zwei Super Bowl-Titel mit den Patriots.

Der Eintritt zum "Patriots Haus" ist kostenlos, eine vorherige Online-Registrierung ( www.patriots.com/Nov23) jedoch erforderlich. Zusätzlich finden am 10. und 11. November im Frankfurter "Gibson-Club" Fan-Parties mit DJ-Sets und Auftritten der Patriots Cheerleader statt.

Kick-Off des ersten Spiels der New England Patriots in Deutschland ist am 12. November um 15.30 Uhr (MEZ). Seit dem Start der internationalen Spiele der National Football League (NFL) im Jahr 2007 haben die Patriots erst drei internationale Spiele bestritten, zwei in London und eines in Mexiko-Stadt.

Deutschland ist seit zwei Jahren ein sogenannter "Heimatmarkt" für die New England Patriots im Rahmen des Global Markets Program der NFL. Ihre Aktivitäten im Rahmen dieses Programms haben die Patriots vor Kurzem erweitert und auch die Schweiz und Österreich als zusätzliche internationale Heimatmärkte hinzugefügt.

Die Registrierung für das "Patriots Haus" in Frankfurt ist ab sofort unter www.patriots.com/Nov23 möglich. Dort finden sich auch weiterführende Informationen rund um den Deutschland-Besuch der New England Patriots. Die Informationen auf der Website werden laufend aktualisiert.

Original-Content von: New England Patriots, übermittelt durch news aktuell