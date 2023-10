Die Yukon Group, weltmarktführend in ziviler Wärmebildtechnik, präsentiert ihre neue Unternehmensmarke

Yukon Advanced Optics Worldwide

Die auf zivile Wärmebildoptiken spezialisierte Hightech-Unternehmensgruppe Yukon Advanced Optics Worldwide führt ein neues, einheitliches Branding, eine neue Positionierung und eine neue Website ein. Diese Identität vereint alle 9 Unternehmen, die in verschiedenen europäischen Ländern ansässig sind. Die neue Unternehmensmarke Yukon Group wird nun die Tochterunternehmen vereinen, die Geräte der Marken Pulsar und Yukon Advanced Optics herstellen.

„Nach drei Jahrzehnten des Wachstums, der Innovation und der Marktexpansion ist die Yukon Group zu einer zusammenhängenden Identität gereift. Dieses Projekt, das vom Firmengründer Aliaksandr Alsheuski entwickelt wurde, ist eines der neuesten, an denen unser Team zwei Jahre lang gearbeitet hat. Die neue Unternehmensmarke wird sowohl unseren Geschäfts- und Sozialpartnern als auch den Mitarbeitern mehr Klarheit verschaffen. Darüber hinaus wird sie eine einheitliche Kultur in den Unternehmen der Gruppe, die in verschiedenen Ländern tätig sind, fördern und unsere führende Position auf dem globalen Markt stärken", so Volha Alsheuskaya, Geschäftsführerin der Yukon Group.

Laut V. Alsheuskaya unterstreicht die neue Identität die langfristige strategische Ausrichtung der Gruppe, die sich als europäischer Hersteller positioniert, bei dem alle Technologie-, Design-, Produktions- und Marketingprozesse von den in Europa ansässigen Unternehmen der Gruppe durchgeführt werden.

Die neue Identität wurde in Zusammenarbeit mit dem Designstudio „ andstudio" entwickelt und kommuniziert die technische Ausrichtung der Yukon Group und ihren Schwerpunkt auf Innovation. Auf der Website und in den zusätzlichen Materialien, die mit der neuen Marke erstellt wurden, stellt die Unternehmensgruppe, die über tausend Mitarbeiter beschäftigt, sie als ihre wichtigsten Innovatoren in den Mittelpunkt.

„Die Marke Yukon Group verkörpert einen minimalistischen Stil, der sowohl die kreative Vision als auch den technologischen Aspekt des Unternehmens - Optik und Lichtwirkung - nahtlos integriert. Das Symbol im Logo ist eine Referenz auf den Blick durch eine optische Linse. Dieses Bild unterstreicht die Vision und Mission unseres Unternehmens - Technologien zu entwickeln, die es den Menschen ermöglichen, selbst unter schwierigsten Wetterbedingungen sehen zu können", erklärt Germanas Kavalskis, Chief Communications Officer der Yukon Group.

Er fügt hinzu, dass die neue Marke die renommierten Marken Pulsar und Yukon Advanced Optics nicht ersetzen, sondern sie als Identität der übergeordneten Unternehmenseinheit ergänzen wird.

Die Yukon Group, die in den baltischen Staaten innovative Technologien für Wärmebildoptiken entwickelt, hat für ihre Produkte in den USA und im Vereinigten Königreich mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten. Der Konzern investiert aktiv in die Forschung und entwickelt nachhaltige Innovationen.

Als Pionier in der zivilen Wärmebildproduktion hat die Yukon Group über 10 Innovationen in diesem Bereich auf den Weltmarkt gebracht. Ihre Produkte werden in mehr als 70 Länder weltweit exportiert. Das Unternehmen bietet ein Sortiment von über 200 Tag- und Nachtsichtgeräten mit Zubehör an, die alle mit den Marken Pulsar und Yukon Advanced Optics gekennzeichnet sind.

