Exness

Exness verstärkt seine Präsenz in Lateinamerika durch strategische Partnerschaft mit LALIGA

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Exness schließt sich mit der legendären Fußballliga zusammen, um seine Position in der Region Lateinamerika zu stärken.

Exness, einer der weltweit größten Makler, gibt seine Vereinbarung als offizieller regionaler Partner von LALIGA in Lateinamerika bekannt. Als Heimat legendärer Vereine wie Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid vereint LALIGA allein in Lateinamerika Hunderte von Millionen Fußballfans. Dank der beeindruckenden Popularität von LALIGA wird dieses wegweisende Sponsoring die Reichweite von Exness in dieser strategisch wichtigen Region erhöhen.

Die Partnerschaft zwischen LALIGA und Exness wird sich über zwei Saisonen erstrecken: 2023/2024 und 2024/2025. Das größte Fußball-Ökosystem der Welt passt perfekt zu den Plänen von Exness, seine Marke in der Region bekannt zu machen und die Werte des Unternehmens - Zuverlässigkeit und Integrität - zu stärken. Unter Verwendung der Markenelemente von LALIGA können die Fans in der Region eine Reihe von spannenden Aktionen und Erlebnissen mit LALIGA-Teams sowie aktuellen und ehemaligen Spielern erwarten.

Alfonso Cardalda, Leiter des Unternehmensmarketings bei Exness, erklärte: „Wir sind begeistert, dass wir mit den Lateinamerikanern durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Fußball in Kontakt treten können. Durch den Zusammenschluss mit LALIGA erreichen wir das Herz der Region, in der Fußball nicht nur ein Sport, sondern eine Lebenseinstellung ist."

Jorge de la Vega, geschäftsführender Direktor von LALIGA, betonte: „Wir sind überzeugt, dass diese Vereinbarung es uns ermöglichen wird, die Beziehung zu unseren Fans und zu unserem neuen Partner Exness zu stärken. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, unsere Erfolge noch weiter auszubauen."

Die Verbindung mit LALIGA und ihr enormer Einfluss erhöhen die Bekanntheit und Wahrnehmung der Marke Exness. Als zuverlässiger Partner dieser bedeutenden Liga wird Exness noch tiefer in die lokale Gemeinschaft integriert und starke Markenassoziationen fördern.

Informationen zu LALIGA

LALIGA ist das größte Fußball-Ökosystem der Welt. Es handelt sich um einen privaten Sportverband, der sich aus den 20 SADs und Vereinen von LALIGA EA SPORTS und den 22 Vereinen von LALIGA HYPERMOTION zusammensetzt und für die Organisation von Profifußballwettbewerben in Spanien zuständig ist. In den sozialen Medien hat LALIGA weltweit mehr als 200 Mio. Follower auf 16 Plattformen und in 20 verschiedenen Sprachen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Madrid (Spanien) verfügt über das umfangreichste internationale Netzwerk aller Sportveranstalter und ist mit 11 Büros und 44 Delegierten in 41 Ländern vertreten. Die Organisation tätigt ihre soziale Arbeit über ihre STIFTUNG und war die erste professionelle Fußballliga der Welt, die eine Liga für Fußballer mit geistiger Behinderung ins Leben gerufen hat: LALIGA Genuine.

Informationen zu Exness

Exness setzt eine einzigartige Kombination aus Technologie und Ethik ein, um einen günstigen Markt für Trader zu schaffen und den Branchenstandard anzuheben. Sein Ethos und seine Vision konzentrieren sich darauf, seinen Kunden ein reibungsloses Handelserlebnis zu bieten, indem die Finanzmärkte so erfahrbar gemacht werden, wie sie es sein sollten.

Haftungsausschluss:

Es gelten regionale Einschränkungen. Exness erbringt für Ansässige mehrerer Gerichtsbarkeiten keine Dienstleistungen.

Original-Content von: Exness, übermittelt durch news aktuell