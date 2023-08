Lepro Innovation Inc.

Lepro stellt die weltweit führende KI-Beleuchtung LightGPT™ vor, das „ChatGPT" der Beleuchtungsindustrie

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Lepro, der Wegbereiter für intelligente Beleuchtungslösungen, hat heute die B1 vorgestellt, ein Flaggschiff der Raumbeleuchtung, das verspricht, die Grenzen der Beleuchtungstechnologie neu zu definieren. Die B1, die mit den revolutionären Technologien LightGPT™ und LightBeats™ ausgestattet ist, wird alltägliche Räume auf intelligente Weise in immersive Erlebnisse verwandeln.

Neudefinition der Umgebungsbeleuchtung mit LightGPT™

Die proprietäre LightGPT™, ein Grundpfeiler der Lepro-Technologien, bietet den Nutzerinnen und Nutzern ein KI-gesteuertes Beleuchtungserlebnis, bei dem Lichteffekte in Echtzeit auf Sprachbefehle und Fotos hin empfohlen werden. Über die Lepro-App können Nutzerinnen und Nutzer ein Foto hochladen oder ihren aktuellen emotionalen Zustand äußern, um auf selbst generierte Lichteffekte zuzugreifen. Ob für eine Dinnerparty oder einen ruhigen Abend, LightGPT™ sorgt dafür, dass die Beleuchtung dem jeweiligen Moment entspricht, ohne dass ständige manuelle Anpassungen erforderlich sind.

LightGPT™, der Algorithmus, der Ihre Gefühle versteht

Lepro B1 geht über traditionelle Beleuchtungen hinaus, indem es die Beleuchtung Ihres Zuhauses an Ihre Stimmung anpasst. Durch die Analyse von Gesichtsausdrücken oder Stimmtönen bietet LightGPT™ Beleuchtungsoptionen, die perfekt zu Ihren Emotionen passen. Machen Sie einfach ein Selfie, laden Sie es über die Lepro-App hoch oder drücken Sie Ihre Stimmung verbal aus, um eine personalisierte Beleuchtung zu genießen, die Ihre Gefühle widerspiegelt.

Synchronisieren Sie Ihre Welt mit LightBeats™

Musik und Licht, zwei Elemente des Ambientes, kommen nun wie nie zuvor zusammen. Die LightBeats™-Technologie synchronisiert Lichtmuster nahtlos mit Musik und Rhythmus und schafft so ein multisensorisches Erlebnis, das das menschliche Nervensystem in hohem Maße nachahmt. Von lebhaften Partys bis hin zu intimen Zusammenkünften, LightBeats™ sorgt immer für die richtige Stimmung.

„Wir bei Lepro stellen uns eine Welt vor, in der die KI-Technologie die alltäglichen Erfahrungen verbessert. Mit der B1 führen wir nicht nur ein Produkt ein, sondern beginnen eine neue Ära in der gesamten Beleuchtungsindustrie", so Leo, CEO von Lepro Innovation. „Unsere Innovationen LightGPT™ und LightBeats™ sind unser Engagement, die Grenzen dessen, was in der Zukunft der KI möglich ist, zu verschieben."

Mehr als 3500 selbst generierte Beleuchtungseffekte für die Auswahl verschiedener Szenen

Entdecken Sie mithilfe der freihändigen Sprachsteuerung eine Vielzahl von vordefinierten Szenen, die auf bestimmte Aktivitäten oder Anlässe zugeschnitten sind. Ob Sie lesen, Yoga machen oder eine Party veranstalten, die Lepro B1 bietet eine breite Palette an Szenen.

Freihändige Sprachsteuerung mit Alexa und Google Assistant

Mit Lepro B1 können Nutzerinnen und Nutzer mühelos mehrere Geräte für verschiedene Szenen oder Räume mit einem Fingertipp verwalten. Integrieren Sie die Lepro B1 nahtlos in Ihr Smart-Home-Ökosystem mit beliebten Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant, um den Komfort und die Benutzungsfreundlichkeit zu erhöhen.

Verfügbarkeit und mehr

Lepro B1 ist zum Preis von 27.99€ für die 2er-Pack-Version und 46.99€ für die 4er-Pack-Edition ab dem 21. August 2023 in den USA, Kanada, Großbritannien und der EU über Amazon und die Lepro-Website erhältlich.

Pressemappe: Hier finden Sie weiteres Pressematerial.

Informationen zu Lepro

Lepro ist ein Anbieter von intelligenten Beleuchtungslösungen, der sich der Entwicklung von Produkten verschrieben hat, die die Art und Weise, wie wir unser Leben beleuchten, verbessern und vereinfachen. Mit seinem Engagement für Innovation und benutzungsorientiertes Design zielt Lepro darauf ab, innovative Lichterlebnisse zu liefern, die jeden Raum in eine außergewöhnliche Umgebung verwandeln.

