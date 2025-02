TiNDLE Foods

TiNDLE KOOPERIERT AB SOFORT NATIONAL MIT CALL A PIZZA

München (ots/PRNewswire)

Die Zusammenarbeit mit Call a Pizza ist ein weiterer Meilenstein für die strategisch wichtige Säule von TiNDLE im Foodservice-Bereich

Pünktlich zum Veganuary haben sich TiNDLE und Call a Pizza auf eine deutschlandweite Kooperation verständigt. Damit baut die Marke für pflanzliche Alternativprodukte ihr Netzwerk im Foodservicebereich aus und ist in Zukunft an den über 120 Call a Pizza Standorten in ganz Deutschland für Millionen Deutsche verfügbar. Die Zusammenarbeit bedient den Wunsch nach einer fleischloseren Ernährung, die sich immer mehr auch auf den Menükarten widerspiegelt. Im Sortiment des Franchise-Unternehmens finden sich die veganen Hähnchenalternativen von TiNDLE sowohl auf dem „Zesty CaP-Burger", zusammen mit Barbecue-Soße, roten Zwiebeln und scharfen Jalapeños, als auch als pflanzliches Fingerfood „Crispy Tenders".

„2025 wird ein sehr spannendes und ereignisreiches Jahr für uns", sagt TiNDLE CEO und Mitgründer Timo Recker. „Mit der Einführung unserer TrueCut™-Technologie setzen wir neue Maßstäbe, da sie fleischbasierte Produkte in bisher unerreichtem Detailgrad imitiert – von Saftigkeit über Textur bis hin zum Umami-Geschmack. Diese Einführung ist für uns ein wichtiger Schritt, während wir weiterhin an neuen Produkten arbeiten. Die Kooperation mit Call a Pizza stellt für uns einen weiteren Meilenstein dar, unsere hochwertigen pflanzenbasierten Produkte noch breiter verfügbar zu machen."

Thomas Wilde, Geschäftsführer und Markeninhaber von Call a Pizza, ergänzt: „Letztendlich haben uns Geschmack, Textur und die cleane Zutatenliste von TiNDLE überzeugt. Wir haben bereits mit einer Reihe an Firmen zeitlich begrenzte Kooperationen in diesem Bereich durchgeführt. Die Vielseitigkeit und hohe Qualität der TiNDLE-Produkte macht die Marke zu einem idealen Partner im Foodservice, weswegen wir uns jetzt zu einer langfristigen Partnerschaft entschlossen haben. Das unterstreicht unseren Anspruch in allen Bereichen hochwertige Alternativen auf unserer Speisekarte anzubieten – und vor allem auch dem Wunsch nach mehr pflanzenbasierten Angeboten gerecht zu werden."

Neue TrueCut-Technologie setzt neue Maßstäbe

TiNDLE verwendet im Rahmen der Kooperation erstmals die neue TrueCut™-Technologie, die fleischliche Produkte in bisher unerreichtem Detailgrad imitiert. Die Marke setzt so neue Maßstäbe in puncto Saftigkeit, Nachbildung der faserigen Hähnchenstruktur und dem typischen Umami-Geschmack. Die neuartige Rezeptur zeigt einmal mehr den starken Fokus auf die Entwicklung von Produkten, die mit dem Original konkurrieren können. Dafür wurden von Anfang an international bekannte Köche mit einbezogen, um die Produkte in einer gastrotauglichen Qualität anbieten zu können. Seit dem Produktstart in Deutschland 2022 arbeitet die Marke eng mit verschiedenen Restaurants und Chefs zusammen, um hier ihre Kompetenz stetig auszubauen. Der hohe Anspruch an Geschmack, Textur und eine cleane Zutatenliste steht, genauso wie eine breite Verfügbarkeit und einfache Zubereitungsmöglichkeiten, im Kern von TiNDLE. Die Vielseitigkeit der Produkte von Nuggets über Bratwurst bis hin zu Schnitzel für unterschiedliche Küchen macht die Marke zu einem kompetenten Partner für verschiedene Foodserviceanbieter, die ihr vegetarisches Portfolio erweitern wollen.

Über TiNDLE Foods TiNDLE Foods wurde 2020 gegründet und ist ein Food-Tech-Startup, das köstliche, innovative und nachhaltige pflanzliche Lebensmittelmarken entwickelt und vertreibt. Hinter TiNDLE Foods steht ein Team mit ausgewiesener Erfahrung in der pflanzlichen Lebensmitteltechnologie, der globalen Markenentwicklung und der Ausweitung des Vertriebs. Weitere Informationen finden Sie unter www.tindle.com

Über Call a Pizza Essen per Telefon bestellen? Was heute für Millionen Deutsche zum Alltag gehört, war Mitte der 1980er Jahre eine Revolution! Rudolf Hochreiter brachte die Idee des „Food by Phone" damals aus den USA mit und gründete Deutschlands ersten Lieferdienst für Pizza. Heute ist Call a Pizza unter der Führung von Thomas Wilde mit bundesweit mehr als 120 Standorten und einem Jahresumsatz von rund 100 Mio. Euro zweitgrößter Pizza-Lieferant und zählt zu den erfolgreichsten Franchise-Systemen des Landes. www.call-a-pizza.de

