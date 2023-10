Digital Assets Council of Financial Professionals (DACFP)

Die Krypto-Zertifizierung von DACFP hat jetzt eine neue Ex-USA-Schiene

Great Falls, Virginia (ots/PRNewswire)

Finanzexperten aus 37 Ländern haben bereits eine Zertifizierung für Blockchain und digitale Vermögenswerte erworben

Das Digital Assets Council of Financial Professionals, der führende Anbieter von Schulungen im Bereich Krypto, hat eine Ex-USA-Schiene eingeführt, damit Finanzexperten auf der ganzen Welt als Blockchain und Digital AssetsSM zertifiziert werden können. Die Ex-USA-Schiene wird in neun Sprachen angeboten: Arabisch, Chinesisch, Französisch, Hindi, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch und Englisch.

Dies ist die fünfte vom DACFP angebotene Schiene. Andere Schienen richten sich an Finanzberater mit Kundenkontakt, an Finanzexperten in den Bereichen Betrieb, Regelkonformität, Marketing und Management, die nicht direkt Kunden betreuen, an Personen, die in der Kryptobranche arbeiten sowie an Anleger, Verbraucher und Studenten.

Die neue Ex-USA-Schiene verzichtet auf Module, die sich ausschließlich mit amerikanischem Steuerrecht und amerikanischer Regulierung befassen, sodass das gesamte Programm für Finanzexperten auf der ganzen Welt nützlich und relevant ist. Bisher haben Fachleute aus 37 Ländern den Kurs absolviert.

Unsere neue Ex-USA-Schiene spiegelt unser Anliegen wider, eine umfassende Krypto-Ausbildung auf der ganzen Welt anzubieten", so DACFP-Gründer Ric Edelman, Autor des Amazon-Bestsellers „ Die Wahrheit über Krypto". „Sie können die für Sie am besten geeignete Option wählen, um an dieser innovativen Technologie und Anlageklasse teilzuhaben."

Die CBDA-Zertifizierung ist der älteste und größte Zertifizierungskurs der Branche. Tausende von Teilnehmern haben sich bereits eingeschrieben. Zu den Dozenten von Weltrang zählen Dr. Scott Stornetta und andere Koryphäen auf diesem Gebiet.

Das Online-Programm zum Selbststudium bietet bis zu 18 Fortbildungspunkte und ermöglicht es Teilnehmern, den CBDA-Abschluss in ihrer eigenen Geschwindigkeit zu erlangen. Die amerikanische Financial Industry Regulatory Authority [US-amerikanische Genehmigungsbehörde, verantwortlich für die Beaufsichtigung von Personen in der Wertpapierbranche] führt den CBDA als Berufsbezeichnung für Finanzexperten.

Wer sich bis zum 15. November für die Ex-US-Schiene anmeldet, kann mit dem Rabattcode GLOBAL20 einen Rabatt in Höhe von 20 % erhalten. Es gibt auch Stipendienprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter dacfp.com/certification.

Informationen zu DACFP Das von Ric Edelman gegründete Digital Assets Council of Financial Professionals ist der führende Bildungsanbieter im Bereich Krypto. Das DACFP bringt die Finanzdienstleistungsbranche und die Communities im Bereich digitaler Vermögenswerte über Live- und Online-Veranstaltungen, Webinare, Blogs und andere Bildungsinhalte mit führenden Experten zusammen. Sein Vorzeigeprogramm, Certified in Blockchain and Digital AssetsSM, ist das erste und größte Zertifizierungsprogramm seiner Art – ein Online-Selbststudienprogramm mit einem Lehrkörper von Weltrang und 18 Fortbildungspunkten. Tausende von Finanzexperten aus 37 Ländern haben sich bereits eingeschrieben.

