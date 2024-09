3B Scientific

3B Scientific erwirbt Veterinary Simulator Industries

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

3B Scientific, ein weltweit führender Hersteller und Vermarkter von medizinischen und wissenschaftlichen Bildungsprodukten, gab heute die Übernahme von Veterinary Simulator Industries (VSI) bekannt, einem führenden Entwickler von veterinärmedizinischen Simulationsmodellen.

VSI wurde mit dem Ziel gegründet, die veterinärmedizinische Ausbildung zu fördern, und hat eine Reihe äußerst realistischer und effektiver veterinärmedizinischer Simulatoren entwickelt, die die Art und Weise, wie tierärztliche Ausbildung vermittelt wird, neu definieren. Mit Schwerpunkt auf Qualität und Innovation bieten die Produkte von VSI einen praktischen, praxisnahen Ansatz für die veterinärmedizinische Ausbildung und erfüllen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Pädagogen und Studierenden in aller Welt. „Veterinary Simulator Industries ist weithin bekannt für seine hervorragenden veterinärmedizinischen Ausbildungslösungen, die unser umfangreiches Angebot an Lehrmitteln perfekt ergänzen. Wir freuen uns sehr, VSI in der 3B Scientific-Familie willkommen zu heißen. Durch die Kombination unserer Stärken in der Produktentwicklung, der Herstellung und dem globalen Vertrieb wollen wir neue Maßstäbe in der tiermedizinischen Ausbildung setzen und Ausbildungseinrichtungen und Fachleuten auf der ganzen Welt unvergleichliche Ressourcen bieten", so Todd Murray, CEO von 3B Scientific.

David Jackson, Managing Director von Veterinary Simulator Industries, ergänzte: „Der Zusammenschluss mit 3B Scientific ist ein aufregender Schritt nach vorne für VSI. Die globale Reichweite der 3B Scientific Gruppe und unser Engagement für Innovationen werden es uns ermöglichen, unsere Produktlinie weiterzuentwickeln und der Veterinärmedizinischen Bildungsgemeinschaft einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam fortschrittlichere und realistischere Simulatoren zu entwickeln und den Zugang zu hochwertigen Schulungstools zu erweitern."

Informationen zu 3B Scientific Group

3B Scientific, 1948 in Hamburg gegründet, ist ein weltweiter Anbieter von hochmodernen medizinischen Simulatoren und Ausbildungsprodukten für das Gesundheitswesen und die Veterinärmedizin. Mit einer Präsenz in über 120 Ländern verfolgt die 3B Scientific Group weiterhin ihre Mission, die human- und veterinärmedizinische Ausbildung weltweit voranzubringen.

Weitere Informationen über 3B Scientific finden Sie auf www.3bscientific.com.

Informationen zu Veterinary Simulator Industries

Veterinary Simulator Industries (VSI) ist ein führender Entwickler hochwertiger veterinärmedizinischer Simulatoren, die realistische, praxisnahe Erfahrungen bieten und die veterinärmedizinische Aus- und Weiterbildung verbessern. Die Produkte von VSI werden von Pädagogen und Fachleuten weltweit wegen ihrer Realitätsnähe und pädagogischen Effektivität geschätzt.

Weitere Informationen über VSI finden Sie auf www.vetsimulators.com.

