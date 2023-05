KMU Beratung GmbH

Christian Kröncke: Entwicklung, Freiheit und Erfolg durch Transformation

Christian Kröncke ist ein erfolgreicher Unternehmer, Unternehmensberater und Gründer der KMU Beratung GmbH. Seine Mission ist es, Menschen dazu zu befähigen, erfolgreich als Unternehmer zu wachsen, persönliche und finanzielle Freiheit zu leben und soziale Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus setzt sich der Experte für karitative Zwecke ein. Hier erfahren Sie mehr über seine persönliche Mission, die Bedeutung von Visionsbildern und die Zusammenarbeit mit der KMU Beratung GmbH.

Die meisten Unternehmer sind wahre Experten in ihrem Fachgebiet, denen niemand so schnell das Wasser reichen kann. Das heißt aber nicht, dass nicht noch jede Menge ungenutztes Potenzial auf sie wartet, denn monetärer Erfolg allein ist für die wenigsten das Ziel ihrer Lebensvision. Wie Unternehmer ihre individuellen Ziele erreichen, persönliche und finanzielle Freiheit leben, sich entwickeln und darüber hinaus soziale Verantwortung übernehmen können, lernen sie bei Christian Kröncke. Mit der KMU Beratung GmbH hat der Unternehmensberater sich auf die ganzheitliche und praxisnahe Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert, die Ambitionen haben, aber ihren Zielen nicht in dem gewünschten Maße näherkommen.

Vom Solo-Gründer bis zum erfolgreichen Unternehmer ist Christian Kröncke in seinem Leben jeden Schritt selbst gegangen und verfügt neben einer beeindruckenden Expertise über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Seine Kompetenz und das umfangreiche Praxiswissen setzt er nicht nur für den Erfolg seiner Kunden, sondern ebenso für gemeinnützige Projekte ein. In diesem Artikel verrät Christian Kröncke, was ihn täglich antreibt, wie die individuelle Zusammenarbeit mit der KMU Beratung GmbH abläuft und warum Transformation seine Kernkompetenz ist.

In der Transformation liegt der Schlüssel zum Erfolg

Bei der Zusammenarbeit mit der KMU Beratung GmbH geht es nicht um reine Wissensvermittlung, sondern um Transformation und darum, Dinge in die Umsetzung zu bringen. Mit den Bausteinen Analyse, Ziel, Plan, Tun und Kontrolle vermittelt Christian Kröncke in seinen Trainings eine klare Fünf-Schritte-Methode, die auf jeder Baustelle anzuwenden ist. "Mir ist es wichtig, dass meine Kunden nicht nur Motivation, sondern auch Ergebnisse aus der Beratung mitnehmen", erklärt der Experte. Sein Trainingsprogramm kann in unterschiedlichen Laufzeiten von drei bis zwölf Monaten genutzt werden und schafft einen Rahmen, in dem die Teilnehmer ihre tatsächlichen Visionen und Werte leben können. Dafür werden in allen Bereichen eine Grundordnung und Organismen geschaffen, die mit dem Unternehmen wachsen können.

"Veränderungen sind immer da. Bei mir lernen Unternehmer, wie sie von diesem Wandel profitieren können", so Christian Kröncke. Dabei sind die persönliche und die finanzielle Freiheit zwei zentrale Themen seiner Beratung. Neben Mechanismen, Techniken und Strategien geht es um Wertefindung und das eigene Visionsbild. "Am Ende des Fünf-Schritte-Plans sollte keine Zahl, sondern ein Lebensgefühl als konkret messbares Ziel stehen", erklärt der Unternehmensberater. Die Vorgehensweise für das Erreichen individueller Ziele ist dabei immer gleich: Die Experten der KMU Beratung GmbH analysieren mit der Managementebene, der Wertschöpfungsebene und der Ebene der Unterstützungsprozesse drei grundlegende Bereiche ihres Kundenunternehmens und richten die Grundstrukturen und Prozesse des Unternehmens so aus, dass diese auf die individuelle Zielerreichung des Unternehmers einzahlen. Neben Videokursen und Online-Trainings profitieren die Kunden von der intensiven Betreuung erfahrener Experten und monatlich stattfindenden Live-Seminaren.

Tiefgreifende Expertise, große Visionen und soziale Verantwortung

Die Mission des Unternehmensberaters ist es, Menschen dazu zu befähigen, erfolgreich als Unternehmer zu wachsen, persönliche und finanzielle Freiheit zu leben und soziale Verantwortung zu übernehmen. Sein großes Ziel: Die Nummer eins Coaching-Akademie für nachhaltig messbaren Unternehmer-Erfolg zu werden. Mit der KMU Beratung GmbH gibt Christian Kröncke neben tiefgreifender Expertise auch wertvolles Praxiswissen aus über 20 Jahren eigener Unternehmertätigkeit weiter. Um seinen persönlichen Werten wie Wachstum, Entwicklung und Freiheit nachgehen zu können, gab er seine Karriere als Polizeikommissar auf und begann, eigene Projekte zu realisieren. Aus einer nebenberuflichen Tätigkeit im Vertrieb und dem Bau einer Mietimmobilie zur Altersvorsorge sind mittlerweile ein erfolgreiches Vertriebsunternehmen und eine Bauträgergesellschaft für Villen in sehr guten Lagen mit aktuell über 100 Millionen Euro Projektvolumen entstanden, die ebenfalls stark gewachsen ist. "Auf Grundlage meines eigenen Weges möchte ich auch anderen dabei helfen, sich zu entwickeln", verrät Christian Kröncke.

Die Transformation als seine größte Kompetenz setzt der Unternehmensberater deswegen nicht nur für seine Kunden, sondern auch für karitative Zwecke ein. Seine Erfahrung hat ihm gezeigt, dass die Kraft der Beratung viel mehr bewirken kann als reine Geldspenden. So entschied er, karitative Organisationen, Verbände und Vereine kostenlos zu beraten und sozial engagierten Menschen mit seiner unternehmerischen Expertise dabei zu helfen, sich zu entwickeln und das volle Potenzial ihrer Projekte auszuschöpfen. Darüber hinaus ist die KMU Beratung GmbH Klimaschutzpartner von PLANT-MY-TREE. Mit diesem Ansatz auf drei Säulen hilft Christian Kröncke Menschen erfolgreich dabei, persönlich wie unternehmerisch zu wachsen, Freiheit auf verschiedenen Ebenen zu leben und soziale Verantwortung zu übernehmen.

