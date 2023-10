Dyson GmbH

Dyson eröffnet seinen neuesten Demo Store im Herzen von Berlin

Köln (ots)

Fünfter Dyson Demo Store in Deutschland und der größte weltweit

Erstes Hair Science Lab in Deutschland

James Dyson eröffnete den Dyson Demo Store höchstpersönlich

Am 19. Oktober hat Dyson mit einem exklusiven Opening-Event die Eröffnung seines weltweit größten Demo Stores im Berliner Europa Center gefeiert - James Dyson war persönlich als Gastgeber vor Ort.

"Behind the Scenes"-Opening voller Highlights

Gründer und Chef-Ingenieur James Dyson und das Dyson Expertenteam begrüßten mehr als 190 Gäste und VIPs, um den Dyson Demo Store Berlin offiziell zu eröffnen. Ein Highlight des neuen Stores, das Hair Science Lab, konnte von allen Gästen direkt für eine individuelle Haaranalyse am Abend sowie ein Haarstyling durch die Dyson Stylisten genutzt werden.

In seiner Eröffnungsrede präsentierte James Dyson das innovative Portfolio der Dyson Technologien - von Staubsaugern bis hin zu Haarpflegeprodukten - und die Inspiration dahinter. Er hob die Arbeit an Kerntechnologien wie dem Dyson Motor hervor und eröffnete spannende Zukunftspläne in den Bereichen Robotik, Landwirtschaft und Batterien.

Für James Dyson war die Eröffnung des weltweit größten Dyson Demo Store ein besonderes Highlight:

"Nur wenn Sie unsere Produkte selbst ausprobieren, können Sie die volle Leistungsfähigkeit der Technologie wirklich verstehen. Seit 1998 bringen wir unseren deutschen Kund*innen die Dyson Produktwelt näher. Ich bin stolz darauf, dass wir unseren neuesten Dyson Demo Store in Berlin eröffnet haben, in dem Sie unsere Haarpflege-Technologien im neuen Beauty Lab erleben können", sagte James Dyson - Gründer & Chef-Ingenieur.

Der passende Standort

Als größte Metropole in Deutschland, Stadt des Wandels und der Superlative eignet sich Berlin perfekt für den innovativsten Dyson Demo Store weltweit. Der High-Tech-Store in der Tauentzienstraße 9-12 liegt direkt an Berlins belebtester Einkaufsmeile und in der besten Lage. Das Europa Center zwischen Kurfürstendamm und dem renommierten KaDeWE steht für die Einkaufs-Mall mit dem Shopping-Erlebnis der besonderen Art und bietet damit die perfekte Location für den neuen Dyson Demo Store.

Produkt-Highlights und exklusive Erlebnisse

Auf 337 Quadratmetern und zwei Etagen präsentiert Dyson im fünften Demo Store Deutschlands seine Produkt-Innovationen und bietet individuelle Beratungs-Services. Durch interaktive Vorführungen bringt das Dyson Team das Produktportfolio und Technologien den Kund*innen auf einprägsame und höchst informative Art näher.

Im Erdgeschoss können die Kund*innen die neuesten Innovationen wie den Kopfhörer Dyson Zone und den Staubsauger Dyson Gen5detect erleben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit dem Healthy Home Display zu interagieren, das umwelt- und gesundheitsbelastende Partikel in Innenräumen aufzeigt. So erfahren Besucher*innen, wie Luftreiniger und die kabellose Staubsaugertechnologie von Dyson diese erkennen und aus dem Haus entfernen. Im Beauty Lab können die Kund*innen mit Dyson Stylist*innen einen neuen Look entdecken und aus exklusiven, limitierten Dyson Styling-Tools wählen. Sorgfältige Beratung zu den Dyson Haarpflege-Technologien sowie den neuesten Beauty-Produkten inklusive Zubehör runden das Store-Erlebnis ab. Styling- und Beratungstermine inklusive Haaranalyse und Pflege lassen sich direkt im Dyson Demo Store oder über dyson.de buchen.

Im ersten Hair Science Lab Deutschlands ermöglicht das Dyson Hair Experts Team allen Besucher*innen ihre Haare mikroskopisch analysieren zu lassen. Das neue haarwissenschaftliche Erlebnis hilft, die Frage "Was bedeutet das für mein Haar?" zu beantworten, indem zum Beispiel die Analyse der Schuppenschicht den Kund*innen einen Einblick in ihre aktuelle Haargesundheit gibt. Je nach Haartyp empfehlen die Expert*innen von Dyson die optimalen Haarpflege-Technologien, welche die Kund*innen direkt im Store anwenden können. Zuvor war dieses Angebot nur in Paris und Sydney möglich.

Das hautnahe Erlebnis ist ein zentraler Bestandteil des Store-Konzepts. Die Beratung wird in allen Produktbereichen Hair Care, Floor Care, Environmental Care, Audio & Lighting auf die individuellen Bedürfnissen der Kund*innen abgestimmt.

