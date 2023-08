Niko Dieckhoff

Schluss mit 9 to 5 - Niko Dieckhoff verrät, wie das mit dem eigenen Onlineshop gelingt

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Immer mehr Menschen wollen vom anhaltenden Boom digitaler Geschäftsmodelle profitieren - wissen aber nur selten, wie sie ihre Onlineunternehmungen zielgerichtet zum Erfolg führen können. Vor diesem Hintergrund bringt Niko Dieckhoff, selbst erfahrener E-Commerce-Experte, sein Wissen ins Spiel, um angehende Onlinehändler beim Aufbau eines erfolgreichen Shops zu begleiten. Wie das in der Praxis gelingt, erfahren Sie hier.

Vor allem Angestellte, Studierende und Auszubildende sehen im Dropshipping einen vielversprechenden Weg, um aus dem klassischen 9-to-5-Alltag auszubrechen. Trotz der niedrigen Einstiegshürden stoßen sie dabei jedoch schnell auf ernstzunehmende Herausforderungen: Das Budget für teure Werbemaßnahmen ist meist begrenzt und der anfängliche Mangel an Reichweite lässt den Traum vom erfolgreichen Onlineshop nicht selten platzen. Wer beim hohen Wettbewerbsdruck im E-Commerce außerdem die erforderlichen Marketingstrategien und -ausgaben unterschätzt, läuft Gefahr, sein Vorhaben schon kurz nach seinem Start in den Ruin zu treiben. "Ohne die richtigen Strategien und Werkzeuge fehlt es nicht nur an Traffic und Verkäufen. Finden Betroffene keine Lösung hierfür, bleibt auch ihr Traum von der Selbstständigkeit unerfüllt - und die investierte Zeit und Mühe verpuffen ohne Wirkung", betont Niko Dieckhoff.

"Die Kunst besteht darin, bewährte Dropshipping-Modelle zu nutzen und Partnerschaften mit Micro-Influencern aufzubauen - um so die Verkaufszahlen zu steigern, ohne das Budget zu sprengen", führt der E-Commerce-Experte weiter aus. Er spricht aus eigener Erfahrung, da er selbst einen erfolgreichen Dropshipping-Onlineshop mit minimalem Startkapital ins Leben gerufen hat. Durch seine gezielte Zusammenarbeit mit Micro-Influencern konnte er den Bekanntheitsgrad seines Shops dabei gleichermaßen günstig wie effektiv erhöhen. Seine Expertise ist allerdings nicht nur auf seine persönlichen Errungenschaften im E-Commerce beschränkt, sondern umfasst auch seine umfangreiche Beratungstätigkeit. So unterstützte Niko Dieckhoff bereits mehr als 500 Menschen dabei, berufliche Veränderungen anzugehen und ein lukratives Nebeneinkommen aufzubauen.

Vom Problem zur Lösung: Wie Beharrlichkeit im E-Commerce belohnt wird

"Wer in der digitalen Welt langfristig erfolgreich sein möchte, kommt um lösungsorientiertes Handeln und stetige Verbesserungen nicht herum", erläutert Niko Dieckhoff. In der komplexen Welt des Onlinehandels sind Beharrlichkeit und ein proaktiver Ansatz zur Problemlösung demnach unerlässlich. Schließlich sind selbst die am besten durchdachten Geschäftsmodelle nicht immun gegen Rückschläge und Herausforderungen. Diese sollten jedoch als unvermeidbarer, sogar wertvoller Teil des Lernprozesses gesehen werden. Ein effektives Vorgehen beinhaltet dabei die analytische Betrachtung aufgetretener Probleme, die Identifikation ihrer Ursachen und die Ableitung konkreter Lösungsstrategien. Kontinuierliche Verbesserungen und Anpassungen sind ebenso Teil dieses lösungsorientierten Ansatzes.

Neben der Fähigkeit, derartige Herausforderungen zu meistern, ist die Fokussierung auf klare Ziele ein weiteres wesentliches Element für den Erfolg. Der rasche Aufbau eines eigenen Onlineshops mag dabei zwar als initialer Meilenstein dienen, doch erfolgreiche Unternehmer denken weit darüber hinaus: Langfristige Visionen, unterteilt in erreichbare, kurzfristige Ziele, bieten eine stetige Orientierungshilfe und ermöglichen messbaren Fortschritt. Regelmäßige Selbstreflexion und die kritische Überprüfung der eigenen Ziele sind deshalb von enormer Bedeutung - nur so lässt sich die Unternehmensstrategie flexibel anpassen. "Ein klares Ziel vor Augen zu haben, ist die halbe Miete. Doch die ständige Reflexion und gegebenenfalls Neuausrichtung dieses Ziels kann den Unterschied zwischen langfristigem Erfolg und Scheitern ausmachen", erklärt Niko Dieckhoff hierzu.

Von der Mentalität zur Gewinnmaximierung: Dropshipping erfolgreich umsetzen

"Das richtige Mindset ist das A und O für jeden, der im Dropshipping erfolgreich sein möchte. Abseits davon sollten angehende Onlinehändler aber auch die drei Säulen des Dropshipping beachten", betont Niko Dieckhoff. Dabei handelt es sich einerseits um die Gestaltung eines benutzerfreundlichen und ansprechenden Onlineshops, was auch eine reibungslose Zahlungsabwicklung und einen effizienten Kundenservice umfasst. Die zweite Säule stellt die sorgfältige Auswahl der Produkte nach hohen Qualitätsstandards dar. Ohne ein überzeugendes Produktangebot bleibt schließlich jeder Shop, unabhängig von seiner optischen Aufmachung, hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Als dritte Säule dient die Auswahl der Lieferanten: So ist eine vertrauensvolle, effiziente Partnerschaft mit den Herstellern entscheidend, um die Margen zu realisieren, die Dropshipping für viele so attraktiv machen. Abgerundet wird dieser ganzheitliche Ansatz durch eine durchdachte Marketingstrategie. Anstelle hoher Anfangsinvestitionen in Werbeanzeigen ermöglicht hierbei vor allem die Kooperation mit Micro-Influencern kostengünstiges Wachstum - Verkaufsprovisionen sind nur im Falle eines Kaufabschlusses zu entrichten. "Ohne die richtige Strategie und die passenden Tools bleiben selbst das beste Mindset und das ambitionierteste Vorhaben unvollendet", resümiert Niko Dieckhoff.

Sie möchten ebenfalls aus dem 9-to-5-Alltag ausbrechen und sich mithilfe eines umsatzstarken Onlineshops eine solide Selbstständigkeit aufbauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Niko Dieckhoff und bewerben Sie sich für ein umfassendes Analysegespräch!

Original-Content von: Niko Dieckhoff, übermittelt durch news aktuell