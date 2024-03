Cristea Arts & Concepts

Lelie Cristea von Violin Love: Mit mentaler Stärke zur Überwindung von Vorspielangst

Greven

Ob vor großem Publikum oder in intimer Atmosphäre der eigenen vier Wände - das Vorspielen bleibt für viele Geigerinnen und Geiger eine anspruchsvolle Herausforderung, die Zweifel an den eigenen Fähigkeiten aufkommen lassen kann. Selbst die erfahrene Profi-Violinistin und Geigenpädagogin Lelie Cristea kennt das Gefühl der Aufregung vor großen Auftritten, lässt sich jedoch nicht davon abhalten, ihr Spiel zu entfalten. Mit Violin Love bietet sie gezielte Unterstützung, um Herausforderungen wie diese zu erkennen und zu bewältigen. Hier erfahren Sie, wie die Geigenpädagogin ihren Schülern zu mehr Leichtigkeit beim Spielen verhilft und sie durch den Aufbau einer sicheren Technik und mentaler Stärke dabei unterstützt, langjährige Blockaden wie Vorspielangst zu überwinden.

Leidenschaftliche Violinisten würden diesem Bild zustimmen: Die Geige stellt eine Verlängerung ihrer Seele dar. Sowohl das Instrument als auch die klassische Musik bieten einen einzigartigen Reiz, der gleichermaßen faszinierend wie anspruchsvoll ist. Das Spielen dient vielen Geigern als erfüllende Ausdrucksform. Doch selbst diejenigen, die meisterhaft mit dem Instrument umgehen können, sehen sich mit einer Herausforderung konfrontiert, wenn es um das Vorspielen vor Publikum geht. Was Zuhause beim Üben noch gut funktioniert, kann in Gesellschaft zur wahren Qual werden: Schweißausbrüche, Zittern, ein entgleitender Bogen und an Intonation ist nicht zu denken. Und selbst schwächere Formen von mentalen Blockaden wie abschweifende Gedanken lenken die doch ursprünglich so gut vorbereitete Interpretation in völlig ungeplante Richtungen. Warum leiden so viele talentierte Geiger unter Vorspielangst? "Innere Blockaden sind sehr häufig der Grund für eine hemmende Vorspielangst. Egal, ob auf einer großen Bühne oder vor Freunden - beim Spielen vor anderen kehren Künstler ihr Innerstes nach außen. Sie begeben sich in eine Situation, in der sie von anderen leicht kritisiert werden können. Das macht sie angreifbar und ist für viele so intim, dass sie verkrampfen. Besonders dann, wenn Vorspielsituationen nicht ganz gezielt vorbereitet werden und sich die Situation vor Publikum dadurch immer wieder völlig neu und überraschend anfühlt, kann die Angst vor dem Vorspiel sich besonders gut manifestieren", erklärt Profi-Violinistin und Geigenpädagogin Lelie Cristea von Violin Love.

"Für viele kann dies zu einer so traumatischen Erfahrung werden, dass sie sich nie wieder trauen, vor Publikum zu spielen - oder mit starken spannungsbezogenen Symptomen wie Unwohlsein bis hin zum Dissoziieren, neurogenem Zittern oder auch beispielsweise dem Unvermögen, das Tempo zu halten, zu kämpfen haben", so die Expertin von Violin Love weiter. "Das hat dann natürlich nichts mehr mit der Freude gemein, die wir mit dem Teilen unserer Kunst eigentlich erreichen wollen. All die harte Arbeit, die vielen Übungsstunden für den einen Moment, in dem der musikalischen Stimme freien Lauf gelassen werden soll - nur was, wenn sie gar nicht erst befreit ihren Weg aus dem Instrument finden kann oder wenn man als Interpret von seinen eigenen Gedanken so gegeißelt wird, dass die Schönheit der Interpretation gar nicht erst ihren Weg zu den Ohren und Herzen des Publikums findet?" Vor diesem Worst-Case-Szenario möchte Lelie Cristea ambitionierte Geigerinnen und Geiger bewahren. Dank der solistischen Ausbildung zur Violinistin, die sie bereits ab dem Alter von drei Jahren bei ihrem Vater begann und bis zu ihrem Hochschulabschluss fortsetzte, konnte sie nicht nur ihre spieltechnischen Fähigkeiten perfektionieren, sondern auch einen ausgeprägten pädagogischen Ansatz entwickeln. Dieses solide geigerische Fundament, der stetige Wunsch, die Violintechnik weiter zu vereinfachen und die persönliche Arbeit mit ihren vielen Schülern ermöglichen es ihr nun, auch bei anderen ambitionierten Geigern Fehler genau zu identifizieren und zu beheben.

Die Kunst der Übung: Kontinuierliche Entwicklung und mentale Stärke

"Alleine zu verstehen, dass es absolut notwendig ist, jeden Tag in der Übung kleine Korrekturen vorzunehmen und gezielt neue Reize zu setzen, um die geigerische Entwicklung möglichst linear zu gestalten, eröffnet neue Möglichkeiten. Denn, seien wir mal ehrlich - die meisten Menschen verfallen unbeabsichtigt und oftmals auch unbemerkt in Routinen, die sich kontraproduktiv auf die Performance auswirken, egal in welchem Lebensbereich", so die Geigenpädagogin.

Die Geige ist hier natürlich keine Ausnahme: Wer glaubt, mit der meisterhaften Beherrschung einer Technik den Punkt zu erreichen, von dem an die solistische Qualität für immer bleibt, der irrt: Das Üben ist in vielerlei Hinsicht dem Segeln ähnlich - wer auf Kurs bleiben will, muss die Kunst des Navigierens beherrschen. Das bedeutet Wissen, Wachsamkeit, ständiges Korrigieren kleiner Kursabweichungen und Weitblick. Wenn diese Punkte mit der mentalen Arbeit verknüpft werden, steht einer glücklichen Vorspielerfahrung nichts mehr im Wege - und das selbst bei Geigerinnen und Geigern, die in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben und sich eigentlich nie mehr solch einer Situation aussetzen wollten.

Denn der Schlüssel, um Vorspiele wahrhaftig genießen zu können, liegt einerseits in dem Verständnis, dass jede Gelegenheit zum Vorspielen eine Chance ist, sich selbst und die eigenen Reaktionsweisen besser kennenzulernen. Andererseits ist es wichtig zu wissen, dass die richtige Vorbereitung nicht nur auf dem Instrument stattfindet. Nur wer auch auf kognitiver Ebene arbeitet und so die antrainierten Blockaden überwindet, findet die Freiheit im Spiel. Mit Violin Love unterstützt Lelie Cristea ihre Kunden dabei, ein tiefgehendes Verständnis für ihr Spiel zu entwickeln und langersehnte Fortschritte zu erzielen. Mit Liebe zur Musik, aber auch großem Verständnis für individuelle Herausforderungen ermöglicht die Solistin ihren Schülern den Traum vom autarken Geigespielen. Trotz eigener großer Erfolge spricht die Profi-Violinistin verständnisvoll mit ihren Schülern über Hürden wie der Vorspielangst, die vielen von ihnen das Spielen erschwert.

Durch selbstbestimmte Konfrontation zur Überwindung von Vorspielängsten

Die Schüler von Lelie Cristea und ihre individuellen Geschichten mit der Geige sind ebenso vielfältig wie die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen. So erzielte eine ihrer Schülerinnen nach einer dreißigjährigen Pause im Geigenspiel dank Lelie Cristeas systematischen Ansatzes beeindruckende Fortschritte. "Die Geige war immer ein Teil meines Lebens, auch während der langen Zeit, in der ich nicht gespielt habe. Durch verschiedene Übungen fand ich zurück zum Spielen, doch mir fehlte ein strukturiertes Konzept. Ich kam an einen Punkt, an dem die Vielzahl von Übungsmöglichkeiten, Übungsheften und Etüden zu komplex wurde und mir der rote Faden fehlte", erinnert sich die Schülerin von Lelie Cristea.

So kam sie zu dem Programm von Violin Love, das dank Gruppen-Coaching und Videofeedback über Übungspläne hinausgeht

Doch trotz sichtbarer Fortschritte und wachsendem Vertrauen ins eigene Spiel war ein Vorspielen für sie zunächst enorm herausfordernd. "Anfangs war es schwierig für mich, Lelie das Geübte vorzuspielen, weil ich mir selbst so viel Druck machte. Sobald ich vor ihr spielte, zitterte mein Bogen, ich drückte zu fest und ich erreichte nicht das Niveau, das ich eigentlich beherrsche", beschreibt sie die Herausforderung. "In solchen Situationen reicht es nicht aus, sich auf die technische Umsetzung zu konzentrieren - hier ist pädagogisches Fingerspitzengefühl verlangt, um erst einmal gemeinsam herauszuarbeiten, wo die Wurzel der Symptome liegt. Dann erst kann der gezielte Aufbau eines gesunden geigerischen Selbstbewusstseins erfolgen", erklärt die Geigenpädagogin.

Die Vorspielangst bei dieser Schülerin ist auf eine für sie einschneidende Erfahrung zurückzuführen: Spontan bat eine Freundin sie darum, ihr etwas vorzuspielen. Doch ohne mentale Vorbereitung und ausreichende Einspielzeit ist das selbst für erfahrene Geiger eine Herausforderung. So ist es nicht verwunderlich, dass sie ihre eigenen Erwartungen beim ungeplanten Vorspiel nicht erfüllen konnte und sehr ernüchtert mit ihrem Vorspiel haderte. "Meine Schülerin ist genauso wie ich ein sehr nachdenklicher Mensch, wodurch bestimmte Momente uns intensiv und lange beschäftigen", erklärt Lelie Cristea. "Für Außenstehende mag die Situation mit ihrer Freundin harmlos erscheinen, doch bei ihr hat dies zu einer mentalen Blockade geführt, die sie daran hindert, ihr Können frei vor anderen zu zeigen."

"In solchen Momenten ist es entscheidend, diese Gegebenheit, die Vorspielsituation gezielt zu wiederholen, jedoch unter den eigenen Bedingungen. Das mag kontraintuitiv klingen, aber nur so kann man der zuvor von Angst geprägten Situation ihre Macht nehmen", so die Profi-Violinistin weiter. Deswegen rät sie ihrer Schülerin in der Aufarbeitung, ihre Freundin erneut mit dem konkreten Ziel einzuladen, ihr vorzuspielen. Davor soll sie sich warmspielen und sich bereits genau überlegen, was sie spielen möchte. In der Vorbereitung ist es enorm hilfreich, sich die Situation lebhaft vor Augen zu führen und den Fokus gezielt darauf zu lenken. Das Aufhängen eines Posters mit einem Konzertsaal kann beispielsweise direkt dabei helfen, sich bereits mental auf die Vorspiel-Bedingungen einzustellen.

Wie Lelie Cristeas Schülerin durch systematische Übungen und einem positiven Mindset zu einer selbstbewussten Geigerin wurde

Mittlerweile hat Lelie Cristeas Schülerin ihre Vorspielangst überwunden und zeigt mit viel Freude im Familien- und Bekanntenkreis ihre geigerischen Fortschritte. In ihrem Sohn, der Klarinette spielt, hat sie einen Duo-Partner gefunden und genießt die Vorspiele, in denen sie nicht nur Schritt für Schritt ihren Erfahrungsschatz aufbaut, sondern ganz nebenbei auch noch die ganze Familie beglückt.

"Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man Blockaden versteht und weiß, wie man die Vorspielangst richtig löst: Störfaktoren müssen anerkannt und akzeptiert werden, aber sie dürfen nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken und den Geiger am Spielen hindern", so Lelie Cristea von Violin Love. "Nur durch ganz systematisches Einbeziehen der Angstfaktoren in die tägliche Übung kann die Sorge vor erneuten negativen Erlebnissen bearbeitet werden und dadurch immer mehr verblassen." Durch kreativ-technische Übungsformen und gezielte Mindset-Arbeit hilft sie ihren Schülern, mögliche Störfaktoren verschwinden zu lassen und sich vollständig auf das Spielen konzentrieren zu können. So ist die Verwandlung vom nervösen Spieler hin zum selbstbewussten und mit seiner Interpretation vereinnahmenden Geiger für jeden erreichbar, der sich voller Neugierde und Hingabe der eigenen Entwicklung öffnet.

Die Erfolgsgeschichten ihrer Schülerinnen und Schüler beweisen, dass diese Fortschritte mit der richtigen Übung in jedem Alter möglich sind. Nicht bei jedem steht hier die Überwindung von Vorspielangst im Vordergrund - oftmals ist es der lang gehegte Wunsch, mit dem eigenen Klang zu berühren und eine technische Leichtigkeit zu erreichen, mit der das Traum-Repertoire endlich in spielbare Nähe rückt. Die Augen glänzen, wenn Lelie Cristeas Kursteilnehmer über ihre ganz neue Art der Übung sprechen und es wird immer wieder deutlich: Nicht nur die Umsetzung auf der Geige ist hier von Bedeutung - auch das Verständnis über routinemäßig eingeschlichene Fehler und das Wissen über die strategischen nächsten Schritte bringen sie zu einem völlig neuen und meist unerwarteten geigerischen Potenzial.

Auch wenn sie als Kursteilnehmer alle an unterschiedlichen Punkten der geigerischen Entwicklung stehen - ob ambitionierte Anfänger, Wiedereinsteiger oder auch Studenten auf dem Weg zum professionellen Geiger, sie alle haben nun eins gemeinsam: die neu entfachte Liebe zur detaillierten Übung und als Folge dessen stetige Fortschritte, die sich sehen und hören lassen können. Auf Lelie Cristeas Website sprechen die Kursteilnehmer ganz offen über ihre Erfahrungen und geigerischen Erfolgserlebnisse und geben so einen inspirierenden Einblick in die ganzheitliche Arbeit der Geigenpädagogin mit Violin Love.

Lelie Cristeas einfühlsamer Ansatz für mentale Stärke im Geigenspiel

Selbst als professionelle Geigerin, die ihre Schüler von Ängsten befreit, kennt Lelie Cristea Aufregung vor Konzerten und Studioaufnahmen nur zu gut: Während des Spiels versuchen sich störende Gedanken in den Kopf zu drängen und die inneren Dialoge spiegeln manchmal nicht die Realität wider. "Ein Schlüsselerlebnis war für mich eine meiner ersten Tonstudioaufnahmen noch während des Studiums. Mit meinem Spiel war ich nicht zufrieden, als ich dann aber die wunderbare Aufnahme hörte, wollte ich meinen Ohren nicht trauen. Zu erkennen, dass das eigene Erleben des Spiels nicht unbedingt mit dem musikalischen Ergebnis übereinstimmen muss, hat mir damals die Augen geöffnet", erinnert sich die Geigerin und erklärt: "Natürlich kann sich dieses Szenario auch gegenteilig ereignen. Das heißt, dass man eigentlich davon ausgeht, grandios gespielt zu haben, die Aufnahme allerdings das Gegenteil zeigt - hier ist es wichtig, die geigerische Objektivität zu wahren."

Es zeigt sich immer wieder: Mentale Arbeit bedeutet, den inneren Dialog in eine Richtung zu lenken, die dem eigenen Spiel förderlich ist. Denn die Frage danach, was andere über das eigene Spiel denken, lenkt die Aufmerksamkeit vom eigenen Inneren ab. In ihrem methodisch-didaktischen Unterricht geht die Künstlerin einfühlsam und bedacht auf die Ängste und Herausforderungen ihrer Schüler ein, um ihnen zu ermöglichen, dem Geigenspiel selbstbestimmter und vor allem freier zu begegnen. "Die mentale Einstellung spielt eine entscheidende Rolle, um innere Blockaden zu überwinden. Die Angst sollte anerkannt werden, doch dabei ist es wichtig, positiv mit sich selbst zu sprechen und stolz zu sein, wenn man sich der Situation gestellt hat. So wie das Spielen mit der Geige geübt wird, so muss auch der Geist trainiert werden. Dann erst ist man wirklich in der Lage, das leichte Kribbeln im Bauch als positiven Energieschub vor dem Vorspiel zu erkennen und sogar für sich zu nutzen", erklärt Lelie Cristea abschließend.

