Berlin Fashion Week: Stark, und anders

Die Berlin Fashion Week findet ihre Identität und feiert zeitgenössische Mode, kulturelle Diversität und schöpferische Vielfalt vor historischen Kulissen.

Vom 10. bis zum 13. Juli 2023 präsentiert die Berlin Fashion Week ein hochwertiges Programm aus Modenschauen, Präsentationen und Ausstellungen sowie innovativen Eventformaten und Konferenzen in den ikonischen Locations der Stadt und gestaltet damit die Modebranche der Zukunft.

Berlin Fashion Week Juli 2023: ein außergewöhnliches Momentum für Berlin

Die Berlin Fashion Week spiegelt Berlin als Ort der Kreativität, aber auch für Business und Austausch wider. Die Modebranche hat sich als wichtiger Wirtschaftsfaktor und Jobmotor etabliert - in der direkten Wertschöpfung und als wesentlicher Bestandteil der Kreativwirtschaft. Das kreative Ökosystem mit seinen weltweit einzigartigen Subkulturen strahlt auf alle anderen Branchen aus. Die Berlin Fashion Week versteht sich als Bewegung für Kreativität, Freiheit und Inklusion, basierend auf dem Prinzip der Kreativität und des Zusammenhalts. Diese Werte rücken vom 10. bis zum 13. Juli 2023 ins internationale Rampenlicht, wenn Berlin wieder zum kreativen Schaufenster der Welt wird.

Berlin: Subkulturen, Bewegungen, Trends

Berlin steht wie keine andere Metropole für progressive (sub)kulturelle Bewegungen und Trends. Mode gehört dazu, genau wie Kunst, Design und die weltweit einzigartige Club- und Musikszene. Die Entwicklungen hier sind rasant und beeinflussen die Stadt, die Menschen und die Wirtschaft wechselseitig. Die Berlin Fashion Week bildet diese Transformationen und Querverbindungen ab, rückt relevante Themen wie Nachhaltigkeit, Inklusion und Innovation sowie die Förderung von Talenten in den Fokus und regt den Dialog darüber an. Das physische Zusammenkommen von Designer:innen, Presse, Einkäufer:innen und Kreativen ist wesentlich für eine Industrie, die vom Austausch lebt, von Inspiration und Sichtbarkeit.

Zukunftsweisend: Talentförderung im Rahmen von Berlin Contemporary

Auch in dieser Saison führte der Fashion Council Germany im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe den Konzeptwettbewerb Berlin Contemporary durch. Eine Expert:innenjury wählte aus 77 Bewerbungen insgesamt 18 Konzepte von

Berliner und nationalen Designer:innen aus, die im Rahmen der Berlin Fashion Week ihre Kollektionen zeigen werden. Mit dabei sind die etablierten Labels ODEEH, Esther Perbandt, RIANNA + NINA und

William Fan sowie die aufstrebenden Designer:innen Acceptance Letter Studio, Fassbender, Haderlump Atelier Berlin, LML Studio, Milk of Lime, Namilia, Olivia Ballard, Richert Beil, Sia Arnika, SF1OGund die ukrainischen LabelsBobkova, Litkovska, DZHUS und PODYH.

Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, erklärt: "Die Berlin Fashion Week ist unser Schaufenster für die aufstrebende Berliner Mode- und Textilbranche. Mode "Made in Berlin" ist frisch, mutig und zukunftsweisend - und mit knapp 4.800 Unternehmen und 25.500 Beschäftigten ein wachsender Wirtschaftsfaktor. Wir wollen die Berlin Fashion Week ganz bewusst zur Bühne für das Kreativhandwerk der visionärsten Designerinnen und Designer aus unserer Stadt und der ganzen Welt entwickeln und damit international Akzente setzen. Ganz besonders freue ich mich, dass wir wieder ukrainische Talente und ihre Kollektionen in Berlin zeigen können. Das ist für uns und die Macherinnen und Macher der Berlin Fashion Week eine Herzensangelegenheit und gelebte Solidarität."

Old meets New: Zeitgenössische Mode vor historischen Kulissen

Der Berliner Salon kehrt aus Charlottenburg zurück ins Kronprinzenpalais. Die Sammelausstellung präsentiert 44 Talente aus Design und Mode, um ein neues Verständnis für den künstlerischen und kreativen Anspruch von Mode, Fotografie und Design zu etablieren. Das Konzept umfasst neben der offiziellen Auftaktveranstaltung ein mehrtägiges Programm, welches aus verschiedenen Salon-Events zusammengestellt wird, um eine kuratierte Auswahl der relevantesten Kreativtalente und Marken Deutschlands zu präsentieren.

Die Showcase-Plattform newEST präsentiertim Juli zum zweiten Mal Modenschauen von ausgewählten Berlin Contemporary-Gewinner:innen. Gezeigt wird erstmals im Rahmen einer offiziellen Partnerschaft in den Räumlichkeiten der Staatlichen Museen zu Berlin. Neben dem Kronprinzenpalais finden die Fashion Shows in verschiedenen Satelliten-Locations statt, darunter die Alte Nationalgalerie und die James-Simon-Galerie. Die Kollaboration wirft ein Schlaglicht auf die besondere Synergie von Architektur, Kunst und Mode in Berlin und bietet einen neuen Blick auf die ikonischen städtischen Kulturinstitutionen im Dialog mit der zeitgenössischen Modebranche.

The Time is now: Zusammen für die Zukunft

Bereits im Januar 2023 schlossen sich die Designer:innen Rebekka Ruetz, Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner zusammen, um mit vereinten Kräften ein neues Konzept für die Fashion Week zu kreieren. Auch in der Juli-Saison zeigen die vier Designer:innen ihre aktuellen Kollektionen unter dem gemeinsamen Dach W.E4.FASHION DAY in der Verti Music Hall.

Das Projekt Studio2Retail trägt die besondere Stimmung der Fashion Week in die ganze Stadt. Quer durch Berlin finden Modenschauen, Events und Pop-ups statt und Stores bieten besondere Aktionen und Vergünstigungen. Umgesetzt wird die Initiative vom Fashion Council Germany e.V. im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. In einem offiziellen Wettbewerbsverfahren entschied sich die Fachjury in dieser Saison für die eingereichten Konzepte von Lou de Bètoly, Gate 194, Melagance for Christian Wijnants, Natascha von Hirschhausen sowie Platte Berlin.

Das Format Neo.Fashion findet dieses Mal in der Alten Münze statt. Hier erhalten Absolvent:innen deutscher und ukrainischer Hochschulen die Chance, ihre Kollektionen und sich selbst der Branche zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen.

Die Messe BeyondFashionBerlin findet nach ihrer Premiere im Januar wieder in den Atelier Gardens statt und adressiert Brands und Einkäufer:innen, für die Nachhaltigkeit kein Trend, sondern eine Haltung ist. Transparenz steht hier im Mittelpunkt: Ausstellende Labels werden in 5 Kategorien bezüglich ihres nachhaltigen Agierens eingeordnet.

PREMIUM und SEEK zurück in der Station Berlin

Fortschritt bedeutet, die Dinge anders zu machen. Die Premium Group stellt mit ihrer Trend- und Event-Plattform ein neues Konzept für eine progressive Community vor. Im Sommer geht es um (Re-)Connection, echte Emotionen und neue Perspektiven. Die Flagship-Formate PREMIUM und SEEK werden lauter, provokanter, persönlicher und effizienter. Zum ersten Mal finden die Events an nur zwei Tagen, am 11. und 12. Juli, in der Station Berlin statt. Das Portfolio der PREMIUM zeigt u.a. Marken wie Silk Laundry, Shaft Jeans, Peuterey, Kennel Schmenger Schuhmanufaktur und Les Tricots de Lea. Das SEEK-Portfolio umfasst Brands wie Armedangels, Veja, Sandqvist, Helinox oder Edwin.

Auch in dieser Saison stellen ukrainische Labels auf eigenen Ausstellungsflächen der PREMIUM aus. Auch die Kurator:innen des jungen Community- und Retailspace Platte Berlin bespielen eine Fläche. Platte Berlin steht für faire Mode und einen offenen Austausch mit lokalen Communities, allem voran der BIPOC und LGBTQ+ Community.

Dazu wird es in der Station Berlin diverse Networking-Möglichkeiten und ein umfangreiches Content-Programm zu den wichtigsten Trends aus den Bereichen Fashion, Business, Sustainability, Tech und Beauty geben. Die Nachhaltigkeitskonferenz 202030 Summit wird in kleinerem Rahmen vor Ortmit relevanten Informationen, Impulsen und Learnings rund um die Zukunft der Modeindustrie vertreten sein.

In Kooperation mit der PREMIUM findet auch im Juli die Yoonaverse-Konferenz statt, die sich mit sämtlichen Facetten der digitalen Transformation innerhalb der Modebranche auseinandersetzt und ins Berlin Metaverse gestreamt wird. Hier können Gäste relevante Inhalte von renommierten Speaker:innen erfahren sowie konkrete Impulse für ihr Business erhalten.

Offizieller Fashion Week Kalender online

Alle Formate sind ab sofort einsehbar auf dem offiziellen Berlin Fashion Week Kalender unter:

https://fashionweek.berlin/

