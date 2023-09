Beijing Municipal Radio and Television Bureau

Der chinesische Gemeinschaftspavillon (Peking) glänzt auf der International Broadcasting and Television Exhibition 2023

Die in der weltweiten Rundfunk- und Fernsehbranche renommierte International Broadcasting and Television Exhibition in Amsterdam, hat am 15. September ihre Tore geöffnet. Der chinesische Gemeinschaftspavillon (Peking), der vom städtischen Rundfunk- und Fernsehbüro organisiert wurde, bot mehreren führenden nationalen Unternehmen die Gelegenheit zu einer glanzvollen Präsentation bei der Konferenz. Neben der Präsentation modernster Software- und Hardwareausrüstung wurden auch die faszinierende Entwicklung der chinesischen Rundfunk- und Fernsehbranche und die neuen Möglichkeiten für die weltweite Förderung der chinesischen Kultur vorgestellt.

Der chinesische Gemeinschaftspavillon (Peking) in Halle 9 folgt dem Konzept „Himmlischer Kreis, irdisches Quadrat" und zeichnet sich durch ein offenes Design im europäischen Stil aus, bei dem das chinesische Rot und Weiß die Hauptfarben bilden. Der Pavillon beherbergte 12 teilnehmende Unternehmen aus Peking und Tianjin, die Anbieter der fortschrittlichsten technologischen Lösungen für die heimische Rundfunk- und Fernsehbranche sind. Unternehmen wie die Bona Film Group, Happy Mahua, iQiyi und Youku präsentierten verschiedene hochwertige Videoinhalte.

Die BOE Technology Group präsentierte ihre unabhängig entwickelte, glasbasierte aktive Ansteuerungstechnologie für LCD-Displays mit einem Pixelabstand von 0,9 mm, was sie zum weltweit ersten glasbasierten Direct-View-Produkt und zum Weltmarktführer in ihrer Kategorie macht. Die Zhuoyao (Beijing) Technology Co., Ltd. zeigte moderne digitale Kinokameras, die vom Vollformat bis zum S35-Format reichen. Die Beijing Hongzhou Culture Co., Ltd. stellte ihr hochpräzises Motion-Capture-Aufnahmesystem in den Mittelpunkt, das bei der Produktion von „The Three-Body Problem" zum Einsatz kam.

Die Beijing Zhongke Weizhen Technology Co., Ltd. gewährte Einblicke in ihr Microcrystalline 3D LED Immersive System, während die Beijing Digital Vision Technology Group ihr neues mobiles Medienproduktionssystem vorstellte. Die Beijing Zhuse Film and TV Technology Co., Ltd. hat ein KI-gestütztes automatisches Tracking-System für die menschliche Körper- und Gesichtserkennung entwickelt. Die Smartwell Technology (Tianjin) Co., Ltd. stellte die umfassenden INCAM-Produkte für die optische Übertragung vor, und die Beijing Yukuan Technology Co., Ltd. war mit ihren unabhängig entwickelten und hergestellten Front-End-Geräte für digitales Fernsehen und Geräte für Satellitenempfang und Glasfaserübertragung vertreten. Parallel präsentierte die World Excellence (Beijing) Technology Co., Ltd. das World Excellence Wormhole (Virtual Live SaaS System), die Tianjin Wenhao Technology Development Co., Ltd. zeigte das XGPON Six-Wavelength Optical Power Meter, und die New One (Beijing) Technology Co., Ltd. führte die Frame Per Second Creation Intelligent Creation Platform and New One Digital Person Platform vor. Das von der Leading AVI Technology Co., Ltd. entwickelte Switchbox EFP System ist ein Beispiel für die Stärke der chinesischen Rundfunk- und Fernsehunternehmen bei Forschung und Entwicklung, die einen Weltklasse-Standard erreicht hat.

