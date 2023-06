Belinda CZ s.r.o. Jetzt im Microsoft Azure Marketplace verfügbar

Belinda CZ s.r.o.

Microsoft Azure-Kunden auf der ganzen Welt erhalten jetzt Zugang zu SQL Express auf Windows Server 2022, um die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Azure zu nutzen, um die Anwendungsentwicklung voranzutreiben und Geschäftsstrategien zu gestalten.

Belinda CZ s.r.o., mit 25 Jahren IT-Erfahrung, gab heute die Verfügbarkeit von SQL Express auf Windows Server 2022 im Microsoft Azure Marketplace bekannt, einem Online-Shop, der Anwendungen und Dienste für die Nutzung auf Azure bereitstellt. Kunden von Belinda CZ s.r.o. können jetzt die Vorteile der produktiven und vertrauenswürdigen Azure Cloud-Plattform mit optimierter Bereitstellung und Verwaltung nutzen.

Die Verlagerung der geschäftlichen Datenverarbeitungsanforderungen auf eine leistungsstarke Cloud-Lösung ist eine aufregende Aussicht, die verspricht, jeden Prozess im Unternehmen zu revolutionieren. Die Verlagerung lokaler Server in die Cloud ist jedoch ein sehr komplexer und zeitaufwändiger Prozess. Wenn die Cloud-Server nicht standardisiert sind, kann es zu unterschiedlichen Konfigurationen bei der Bereitstellung kommen, was wiederum zu vielen Problemen in der endgültigen Produktionsumgebung führt. Daher sollte die Bereitstellung von Azure Cloud-Servern mithilfe vorkonfigurierter Vorlagen erfolgen.

SQL Express on Windows Server 2022 ist leistungsstark und zuverlässig, da es die Windows Server 2022-Vorlage verwendet, die das vorinstallierte SQL Server Express sowie SSMS zur Verwaltung von SQL-Datenbanken enthält. Diese Version von Windows Server 2022 ist ideal für kleine und große Unternehmen. Die standardmäßig vorkonfigurierte Vorlage für virtuelle Server ermöglicht eine schnelle und einfache Installation ohne Zeitverlust. Sie brauchen keine größeren Rechenzentren, um einen Server zu haben, nur Internetzugang und Zugang zu Azure.

„Durch unsere standardisierten Lösungen können wir die komplexen und zeitaufwändigen Prozesse unserer Kunden minimieren, so André Stippel, CEO von Belinda CZ s.r.o. „Die Verfügbarkeit von Windows Server 2022 mit SQL Server Express im Microsoft Azure Marketplace gibt uns die Möglichkeit, einem breiteren Spektrum von Unternehmen unsere Vorteile zu bieten."

Belinda CZ s.r.o. hat sich zum Ziel gesetzt, die Serverbereitstellung zu automatisieren und zu standardisieren, um verschiedene Konfigurationen während der Bereitstellung zu verhindern, was zu Problemen in der Produktion führen kann. Daher sollte die Serverbereitstellung auf Azure nur über Vorlagen erfolgen."

Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Plattform bei Microsoft Corp., merkte dazu an, ,,Wir freuen uns, Belinda CZ s.r.o. auf dem Microsoft Azure Marketplace willkommen heißen zu dürfen, der unseren Partnern ein großes Engagement bei Cloud-Kunden auf der ganzen Welt bietet. Azure Marketplace bietet erstklassige Qualitätserlebnisse von weltweit vertrauenswürdigen Partnern mit Lösungen, die getestet wurden, um nahtlos mit Azure zu arbeiten."

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen, die innovative, cloudbasierte Lösungen suchen, sich mit Partnern zu verbinden, die einsatzbereit sind.

Belinda CZ s.r.o. sind hochqualifizierte Techniker mit hervorragendem technischen Wissen und Erfahrung. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, ihr Geschäft durch moderne(n) Technologie/Service-Support und individuelle Lösungen auszubauen. Belinda CZ s.r.o. konzentriert sich auf die Senkung der IT-Kosten bei gleichzeitiger Steigerung der Teamproduktivität und arbeitet mit großen und neu gegründeten Unternehmen aus allen Branchen zusammen, um wirkungsvolle Software-Lösungen bereitzustellen, die den Nutzen maximieren.

