Index Consulting GmbH

Erfolgreicher Start des Fixed Income One: Fonds erreicht 100 Millionen Euro Anlagevolumen

Mannheim

Die Index Consulting GmbH freut sich, den erfolgreichen Start des Fixed Income One, der im Juni 2023 gelauncht wurde, bekannt zu geben. Wie die Geschäftsführung mitteilte, konnte der Fonds in kürzester Zeit über 100 Millionen Euro Anlagevolumen erreichen.

Portfoliomanager Dr. Andreas Beck: "Nach den stark gestiegenen Zinsen können Anleihen ein besonders attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Der Fixed Income One startete im Juni 2023 nicht nur fachlich zum richtigen Zeitpunkt, auch die Anleger erkannten die neuen Chancen am Zinsmarkt. Inzwischen hat das Anlagevolumen bereits mehr als 100 Millionen Euro erreicht. Vielen Dank an alle Anleger für das uns entgegengebrachte Vertrauen."

Der Fixed Income One wurde von der Index Capital entwickelt und von der Liechtensteinischen Landesbank Invest KAG (A) umgesetzt. Der Fonds bietet sowohl Privat- als auch Geschäftskunden die Möglichkeit, in hochwertige Anleihen zu investieren, der Schwerpunkt liegt bei Industrieanleihen guter Bonität (Investmentgrade). Zum Zeitpunkt des Starts verzeichnete das Anleihenportfolio eine Umlaufrendite von etwa 4,5 Prozent bei einer durchschnittlichen Duration von etwa 3,5 Jahren. Der Fixed Income One ist in der Risikoklasse 2 von 7 eingestuft und bedient damit konservative Anlageziele. Ausgabeabschläge, erfolgsabhängige Gebühren oder Rücknahmeabschläge fallen nicht an. Die flexible Portfoliostruktur ermöglicht es Anlegern, den Fonds jederzeit zu veräußern, was ihn auch als Festgeld-Alternative attraktiv macht. Es gibt keine Mindest- oder Maximaleinlage. Zudem ist das Anlagekapital als Sondervermögen geschützt.

"Die Zinsangebote von Banken und Versicherungen sind nach wie vor oft unattraktiv, insbesondere für Gewerbekunden. Mit dem Fixed Income One können Anleger kostengünstig und effizient in einen breit gestreuten Korb ausgewählter Anleihen investieren und damit direkt die am Markt gebotenen Zinserträge einsammeln", so Nicolas Kocher, Geschäftsführer der Index Consulting GmbH.

Weitere Informationen zum Fixed Income One, finden Sie unter: https://www.income-one.com/

