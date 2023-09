Dukosi Ltd

Dukosi ernennt den Pionier der Batterieindustrie Bob Galyen zum technischen Unternehmensberater

Ehemaliger CATL CTO und emeritierter Vorsitzender und CTO der NAATBatt International tritt dem Beratungsgremium für Zellüberwachungslösungen bei

Dukosi Ltd, das Technologieunternehmen, das die Performance, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Batteriesystemen revolutioniert, gab heute die Ernennung des renommierten Branchenexperten Bob Galyen zum technischen Berater des Unternehmens bekannt. Galyen bringt eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen mit, um weitere Innovationen und die Einführung der einzigartigen Zellüberwachungstechnologie von Dukosi für Elektrofahrzeuge (EV), industrielle Transportmittel und stationäre Energiespeichersysteme (ESS) zu fördern. In den kommenden Monaten werden neben Galyen weitere Branchenexperten und führende Forscher als technische Berater von Dukosi aufgenommen.

„Wir freuen uns sehr, Bob im Team willkommen zu heißen", sagte Nat Edington, CEO von Dukosi. „Seine außergewöhnliche Erfahrung in der Branche und sein tiefes Verständnis der Batterieentwicklung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere intelligente Chip-on-Cell-Technologie in das Batterieökosystem einführen. Das Wissen und der Ruf von Bob waren bereits entscheidend für den Aufbau von Beziehungen zu führenden Unternehmen in der Wertschöpfungskette."

Galyen ist führend im Bereich der Energiespeichertechnologie tätig und bringt 46 Jahre Erfahrung in der Batterietechnologie mit. Er hat für viele große Unternehmen gearbeitet, darunter CATL, ein weltweit führender Anbieter innovativer neuer Energietechnologien, Magna, Delphi und GM im Automobilsektor, aber auch für kleine Unternehmen. Er hat sich auf saubere Technologien, Lithium-Ionen-Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge und hocheffiziente Speichersysteme spezialisiert. Er war 12 Jahre lang Vorsitzender des SAE International Battery Standards Steering Committee und ist Vorsitzender und CTO von NAATBatt International.

„Ich habe Dukosi und ihre Zellüberwachungstechnologie in den letzten Jahren mit großem Interesse verfolgt", sagte Bob Galyen. „Die Überwachung von Batterien auf Zellebene bringt viele verschiedene Vorteile im gesamten Batterieökosystem mit sich. Die Funktionen der einzigartigen Zellüberwachung von Dukosi mit Rückverfolgbarkeit über die gesamte Lebensdauer der Zellen bieten größere Vorteile als bestehende Lösungen und ebnen den Weg zu einer nachhaltigeren Wertschöpfungskette für Batterien. Ich freue mich sehr darauf, mit dem Dukosi-Team zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, die Übernahme dieser wichtigen Technologie für Unternehmen und Industrie voranzutreiben."

Dukosi wird seine patentierte Zellüberwachungslösung, die auf der Chip-on-Cell-Technologie und drahtloser Nahfeldkommunikation basiert, bis Ende des Jahres in die Serienproduktion überführen. Diese innovative Technologie ermöglicht ein flexibles Batteriedesign, eine optimierte Batterieleistung, hohe Sicherheitsstandards und eine lebenslange Rückverfolgbarkeit der Zellen - in der Automobilindustrie, bei stationären Energiespeichern und in industriellen Anwendungen.

Informationen zu Dukosi

Dukosi entwickelt revolutionäre Technologien, welche die Performance, Sicherheit und Effizienz von Batteriesystemen drastisch verbessern und eine nachhaltigere Wertschöpfungskette für Batterien ermöglichen. Das Unternehmen bietet eine einzigartige Zellüberwachungsplattform, die auf intelligenter Chip-on-Cell-Technologie und drahtloser Nahfeldkommunikation für Elektrofahrzeuge (EV), industrielle Transportmittel und stationäre Energiespeicher basiert, an. Dukosi hat seinen Hauptsitz in Edinburgh, Großbritannien, und verfügt über eine globale Präsenz mit Standorten in den USA, Asien und Europa.

