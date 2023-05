Wildkogel-Arena

Die Wildkogel-Arena: ein Sommerabenteuer für die ganze Familie

Neukirchen am Großvenediger

Die Wildkogel-Arena, im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern gelegen, ist ein wahrhaftiges Juwel für Naturliebhaber und Abenteurer. Mit ihren atemberaubenden Landschaften, den unberührten Nationalparktälern und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten lockt die Urlaubsregion Besucher aller Altersgruppen an.

Besonders für Familien ist die Wildkogel-Arena ein wahres Urlaubs- und Erholungsparadies. Zahlreiche Attraktionen wie der Nationalpark Hohe Tauern, das weitläufige Höhenwandergebiet am Wildkogel mit dem Abenteuerspielplatz, dem Rutschenweg und der Mountaincart-Strecke sorgen bei Groß und Klein für spannende Abenteuer und unvergessliche Erinnerungen.

Natur pur und Interessantes über die Fauna und Flora der Wildkogel-Arena bieten die Nationalparktäler und ihre Gemeinden. In Bramberg z. B. lockt das "Habachtal" mit dem einzigen Smaragdvorkommen Europas. Wöchentliche geführte Mineralien-Exkursionen mit Smaragdschürfen bringen Mineraliensammler-Augen zum Strahlen. Neukirchen hingegen beherbergt den höchsten Berg Salzburgs - den "Großvenediger" mit 3.657 m Höhe und für Kinder gibt es am Taleingang den "Venedigerweg" mit Kinderalmen, Stempelstationen u.v.m.

Alle Informationen über das Angebot der Wildkogel-Arena für Familien finden Sie auf der Website der Wildkogel-Arena. Zusätzlich können Urlauber mit der Nationalpark SommerCard täglich eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit einer der beiden Kabinenbahnen auf den Wildkogel genießen. Die Karte beinhaltet auch kostenlose Tickets für regionale öffentliche Verkehrsmittel sowie für über 60 weitere Attraktionen und Ausflugsziele, darunter die beeindruckenden Krimmler Wasserfälle, die faszinierenden WasserWelten, das Museum Bramberg, das Nationalparkzentrum und die malerische Großglockner Hochalpenstraße. Die Nationalpark SommerCard ist in über 160 Unterkünften aller Kategorien in Neukirchen und Bramberg im Übernachtungspreis inbegriffen.

Aktiv geht es weiter, denn nicht nur Familien sind von der Wildkogel-Arena begeistert, auch Wanderer und Bergsteiger kommen voll auf Ihre Kosten. Eine große Auswahl an Wanderwegen, von leichten Familienwanderungen bis hin zu anspruchsvollen Gipfeltouren, die durch idyllische Wälder, saftige Almwiesen und entlang glasklarer Bergbäche führen, lassen jedes Wanderherz höher schlagen.

Für Fahrrad- und (e-)Mountainbike-Enthusiasten ist die Wildkogel Arena ebenfalls perfekt. Zahlreiche Radwege und Mountainbike-Strecken durchziehen die Region. Von gemütlichen Radtouren entlang des Tauernradwegs bis hin zu anspruchsvolleren Tälertouren mit einer zünftigen Einkehr ist alles möglich. Eine Besonderheit der Wildkogel-Arena sind die tollen (e-)Bike- & Hike-Touren, die zum krönenden Abschluss den Gipfelsieg mit einem fantastischen Panorama belohnen. Alle Touren & Maps auf www.wildkogel-arena.at.

Die Bergbahnen Wildkogel spielen eine zentrale Rolle in der Wildkogel-Arena und zählen zu den "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen". Sie bringen Besucher bequem und schnell in höhere Lagen auf 2.100 Meter, von wo aus sie die Wander- und Bike-Strecken starten können. Dabei sorgen sie nicht nur einen bequemen Transport, sondern belohnen mit spektakulären Ausblicken.

Somit steht die Wildkogel-Arena im Sommer für eine Fülle an Aktivitäten und Erlebnissen mit der ganzen Familie. Egal, ob man die Ruhe und Schönheit der Natur genießen, sportlich aktiv sein oder einfach nur entspannen möchte, hier findet jeder seinen Lieblingsplatz. Regionale Schmankerl genießen Sie im Aussichts-Bergrestaurant auf der großen Sonnenterrasse oder in den vielen gemütlichen Almen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Wildkogel-Arena, und lassen Sie sich von ihrer Vielfalt verzaubern.

WildkogelAktiv-Pauschale bis 31. Oktober 2023

3 oder 7 Übernachtungen inklusive

Nationalpark SommerCard

3 geführte Wanderungen (MO - FR)

1 Wander- und Bikekarte

Wanderstempelbuch für Kinder.

Preis p. P. ab 135,- Euro für 3 Nächte, ab 287,- Euro für 7 Nächte

Weitere Informationen unter: www.wildkogel-arena.at

