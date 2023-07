Baudenbacher - Akademie für Persönlichkeiten

Siegfried Bauer übernimmt Nachfolge bei "Baudenbacher - Akademie für Persönlichkeiten"

Das von Günther Baudenbacher im Jahr 1987 in Stuttgart gegründete Trainings- und Beratungsunternehmen "Baudenbacher - Akademie für Persönlichkeiten" ging am 1.7.2023 in neue Hände.

Der langjährige Partner Siegfried Bauer wird die renommierte Akademie mit den bisherigen Trainern und Partnern übernehmen und weiterführen. Der heutige Firmensitz Stuttgart verlagert sich nach Erding, vor den Toren Münchens.

Das Unternehmen Baudenbacher zählt im deutschsprachigen Raum zu den führenden Anbietern auf dem Gebiet der Persönlichkeits- und Verhaltenstrainings. Mehr als 10.000 Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte und Verkäufer haben der Akademie bisher ihr Vertrauen geschenkt. Sie hat einen beachtlichen Bekanntheitsgrad, sowohl im Inland, als auch im Ausland. Gerade inhabergeführte Familienunternehmen profitieren mittlerweile generationsübergreifend von der Begleitung durch die erfahrenen Trainerinnen und Trainer der Akademie. Auch das wichtige Thema Unternehmensnachfolge wird begleitet.

Der Vertrieb der Trainingsprogramme erfolgt sowohl durch eigene Mitarbeiter als auch durch langfristige Kooperationspartner, die auf der Grundlage von Markenlizenzverträgen selbständig tätig sind. Die Unternehmer und Führungskräfte partizipieren nachhaltig von den Trainingsmethoden, welche durch die enge Zusammenarbeit mit der aktuellsten Gehirn- und Verhaltensforschung laufend überprüft und weiterentwickelt werden. Baudenbacher setzt bei seinem Coaching auf den persönlichen Kontakt und bietet seinen Kunden bevorzugt Präsenztrainings.

Über die Akademie für Persönlichkeiten hinaus haben Günther und Ursula Baudenbacher im Jahr 2000 die Familienakademie gegründet, welche durch Siegfried Bauer ebenfalls weitergeführt wird. Fragen wie "wie vereinbaren wir Familie und Beruf?" Und, "wie gelingt eine erfüllte Partnerschaft?" bleiben nach wie vor wichtige Themenfelder der Familienakademie.

Auf Grund der sich rasch verändernden Geschäfts- und Arbeitswelt sieht man bei Baudenbacher einen steigenden Bedarf an professionaler Begleitung und Persönlichkeitsbildung. Vor allem Unternehmer und Führungskräfte, die hierdurch im besonderen Maße gefordert sind, können davon profitieren.

Ein Motto der Akademie: "Leben ist Veränderung und Veränderungen sind Gestaltungschancen"

Weitere Infos unter. www.baudenbacher.de

