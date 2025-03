Pfisterer

PFISTERER revolutioniert Offshore-Reparatur von Seekabeln bis 170 kV: Universell steckbare Reparaturlösung

Winterbach (ots)

Mit seiner neuen Reparaturmuffe für Hochspannungs-Seekabel bis 170 kV hat die PFISTERER Holding SE, internationaler Qualitätsführer für elektrische Verbindungstechnik der Energieinfrastruktur, für den Übertragungsnetzbetreiber TenneT eine Weltneuheit entwickelt. Die One-size-fits-all-Lösung ermöglicht es, unterschiedlichste Hochspannungs-Drehstrom-Seekabeltypen nach dem Steckprinzip miteinander zu verbinden - vollkommen unabhängig vom Aufbau oder Hersteller. Dadurch können defekte Seekabel effizient repariert und der Ersatzteilbestand auf ein Minimum reduziert werden. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Typprüfungen unterstreicht PFISTERER erneut seine Rolle als Innovationstreiber in der Energieübertragung.

DIE ONE-SIZE-FITS-ALL-LÖSUNG BIETET VIELE VORTEILE

Die innovative Reparaturlösung für die Offshore-Industrie basiert auf der steckbaren Epoxidharzmuffe bis 170 kV aus der Produktfamilie CONNEX von PFISTERER zum Verbinden von Hochspannungskabeln. Diese Technologie ist bereits auf zahlreichen Offshore-Wind- und Ölplattformen als Verbindung der Plattformkabel mit den Exportkabeln im Einsatz. Das britische Ingenieursunternehmen Power CSL entwickelte das Muffengehäuse sowie die integrierte LWL-Verbindung. Das Gehäuse ist besonders robust und macht die CONNEX Verbindungslösung vollständig wasserdicht und unterwassertauglich. "Die universelle Reparaturmuffe kann für jedes kunststoffisolierte HVAC-Seekabel bis 170 kV eingesetzt werden und dank des steckbaren Prinzips unabhängig auf jedes Kabel montiert werden. Das bietet viel Flexibilität bei der Planung. Dabei werden alle drei Phasen im Seekabel parallel in eine zentral vorgefertigte Einheit in einem Steckvorgang angeschlossen. Das spart zum einen wertvolle Montagezeit auf See und reduziert zum anderen die Anzahl an benötigten Ersatzteilen", sagt Vukasin Basara, Senior Product Manager bei PFISTERER.

PFISTERER erhielt den Auftrag zur Entwicklung der neuartigen Universalmuffe von TenneT, einem der führenden europäischen Netzbetreiber mit Sitz in Deutschland und den Niederlanden. Der Auftrag beinhaltete neben dem Entwickeln und Konstruieren der Reparaturmuffen auch das Durchführen sämtlicher Typprüfungen für die mechanische und elektrische Produktqualifizierung nach IEC 60840 sowie CIGRÉ 490 und 623.

EFFIZIENTES REPARATURMANAGEMENT

Der Auftraggeber TenneT betreibt in der Nordsee vor der deutschen und niederländischen Küste Offshore-Netzanbindungssysteme, um Windstrom von See an Land zu bringen. Der im Windpark erzeugte Strom wird per Drehstrom zu einer Konverterplattform geleitet und dort für den Weitertransport umgewandelt. Zwischen Windpark und Konverterplattform sind zahlreiche Drehstromkabel von unterschiedlichen Kabelherstellern verbaut. Auch gibt es einige direkte Drehstromanbindungen von See an Land. Kommt es an einer Stelle zu einem Kabelfehler oder einer Unterbrechung, etwa durch Alterung der Kabel oder mechanische Einwirkungen, mussten bislang für jede spezifische Verbindung Reservekabel, Reparaturmuffen und Ersatzteile auf Lager gehalten werden, um schnellstmöglich reagieren zu können. Dadurch werden erhebliche Logistikkapazitäten sowie Zeit und Kosten gebunden.

Mit der universellen Reparaturmuffe steht nun eine Lösung zur Verfügung, die die Instandsetzung defekter Drehstrom-Seekabel erheblich vereinfacht - bei minimalem Bedarf an Ersatzteilen und Montagewerkzeug. Somit kann TenneT seinen Bestand an Ersatzteilen deutlich reduzieren.

UNIVERSELLE SEEKABEL-REPARATURMUFFE BIS 245 KV

Zusätzlich zur steckbaren Variante bis 170 kV ist eine Aufzieh-Reparaturmuffe für Hochspannungs-Seekabel bis 245 kV verfügbar. Sie nutzt die gleichen mechanischen Komponenten wie die 170 kV-Lösung. Ein zentraler Muffenkörper ermöglicht die Verbindung von Kabeln mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten und Geometrien.

Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für über 1.200 Mitarbeitende. Weltweit ist die PFISTERER Holding SE mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern vertreten. Karl-Heinz Pfisterer, Enkel des Firmengründers, hat seit den 1970er-Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen und ist heute Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats.

