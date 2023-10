xevIT wird zu Conscia Deutschland

Conscia Deutschland

Die xevIT GmbH, ein Full-Service-IT-Anbieter von intelligenten, maßgeschneiderten Digitalisierungslösungen für den gesamten IT-Lebenszyklus, firmiert seit dem 1. Oktober 2023 gemeinsam mit der im August 2023 übernommenen ethcon GmbH unter dem Namen Conscia Deutschland. Bereits seit Dezember 2019 ist xevIT ein Teil der europaweit vertretenen Conscia-Gruppe, einem führenden IT-Spezialisten in den Bereichen Netzwerk, Cybersicherheit sowie Cloud- und Kollaborationslösungen.

Die xevIT GmbH (xevIT) ist ein Full-Service-IT-Anbieter von intelligenten, maßgeschneiderten Digitalisierungslösungen für den gesamten IT-Lebenszyklus mit Hauptsitz in Ettlingen. xevIT ist ein Cisco-Gold-Partner mit Fokus auf Netzwerk-, Kommunikations- und Sicherheitslösungen für Kunden aus den Bereichen Öffentliche Hand, Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen und Mittelstand. Die hochwertigen Managed-Service-Angebote und SOC-Services helfen den Kunden, ihre Kommunikations- und Netzwerkinfrastruktur sicher und nachhaltig zu betreiben. xevIT wurde im Jahr 2001 gegründet und beschäftigt heute mehr als 145 Mitarbeiter.

Im August 2023 hat xevIT die ethcon GmbH, ein hochspezialisiertes Systemhaus und Lösungsanbieter für IT und Telekommunikation übernommen. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen deutschlandweit mit Standorten in Ettlingen, München, Leverkusen und Hannover ihre umfangreiche Fach- und Beratungsexpertise in den Bereichen Netzwerk, Cybersicherheit und Cloud als Conscia Deutschland bündeln.

"Unter unserer neuen Identität als Conscia Deutschland wollen wir die Einbindung in die international erfolgreiche Conscia-Gruppe hervorheben sowie die Integration mit der ethcon GmbH noch gezielter und konsequenter vorantreiben", sagt Sven Heinsen, Country Manager bei Conscia Deutschland, der bisher als Geschäftsführer der xevit GmbH tätig war. "Als Teil der Conscia-Familie greifen wir auf ein umfangreiches Wissensnetzwerk, ein erweitertes Lösungsportfolio und über 1.000 internationale Experten zurück, um unsere Kunden in Zukunft noch effektiver bei ihren digitalen Transformationsprojekten zu unterstützen."

"Als Managed Security Services-Partner mit internationaler Reichweite und lokaler Expertise ist Deutschland für uns ein bedeutender Markt mit signifikantem Potenzial, in dem wir als Teil unseres strategischen geografischen Wachstumsplans weiter expandieren wollen. Konkret wollen wir innerhalb der nächsten zwei Jahre unser Deutschlandgeschäft verdoppeln", sagt Erik Bertman, CEO der Conscia Group. "Dies erreichen wir, indem wir unsere Kunden in Deutschland mit ideal auf ihre Anforderungen zugeschnittenen Lösungen und Beratungsleistungen unterstützen und mit ihnen gemeinsam geschäftskritische, sichere digitale Infrastrukturen entwerfen, implementieren und betreiben. Insbesondere wollen wir Lösungen wie Managed Detection and Response (MDR), Security Operations Center (SOC) oder Secure Access Service Edge (SASE) kostengünstig und unkompliziert bereitstellen - davon profitieren vor allem Sektoren wie der Mittelstand, das Gesundheitswesen und die öffentliche Verwaltung, die aktuell unter dem IT-Fachkräftemangel leiden."

Über Conscia

Conscia ist ein führender europäischer IT-Spezialist in den Bereichen Netzwerk, Telekommunikation, Cybersicherheit und Cloud und bietet sichere Infrastrukturlösungen und Managed Services rund um die Uhr für Kunden mit komplexen Anforderungen in den Bereichen Netzwerk, Rechenzentrum, Cloud, IoT und Mobilität.

Conscia wurde 2003 gegründet und beschäftigt heute ca. 1.000 Mitarbeiter, die von Niederlassungen in Dänemark, Schweden, Norwegen, Deutschland, den Niederlanden und Slowenien aus einige der größten Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Fertigung, Versorgungsunternehmen und Einzelhandel betreuen. Ziel des Unternehmens ist es, der beste Arbeitsplatz in Europa für talentierte IT-Spezialisten mit fundierten technischen Kenntnissen zu sein.

