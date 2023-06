Carrera

Carrera und Sturmkind gemeinsam auf Erfolgskurs - Carrera gibt Minderheitsbeteiligung an Sturmkind bekannt

Salzburg (ots)

Die Carrera Toys GmbH gibt bekannt, eine Minderheitsbeteiligung an der Sturmkind GmbH in Speyer erworben zu haben. Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung gemeinsamer innovativer Produkte auf Basis der von Sturmkind entwickelten DR!FT Hybrid Gaming Technologie. Diese sollen unter der Marke Carrera weltweit vertrieben werden.

"Sturmkind hat in ihrer jungen Geschichte Spielerlebnisse entwickelt, die es in dieser Art technisch und emotional noch nie gab. Zusammen mit unserer Leidenschaft für Motorsport wollen wir diese gemeinsam weiter entwickeln und Spielern weltweit näherbringen", so Stefan Krings, CEO Carrera Revell Group.

"Wir freuen uns sehr, mit der Carrera Toys GmbH einen starken Partner gewonnen zu haben, der Rennspaß ebenso in seiner DNA verankert hat, wie wir. Für die Verwirklichung unserer Vision Simulation und reale Produkte zu verschmelzen, kann ich mir keinen besseren Partner vorstellen. Carrera und Sturmkind - ein starkes Team, das ab sofort gemeinsam an den Start geht!" ergänzt Martin Müller, CEO Sturmkind GmbH

Die Marke Carrera kann auf mittlerweile 60 Jahre Rennspaß zurückblicken und ist im deutschsprachigen Raum Markführer im Bereich Slotracing. Carrera steht nach wie vor für generationsübergreifenden Fahrspaß und sorgt für Begeisterung bei Jung und Alt.

Das deutsche Start-up Sturmkind wurde mit der Vision gegründet, realistische Autorennen im heimischen Wohnzimmer abzubilden. Die innovativen DR!FT-Racer und die Hybrid Gaming Technologie bringen Fahrspaß auf ein neues Level.

Original-Content von: Carrera, übermittelt durch news aktuell