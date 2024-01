P3 energy solutions / Die neue Lösung in der Energie- und Wasserstoffberatung

P3 Group GmbH

Die neue Lösung in der Energie- und Wasserstoffberatung

Mit dem Start ins Jahr 2024 haben Hydvisor, Profas Energy Consult und P3 das neue Beratungsunternehmen P3 energy solutions gegründet.

P3 energy solutions ist ein Unternehmen, welches sich auf Energiesysteme und Wasserstoff spezialisiert hat. Wir beraten Anlagenhersteller & Industrien, Projektentwickler, öffentliche & private Investoren, sowie Netz- und Ladestellenbetreiber in strategischen wie auch operativen Themen und begleiten sie bei der erfolgreichen Umsetzung konkreter Projekte.

Das Unternehmen bietet einzigartige Kompetenzen und Fachwissen, welche aus einem exzellenten akademischen Hintergrund und umfangreicher industrieller Erfahrung in den Bereichen Energiemärkte, Elektro- und Wasserstoffsysteme und -technologien sowie Best Practices aus der Automobilbranche resultierten. Dies positioniert uns als einen Erfolgsgaranten bei der Umsetzung von Sektorenkopplung und "New Energy"-Projekten weltweit.

Unser Geschäftskonzept legt den Fokus auf individuell angepasste Lösungen. Wir sind uns bewusst, dass jeder Kunde einzigartige Anforderungen und Ziele hat, daher passen wir unsere Services und Produkte an ihre speziellen Bedürfnisse an. Durch die enge Kooperation mit unseren Kunden gewährleisten wir, dass wir ihr Geschäftsmodell und ihre Herausforderungen verstehen. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how sind wir in der Lage, individuell zugeschnittene Lösungen zu erstellen, die ihre spezifischen Probleme lösen und ihren Erfolg unterstützen.

"Mit der Beteiligung an der Energy Solutions erhält die P3 Zugang zu komplementärem Wissen aus den Bereichen Wasserstoff und Stromnetze. Zusammen mit unserem Fahrzeug- und Lade-Knowhow sind wir nun durchgängig aufgestellt. Darüber hinaus freue ich mich persönlich, mit Armin Schnettler nach 10 Jahren Siemens und RWTH Aachen wieder eine P3 Company auf Kiel legen zu dürfen." - Christoph Theis, Geschäftsführer P3 Group

"Mit dem fundierten Fachwissen der beiden Welten - Elektronen und Moleküle - und dem Industrialisierungs-Know-How aus der Automobilindustrie, ist P3 energy solutions nicht nur ein weiteres Beratungsunternehmen, sondern ein herausragender Partner für unsere Kunden bei der Umsetzung der Energiewende." - Armin Schnettler, Geschäftsführer P3 energy solutions

Lernen Sie P3 energy solutions kennen!

