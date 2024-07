Deutscher Ärzte Service

Schönheitsoperationen in Deutschland: Auf Nummer sicher mit dem Deutschen Ärzte Service

Würzburg (ots)

Der Deutsche Ärzte Service (DÄS) bietet deutschlandweit Schönheits-OPs in Aktionen an und kann dabei preislich mit Angeboten aus dem Ausland mithalten - jedoch mit hohen deutschen Sicherheitsstandards und Markenqualität bei den verwendeten Materialien.

Deutsche Qualitätsstandards sind bei Schönheitsoperationen im Ausland nicht garantiert

Jeder Mensch hat das Recht auf ein positives Körpergefühl. Patienten, die sich für eine Schönheitsoperation entscheiden, versprechen sich im Ausland Schönheit zum günstigen Preis. Dies kann jedoch mit Risiken verbunden sein. Die Sicherheit, Hygiene und die Ausstattung von OP-Sälen, sowie die Qualifikation der operierenden Ärzte entsprechen häufig nicht den hohen deutschen Standards. Hinzu kommen Sprachbarrieren zwischen Arzt und Patient, eine fremde Rechtssituation und ein belastender Reiseweg.

Der Entscheidungsprozess für Medizintouristen ist schwer. Patienten lernen den behandelnden Arzt erst vor Ort kennen. Aufgrund der weiten Anreise und evtl. im Voraus geleisteten Zahlungen können die meisten Patienten auch bei aufkommenden Zweifeln vor Ort nicht mehr vom Behandlungsvertrag zurücktreten. In Deutschland ist es gänzlich anders: Hier lernen die Patienten ihren behandelnden Arzt im Vorfeld persönlich kennen und können alle individuellen Wünsche besprechen. Zusätzlich ist eine 14-tägige Bedenkzeit bis zur OP gesetzlich vorgeschrieben.

Der Deutsche Ärzte Service nutzt Netzwerksynergien für Aktionspreise

Vor über 20 Jahren wurde der Deutsche Ärzte Service (DÄS) auf Initiative deutscher Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie gegründet. Ziel war es, dem Medizintourismus und den damit verbundenen Risiken entgegenzuwirken. Durch Netzwerksynergien, Auslastung bestehender Ressourcen und die Bündelung von Materialeinkäufen sind günstige Komplettpreise für Schönheitsoperationen möglich.

Der DÄS bietet eine Vielzahl von Schönheitsoperationen deutlich unter den deutschen Durchschnittspreisen an - seien es Brustvergrößerungen, Lidstraffungen oder Bauchdeckenplastiken. Brustvergrößerungen werden beispielsweise bundesweit zu einem sensationellen Festpreis von 2.999 Euro angeboten. Die Patienten können sich ohne weite Wege für Sicherheit und Qualität entscheiden.

Von der Beratung bis zum Traumbusen: Das Komplettpaket des DÄS

Die Brustvergrößerung ist eine der beliebtesten Schönheitsoperationen weltweit und auch der häufigste Eingriff beim DÄS. Im Vorfeld findet ein umfassendes Beratungsgespräch mit dem erfahrenen Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie statt, um alle Fragen zu klären. Entscheidet sich die Patientin nach der medizinischen Voruntersuchung und Aufklärung für den Eingriff, so wird dieser in einer nach §30 GewO zertifizierten Privatklinik vorgenommen.

Die Operation dauert ca. eine Stunde und findet unter Vollnarkose statt. Eingesetzt werden nur hochwertigste Premium-Silikongel-Implantate mit lebenslanger Garantie. Patienten haben die Wahl zwischen einem ambulanten Eingriff oder einer stationären Aufnahme (gegen Mehrpreis) in der Klinik. Die Nachsorge erfolgt in enger Abstimmung mit dem behandelnden Facharzt. Die heutigen Verfahren zur Brustvergrößerung sind sehr schonend, sodass die berufliche Tätigkeit nach kurzer Zeit wieder aufgenommen werden kann.

Deutscher Ärzte Service

Mehr als 100.000 Kunden haben sich bereits über den DÄS behandeln lassen und es werden täglich mehr. Durch das bundesweite Netzwerk können sich die Kunden für ein Beratungsgespräch in ihrer Nähe anmelden. Über den DÄS sind bei vielen Schönheitsoperationen bis zu 50% Preisersparnis möglich. Mehr Informationen zu den Standorten in Deutschland und zur Vorgehensweise erfahren Interessierte kostenlos unter der Service Hotline 0800 / 26 26 770. Oder sie melden sich direkt online für ein Beratungsgespräch an und lassen sich ihren Wunsch nach Schönheit erfüllen.

