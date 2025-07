VAN DEN BOOM Coaching GmbH

Crash-Diäten? Vergiss es! So klappt's mit der Sommerfigur ohne Jo-Jo-Effekt

Radikal fasten, Kalorien zählen, stundenlang Sport treiben – viele versuchen mit aller Kraft, schnell zur Sommerfigur zu kommen. Doch was kurzfristig Pfunde purzeln lässt, endet oft im Jo-Jo-Effekt. Zudem warnen Experten: Wer den Körper stresst, riskiert nicht nur Rückschläge, sondern auch langfristige Probleme mit Stoffwechsel und Motivation.

Abnehmen funktioniert nicht mit Verzicht, sondern mit Strategie – und zwar so, dass man es auch durchhält. Dieser Beitrag verrät, wie man mit kleinen, aber wirkungsvollen Veränderungen in Bewegung, Ernährung und Alltagsroutinen nachhaltig Gewicht verliert und die Sommerfigur ganz ohne Crash-Diät erreicht.

Das Problem mit radikalen Diäten

Viele Menschen kennen das Gefühl: Kurz vor dem heiß ersehnten Sommerurlaub wird ihnen plötzlich bewusst, wie unwohl sie sich im eigenen Körper fühlen. Sie möchten dringend Gewicht verlieren und greifen deshalb zu radikalen Maßnahmen wie stundenlangem Sport, strengem Verzicht auf Zucker und Kohlenhydrate oder winzigen Portionen. Kurzfristig mag das tatsächlich zu Erfolgen führen, doch schon im Urlaub zeigt sich: Das neue Gewicht auch zu halten, ist fast unmöglich. Sobald das Sportpensum sinkt, man wieder Kohlenhydrate zu sich nimmt und normale Portionen isst, kehrt das verlorene Gewicht zurück – nicht selten sogar noch direkt im Urlaub.

Viele Menschen reden sich in der Folge ein, ihnen fehle die Disziplin und Motivation. Sie denken, sie müssten einfach nur dauerhaft verzichten und durchhalten. In Wahrheit liegt das Problem jedoch nicht an mangelnder Disziplin, sondern an einem nicht nachhaltigen System.

Crash-Diäten als Ursache von Stress für den Körper

Physiologisch betrachtet bedeutet eine Crash-Diät enormen Stress. Der Körper braucht Energie und Kohlenhydrate – nicht nur, um im Alltag leistungsfähig zu sein, sondern auch, um Stress auszugleichen. Gerade Menschen mit einem ohnehin hohen Stresslevel geraten bei radikalem Verzicht schnell in eine Stressspirale. Der Körper produziert mehr Cortisol, was wiederum die Einlagerung von Körperfett fördert, vor allem am Bauch. Außerdem entsteht Heißhunger auf Kohlenhydrate und Zucker. Sobald die Betroffenen wieder normal essen, steigt auch das Gewicht. Psychologisch führt der Kreislauf aus Erfolg und Rückschlag zu Frustration und Selbstzweifeln – mit der Folge, dass die Betroffenen denken, gar nicht dauerhaft abnehmen zu können.

Auch strukturell sind Crash-Diäten kaum alltagstauglich: Der Arbeitsalltag und das Familienleben leiden, weil die Energie fehlt, mit der Folge, dass das Thema Ernährung insgesamt zu einer permanenten Belastung wird. Nachhaltiges Abnehmen braucht deshalb einen anderen Ansatz: Statt sich auf schnellen Gewichtsverlust zu konzentrieren, gilt es, die Ursache für die Gewichtszunahme zu klären – und aufbauend darauf sinnvolle Schritte zu identifizieren, die wirklich langfristig helfen.

Realistische Ziele statt schneller Gewichtsverluste

Wer gesund und dauerhaft abnehmen möchte, braucht vor allem eines: eine funktionierende Strategie. Dazu gehört, sich ausreichend Kalorien zuzuführen, um den Stoffwechsel zu stabilisieren und ausreichend Energie zu haben. Gleichzeitig sollte jede Mahlzeit genug Eiweiß enthalten, das beim Erhalt der Muskulatur hilft, den Hormonhaushalt stabilisiert und für ein nachhaltiges Sättigungsgefühl sorgt. Ebenso wichtig sind regelmäßige Mahlzeiten, insbesondere ein gutes Frühstück. So bleiben der Blutzuckerspiegel stabil und das Energielevel hoch. Kleine Zwischenmahlzeiten und gesunde Snacks helfen dabei, Hungersituationen zu vermeiden, die zu extremen Heißhungerattacken führen können. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, sich einen Experten mit ins Boot zu holen, der dazu in der Lage ist, den Prozess nüchtern zu steuern. Denn bei kurzfristigen Schwankungen auf der Waage neigen viele Menschen zu emotionalen Entscheidungen. Ein Experte kann rational analysieren, Kleinigkeiten anpassen und dafür sorgen, dass man motiviert bleibt.

Denn viele Menschen kennen es: Die Waage zeigt mal weniger, mal mehr – da ist es wichtig, nicht gleich das gesamte Abnehmvorhaben infrage zu stellen. Statt sich von jedem Gramm auf der Waage verrückt machen zu lassen, zählt der langfristige Fortschritt. Rein physiologisch macht es ohnehin wenig Sinn, in zwei Wochen fünf Kilo zu verlieren, wenn sie danach sofort wieder drauf sind. Viel sinnvoller ist es, etwa ein Prozent des Körpergewichts pro Woche abzunehmen. So wird Fett reduziert, aber Muskulatur und Stoffwechsel bleiben erhalten. Letztlich geht es darum, das Abnehmen so zu gestalten, dass es zum Leben passt. Nur so können Betroffene das Thema irgendwann wirklich abhaken – und zwar mit dem erhofften Wunschgewicht.

