R3DT GmbH

Die Traumküche vor dem Kauf virtuell erleben

VR-Studio ist für Branchenpreis nominiert

Karlsruhe (ots)

- Virtual Reality (VR)-Lösung für Architektur, Raumplanung und Messebau - Hilfreich zur Vermeidung von Missverständnissen und zur Entscheidungsfindung - XR-EASY setzt mit langjähriger Erfahrung auf All-in-one VR-Brillen der Spielebranche Das Software-Startup R3DT GmbH bietet eine VR-Studiolösung, das es Fachleuten ermöglicht, ihren Kunden neu geplante Räume wie Küchen, Bäder oder ganze Wohnungen und Häuser ohne Mehraufwand in lebensechter Virtual Reality (VR) zu präsentieren. Die innovative "All-in-one" VR-Brillen-Technologie erfordert keine zusätzliche Hardware und ist online verfügbar. R3DT hat sich mit der Software XR-EASY bereits seit 2017 einen Namen in der Industrie gemacht und ist nun mit VR-Studio für den renommierten Auggie Award 2023 nominiert. Die erfolgreiche Premiere von VR-Studio auf der Fachmesse küchenwohntrends in Salzburg unterstreicht die beeindruckende Leistung des jungen Unternehmens aus Karlsruhe. ( XR-EASY VR-Studio im Web)

Die VR-Komplettlösung ermöglicht es Architekten, Küchen- und Badplanern sowie Schreinereien und anderen Fachleuten wie Messebau-Unternehmen, ihren Kunden schon vor dem Kauf eine realistische 3D-Darstellung ihrer geplanten Räume zu präsentieren. Die revolutionäre Technologie erfordert lediglich eine kabellose VR-Brille, wie beispielsweise Pico 4, Quest Pro oder Vive Focus 3, sowie einen Internetzugang. Der Kauf eines teuren Gaming-Computers ist nicht erforderlich. XR-EASY hat das VR-Studio in Zusammenarbeit mit Branchenspezialisten entwickelt und auf der Fachmesse im Mai erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Nun wurde die VR-Software XR-EASY in der Kategorie "Best Collaboration Tool" für die angesehene Branchenauszeichnung nominiert. Um ins Finale zu gelangen, musste sich XR-EASY gegen knapp 20 Konkurrenten behaupten. Die Gewinner der Auggie Awards werden von einer Fachjury Anfang Juni auf der Fachmesse AWE USA 2023 in Santa Clara, Kalifornien, gekürt. Schnellere Verkaufsabschlüsse und Imagegewinn für Raumplaner Die Komplettlösung ermöglicht auch Laien eine 3D-Präsentation in Virtual Reality ohne Mehraufwand. "Einfacher geht VR nicht", sagt Achim Schneider, Co-Gründer des Startups. Die Fachleute können ihre Projekte mit der gewohnten CAD-Software planen und die 3D-Modelle anschließend mithilfe der XR-EASY-Software automatisiert in VR umwandeln. Innerhalb weniger Minuten können die Kunden ihren Traumraum virtuell mit Hilfe der kabellosen VR-Brille erkunden und sich ein authentisches Bild von der Planung machen. Durch die virtuelle Begehung können offene Fragen schnell geklärt und Entscheidungen wunschgemäß getroffen werden. Dies führt nicht nur zu zufriedenen Kunden, sondern auch zu einem Imagegewinn für Küchen- und Bäderstudios, Handwerksbetriebe und Architekturbüros, die Virtual Reality zur Beschleunigung ihrer Verkaufsabschlüsse einsetzen. Hilfreich zur Vermeidung von Missverständnissen und zur Entscheidungsfindung Die ersten Anwender des VR-Studios sind begeistert von der Einfachheit und den positiven Reaktionen ihrer Kunden. Martin Effenberg von der Innenarchitektur und Tischlerei Effenberg aus Wien bezeichnet das System als "wirklich einzigartig" und lobt den 360-Grad-Mehrwert, den es bietet. Arthur Schneider, Küchen- und Wohnraumplaner aus München, freut sich über das realistische Erlebnis für Kunden bereits in der Angebotsphase und betont, wie hilfreich dies bei der Entscheidungsfindung für eine Gestaltungsvariante ist. Simone Rieth von der RK Küchenkultur aus Böblingen schätzt die flexible Einrichtung des virtuellen Studios, die jederzeit ohne aufwendige Technik möglich ist, sowie das für alle mühelose Bewegen im VR-Raum. Auch Schreiner Bernhard Fischer aus München profitiert von VR, nicht zuletzt empfehlen ihn seine Kunden weiter, weil er Design Reviews in Virtual Reality anbietet. Für Innenausbauspezialist Danny Hammer von Hammer Margrander Interior aus Ettlingen ist einer der größten Vorteile von VR die Vermeidung von Missverständnissen von Anfang an. XR-EASY setzt mit langjähriger Erfahrung auf All-in-one VR-Brillen der Spielebranche Die XR-EASY-Software von R3DT ist seit 2017 auf dem Markt und wird bislang mit umfangreichen Funktionen in der Industrie für Montageplanung und Design Reviews eingesetzt. Während der Corona-Pandemie wurde mit VR-Studio eine spezielle Variante für Vertrieb und Marketing im Endkundengeschäft entwickelt. Die HAMMES Software GmbH, ein Softwareanbieter für kreative Küchen- und Wohnraumplanung, war an der Entwicklung beteiligt und wurde so der erste Partner, der das VR-Studio als Zusatzmodul direkt an seine Kunden vermarktet. Seit April 2023 ist die VR-Lösung als Ergänzung zu bestehenden CAD-Programmen und 3D-Konfiguratoren weltweit über einen Online-Shop verfügbar. Interessierte können die VR-Technologie einfach auf ihren Windows-PC herunterladen, dann eine Grafikdatei der unterstützten Formate FBX, GLTF und OBJ konvertieren und direkt mit handelsüblichen "All-in-One" VR-Brillen von Anbietern wie Meta (Quest), Pico oder HTC (Vive) testen. Zuvor wird vergleichbar zum Smartphone die passende XR-EASY App auf der VR-Brille installiert. Kleine und mittelgroße Unternehmen können von verschiedenen Förderprogrammen des Bundes und der Länder für Digitalisierungsprojekte wie VR profitieren. Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind leicht im Internet zugänglich. Für weitere Informationen über das VR-Studio von XR-EASY und die VR-Komplettlösung besuchen Sie die Webseite www.xr-easy.com/de/vr-studio Linksammlung: Blogpost XR-EASY mit Fotos und weiteren Informationen zum VR-Studio https://xr-easy.com/de/vr-studio-feiert-messepremiere-und-ist-fuer-auggie-awards-nominiert/ 2023 Auggies Finalists Public View https://auggies.awexr.com/gallery/oDPDNMkp?category=NRvlZXPP Video VR-Studio von XR-EASY auf YouTube https://youtu.be/NQoPyUFNF8A Übersicht Landesförderprogramme in Deutschland (Quelle: Lexware) https://ots.de/dpqGmr Über R3DT und XR-EASY®: VR-Software für Vertrieb und Engineering Die Mission von R3DT ist, die benutzerfreundlichste Virtual Reality-Software für Engineering und Planung anzubieten. Um die Herausforderung: "Leichtigkeit der Anwendung" zu verdeutlichen, hat der VR-Pionier aus Karlsruhe seinen Markenauftritt erneuert: Die im Jahr 2017 gelaunchte VR-Software des deutschen Start-ups wird heute unter dem Namen XR-EASY® vermarktet. Dabei steht die Abkürzung "XR" branchenweit für Extended-Reality (erweiterte Realität). Dies ist der Sammelbegriff für Technologien, die computergenerierte Umgebungen bzw. Objekte erstellen, die mit XR-fähigen Geräten immersiv "wie in echt" erlebt werden können. Ergänzt um das in den meisten Kulturen gleich verwendete Wort "easy" gibt es keinen besseren Ausdruck als XR-EASY®, um das Produkt des Software-Unternehmens zu beschreiben: Jede/r kann jederzeit und überall seine künftige Realität virtuell erleben, daher auch R3DT's Slogan: Meet Your Reality. Die R3DT GmbH startete als Spin-off aus dem Karlsruher Institut für Technology (KIT) und ist Alumni des IT-Accelerators CyberLab des Landes Baden-Württemberg mit Sitz in der Technologiefabrik der IHK Karlsruhe.

